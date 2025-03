Startseite Helen Hain unterstützt #SheDoesFuture als Mentorin und Speaker bei Charity-Veranstaltung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-10 07:09. Helen Hain, renommierte Expertin für Leadership und Sales, setzt sich aktiv für die Förderung junger Frauen ein. Als Mentorin unterstützt Helen Hain die Initiative #SheDoesFuture https://shedoesfuture.org/ und wird am 15. März bei einer hochkarätigen Charity-Veranstaltung in Bad Oeyenhausen als Speakerin auftreten. In ihrem Vortrag betont sie die Bedeutung, nachfolgende Generationen junger Frauen zu ermutigen und ihnen nachhaltige Perspektiven zu eröffnen. Engagement für die nächste Generation Helen Hain, alleinerziehende Mutter von drei Kindern, darunter zwei Töchter, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig weibliche Vorbilder und gezielte Förderung sind. Mit über 22 Jahren Erfahrung als Managing Partner der Vertriebsberatungs- und Telemarketing-Agentur MarketDialog https://www.marketdialog.com/ kennt sie die Herausforderungen, mit denen Frauen in der Wirtschaft konfrontiert sind - insbesondere in männlich dominierten Branchen. Ihr Engagement zielt darauf ab, jungen Frauen Mut zu machen, ihre beruflichen Ziele selbstbewusst zu verfolgen. "Junge Frauen brauchen nicht nur Inspiration, sondern auch konkrete Unterstützung, um ihren eigenen Weg zu gehen. Es ist unsere Verantwortung als erfahrene Führungskräfte, Türen zu öffnen und echte Chancen zu schaffen", sagt Helen Hain. https://www.helenhain.com/ Charity-Event mit führenden Unternehmerinnen Die Veranstaltung am 15. März bringt erfolgreiche Unternehmerinnen aus unterschiedlichen Branchen zusammen, um den Austausch über Chancengleichheit und Karriereförderung zu fördern. In ihrer Keynote wird Helen Hain nicht nur auf ihre eigenen Erfahrungen eingehen, sondern auch Impulse dazu geben, wie Unternehmen aktiv zur Förderung weiblicher Talente beitragen können. "Erfolg ist nicht nur eine Frage von Talent oder harter Arbeit, sondern auch von Netzwerken, Unterstützung und Vorbildern. Ich möchte jungen Frauen zeigen, dass sie jede Herausforderung meistern können - mit Selbstbewusstsein und den richtigen Mentoren an ihrer Seite", so Helen Hain weiter. MarketDialog: Frauen in Führung stärken Als langjährige Unternehmerin und Führungskraft setzt sich Helen Hain auch in ihrem Unternehmen MarketDialog für Diversität und Gleichberechtigung ein. "Nachhaltige Veränderungen beginnen mit Visionen und Unterstützung. Junge Frauen brauchen Vorbilder, die ihnen zeigen, dass sie in jeder Branche erfolgreich sein können. Ich freue mich sehr, #SheDoesFuture in dieser wichtigen Mission zu unterstützen", so Helen Hain. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MarketDialog GmbH

email : hermina.deiana@marketdialog.com Seit 22 Jahren leitet Helen Hain als Gründerin und Managing Partner die Vertriebsberatungs- und Kommunikations- Agentur MarketDialog GmbH in Eschborn und berät mit 60 Mitarbeitern internationale Konzerne, mittelständische Unternehmen sowie innovative Start-ups und begleitet sie bei der operativen Umsetzung von Sales-und-Telemarketing-Konzepten. Als erfolgreiche Speakerin beleuchtet Helen Hain unternehmerische Herausforderungen mit dem Fokus auf Leadership und Sales und ruft zu mutigen Entscheidungen in Führungsetagen auf. https://helenhain.com Pressekontakt: Marketdialog GmbH

