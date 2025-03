Startseite Industriekultur trifft Moderne- Pflegeschule in alter Schraubenfabrik Pressetext verfasst von Jörg Krämer am Fr, 2025-03-07 14:14. Hagen. Ein Ort mit Geschichte wird zur Stätte der Zukunft: Der Umbau der alten Schraubenfabrik in Hagen ist fast abgeschlossen. In Kürze wird das traditionsreiche Industriegebäude zu einem innovativen Gesundheitscampus umgewandelt. Hier entsteht eine moderne Pflegeschule, die historische Wurzeln mit zukunftsweisender Ausbildung verbindet. Die ehemalige Schraubenfabrik Funcke & Hueck wurde 1844 gegründet und beherbergte im selben Jahr die erste Dampfmaschine Hagens. Seit 1905/06 war sie fest im Gebäude ansässig und erlebte 1913 ihre wirtschaftlichen Hochzeiten mit bis zu 1.500 Beschäftigten. Nach der Übernahme durch Bauer & Schaurte im Jahr 1970 folgte 1990 die Stilllegung der Fabrik, und 2001 wurde ein Großteil des Geländes abgerissen. Doch anstatt das Kapitel der Schraubenfabrik zu schließen, wurde 2022 die Vision eines Gesundheitscampus geboren. 2023 begann der Umbau, und 2025 wird das ambitionierte Projekt fertiggestellt sein. Die restaurierte Fabrik wird mehr als nur eine Ausbildungsstätte für Pflegeberufe. Sie soll ein lebendiger Ort der Begegnung sein, der Menschen aller Altersgruppen und Kulturen willkommen heißt. Neben der Pflegeschule werden eine Gastronomie und komfortable Unterkünfte das Angebot abrunden. Historische Industriearchitektur trifft auf moderne Lehr- und Wohnräume – eine Kombination, die neue Maßstäbe setzt und Raum für Innovation schafft. Mit diesem Projekt entsteht eine dynamische, weltoffene Gemeinschaft, in der kulinarische Vielfalt, Wohlbefinden und Bildung Hand in Hand gehen. Die alte Schraubenfabrik P20 wird damit zum Symbol eines gelungenen Wandels – von einem Lost Place hin zu einem Ort des Miteinanders, der Gesundheit und der Zukunft. Erleben Sie diesen einzigartigen Wandel hautnah! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und seien Sie Teil dieses besonderen Projekts. Die neue Schraubenfabrik in Hagen – ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft auf inspirierende Weise verschmelzen.

