„Risiko? Keine Sorge, der Makler wird dir helfen!

Der Mythos des unfehlbaren Maklers

„Keine Sorge, der Makler wird dir helfen!“ – Wenn es um Versicherungen geht, gibt es wohl kaum eine beruhigende Aussage als diese. Wer könnte sich besser um uns kümmern, wenn es darum geht, das perfekte Versicherungsangebot zu finden? Der Makler ist doch der Experte, der alles weiß, oder? Und wenn wir am Ende die falsche Entscheidung treffen, wird der Makler sicher dafür sorgen, dass wir trotzdem abgesichert sind! Das ist der Glaube, den viele von uns hegen, wenn es um Versicherungen geht.

Aber wie immer bei Versicherungsmythen gibt es auch hier eine unangenehme Wahrheit, die den heilen Schein zerplatzen lässt. Mach dich bereit, denn es wird ein wenig unangenehm – und vielleicht etwas überraschend.

Der Mythos: „Der Makler wird dir helfen, wenn du die falsche Entscheidung triffst!“

Es gibt eine gängige Vorstellung, dass der Makler wie eine Art „Schutzengel“ fungiert, der uns immer dann zur Seite steht, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Stell dir vor, du unterschreibst einen Vertrag für eine Versicherung, die eigentlich nicht das ist, was du brauchst, oder du übersehen eine wichtige Klausel, die dir später Probleme bereiten könnte. Keine Sorge, denn der Makler ist ja da, um das zu verhindern. Der ist schließlich dafür verantwortlich, uns zu versichern, dass wir alles richtig machen, oder?

Dieser Gedanke klingt sehr beruhigend. Wer möchte nicht das Gefühl haben, dass immer jemand hinter einem steht, der dafür sorgt, dass wir auf der sicheren Seite sind? Und wer könnte es uns übel nehmen, dass wir uns in einem komplexen Versicherungsdschungel nach einem Experten sehnen, der uns den richtigen Weg weist?

Was wirklich passiert: Dein Makler ist nur der Vermittler – und nicht immer da, wenn du ihn brauchst

Nun, bevor du dich zu sehr auf deinen „Makler-Schützer“ verlässt, gibt es hier eine harte Wahrheit: Der Makler ist in erster Linie nur der Vermittler. Ja, er kann dir helfen, verschiedene Angebote zu vergleichen, und er kann dir auch bei der Auswahl eines Tarifs helfen. Aber – und hier kommt der Haken – wenn du später auf ein Problem stößt oder die Versicherung nicht das liefert, was du erwartet hast, dann ist es oft so, dass du alleine dastehst. Warum? Weil der Makler nach dem Abschluss der Versicherung nicht für alle deine Fragen und möglichen Probleme verantwortlich ist.

Makler arbeiten in der Regel auf Provision – das bedeutet, dass ihr Hauptaugenmerk darauf liegt, dir einen Vertrag zu vermitteln. Wenn du unterschreibst und die Versicherung abgeschlossen ist, sind sie mit ihren Aufgaben eigentlich „fertig“. Bei Problemen oder Fehlern, die nach dem Abschluss auftreten, wirst du feststellen, dass der Makler nicht unbedingt die erste Anlaufstelle ist.

Stell dir vor, du kaufst ein Produkt, und nach dem Kauf merkst du, dass es nicht das ist, was du erwartet hast. Dein Verkäufer wird dir wahrscheinlich nicht mehr weiterhelfen – und der Makler ist oft genauso wenig dafür zuständig, deine Entscheidung nachträglich zu korrigieren.

Warum Makler dir nicht immer „den Rücken freihalten“ können

Es gibt viele Gründe, warum der Makler nicht unbedingt an deiner Seite stehen wird, wenn du die falsche Entscheidung getroffen hast:

1. Makler sind keine Versicherungsberater: Makler sind in erster Linie Vermittler und keine langfristigen Berater. Sie helfen dir, eine Versicherung zu finden, aber sie sind nicht immer dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass sie dir auch langfristig passt.

2. Provisionen sind entscheidend: Makler erhalten Provisionen für die abgeschlossenen Verträge. Auch wenn sie mit den besten Absichten handeln, könnten ihre Empfehlungen durch finanzielle Anreize beeinflusst werden. Sie verdienen mehr, wenn sie dir einen bestimmten Vertrag vermitteln. Das hat nichts mit einer „rückhaltgebenden Unterstützung“ zu tun.

3. Vieles liegt in deiner Hand: Letztendlich liegt es an dir, den Vertrag zu verstehen und sicherzustellen, dass du die richtige Wahl triffst.

Niemand sonst kann die Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen – nicht der Makler und auch nicht die Versicherungsgesellschaft.

Risk-BOT: Dein unabhängiger Helfer, der dir hilft, Fehler zu vermeiden

Aber keine Sorge – es gibt eine bessere Lösung als dich allein auf einen Makler zu verlassen! Risk-BOT ist dein zuverlässiger Partner in Sachen Versicherung, der dir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ohne dass du dich auf einen Makler verlassen musst. Und das Beste daran? Risk-BOT ist völlig kostenlos und provisionsfrei.

Wie funktioniert das? Ganz einfach! Risk-BOT gibt dir alle Informationen, die du benötigst, um selbst die richtige Wahl zu treffen. Es zeigt dir verschiedene Optionen, die zu deinen Bedürfnissen passen, ohne dass versteckte Provisionen oder andere Interessen dich in eine bestimmte Richtung lenken.

Risk-BOT sorgt dafür, dass du alle wichtigen Fakten bekommst, bevor du eine Entscheidung triffst. Keine Angst vor versteckten Klauseln, keine Unsicherheiten – nur klare, transparente Informationen, die dir helfen, das Risiko zu minimieren. Du behältst die Kontrolle und triffst die Entscheidung, die am besten zu dir passt. Risk-BOT hilft dir, Fehler zu vermeiden, indem es dir das nötige Wissen und die Tools gibt, um selbstbewusst und informiert zu handeln.

Warum Risk-BOT der bessere Begleiter ist

Der große Vorteil von Risk-BOT ist, dass du jederzeit die Kontrolle behältst. Du bist nicht auf einen Makler angewiesen, der dir vielleicht einen Vertrag empfiehlt, ohne deine Bedürfnisse wirklich zu verstehen. Stattdessen bekommst du die Transparenz und Unabhängigkeit, die du brauchst, um eine fundierte Entscheidung zu treffen – ganz ohne versteckte Interessen.

Und da Risk-BOT kostenlos und provisionsfrei arbeitet, kannst du sicher sein, dass keine finanziellen Anreize deine Entscheidung beeinflussen. Du bekommst nur die besten und relevantesten Informationen, damit du selbst die richtige Wahl treffen kannst.

Fazit: Du triffst die Entscheidungen – Risk-BOT hilft dir dabei!

Makler sind nicht immer da, wenn du sie wirklich brauchst – und ihre Empfehlungen sind oft durch Provisionen beeinflusst. Risk-BOT hingegen hilft dir, das Risiko zu minimieren, indem es dir alle Fakten liefert, die du benötigst, um selbst die besten Entscheidungen zu treffen. Und das alles ohne Provisionen, ohne versteckte Agenden – nur du und die richtige Entscheidung für deine Versicherung.

Mit Risk-BOT bist du immer auf der sicheren Seite – und das ganz ohne Makler!