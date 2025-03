Sachbuch "Muttertät -Wenn sich plötzlich alles anders anfühlt"

Pressemitteilung: Mutterwerden - Zwischen Glück und Herausforderung: Erstes Sachbuch zur "Muttertät" gibt wertvolle Impulse

Aufklärung über die Veränderungen durch Mutterschaft

Berlin, 07.03.2025: Viele Frauen fühlen sich auf die Herausforderungen in der Phase der Mutterwerdung nicht ausreichend vorbereitet. Entsprechend fühlt sich der Weg in den ersten Jahren der Mutterschaft häufig steinig an und viele Frauen wünschen sich mehr Unterstützung. Das Sachbuch "Muttertät" legt die individuellen Facetten in der Veränderungsphase zur Mutterschaft transparent, offen und ehrlich dar und erklärt deren Hintergründe zu. Frauen fühlen sich durch das hiermit erworbene Wissen verstanden und erkennen, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein sind. Durch ein gesteigertes Verständnis zu den Veränderungen und Herausforderungen in der frühen Mutterschaft ist das Erleben dieser Lebensphase mit mehr Stabilität und Halt möglich. Eine bessere Aufklärung zu dieser Entwicklungsphase ermöglicht es, Familien in dieser Zeit besser zu unterstützen, Fachkräfte noch fitter zu machen und die Politik zum Handeln zu motivieren.

Ein Sachbuch "Muttertät" für ein besseres Erleben der ersten Jahre der Mutterschaft

Das Buch "Muttertät - Wenn sich plötzlich alles anders anfühlt" von Krämer/Meyer ist das erste Sachbuch im deutschsprachigen Raum, welches den Prozess des Mutterwerdens umfassend beleuchtet und hierfür das wissenschaftliche Konzept der "Muttertät/Matreszenz" heranzieht. Hierfür haben Prof. Dr. Svenja Krämer und Hanna Meyer das Themenfeld der Mutterwerdung in einer intensiven interdisziplinären Wissenschaftsrecherche sowie in der Erhebung von Erfahrungen von Müttern, Vätern und Großmüttern bearbeitet. Im Ergebnis ist ein anschauliches und verständlich formuliertes Werk entstanden, in dem Eltern sowohl von den Erfahrungen anderer lernen können sowie die Erklärungsansätze aus der Wissenschaft erhalten. Was sonst niemand erzählt, beantwortet dieses Buch! Neben wertvollen Impulsen für werdende und frisch gebackene Eltern richtet sich das Buch auch an Fachleute, die in diesem Bereich tätig sind und Familien in dieser Zeit begleiten. Das Buch liefert persönliche Erfahrungsberichte sowie wissenschaftliche Erklärungen, um diesen tiefgreifenden Wandel bewusster zu erleben und zu bewältigen.

Muttertät wie Pubertät, denn die Frau geht durch tiefgreifende Veränderungen

Mutterwerden ist mehr als eine biologische Veränderung - es ist ein tiefgreifender psychischer, sozialer und emotionaler Prozess und somit eine tiefgreifende Identitätsveränderung. Dieser Prozess hat in der Wissenschaft und im anglophonen Raum längst einen Namen. Die sogenannte "Muttertät", angelehnt an den englischen wissenschaftlichen Begriff "Matrescence", beschreibt den komplexen Wandel, den Frauen durchlaufen, wenn sie Mutter werden. Matrescence ist im Cambridge Dictionary längst aufgenommen und es braucht auch im deutschsprachigen Raum mehr Sichtbarkeit und Aufklärung für (werdende) Mütter und Väter. In Deutschland handelt es sich noch um Nischenwissen, das trotz seiner hohen Relevanz für einen guten Start in die Mutterschaft nur schleppend seinen Weg in die Öffentlichkeit findet. Während Schwangerschaft und Geburt oft im Fokus stehen, bleibt die psychologische Seite und die vielfältigen weiteren Facetten des Mutterwerdens, wie Veränderungen im beruflichen Bereich oder auch dem gesamten Beziehungsgefüge, häufig unerwähnt. Krämer und Meyer setzen genau hier an und beleuchten diesen oft unterschätzten Transformationsprozess mit wertvollen Einblicken aus Wissenschaft und Praxis.

Das sagen die Expertinnen

Prof. Dr. Svenja Krämer, Professorin für Erwachsenenbildung und Weiterbildung, und Hanna Meyer - beide Expertinnen im Feld der Muttertät -, vereinen fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse mit realen Erfahrungen von Müttern. Sie thematisieren unter anderem die Herausforderungen der neuen Rolle, den gesellschaftlichen Druck sowie die oft widersprüchlichen Gefühle zwischen Überforderung und Glück.

"Viele Frauen erleben die Muttertät als eine tiefgreifende Identitätsveränderung, ohne dass ihnen bewusst ist, dass es sich um einen ganz üblichen Prozess handelt", erklärt Prof. Dr. Krämer. "Unser Ziel ist es, dieses Thema sichtbar zu machen und Müttern eine Stimme zu geben." sagt Hanna Meyer.

Buchdetails:

Titel: Muttertät. Wenn sich plötzlich alles anders anfühlt

Autorinnen: Prof. Dr. Svenja Krämer & Hanna Meyer

Erscheinungsdatum: November 2022

Verlag: MVG-Verlag

ISBN: 978-3-7474-0485-0

Buchseite des Verlags:

Muttertät - Wenn sich plötzlich alles anders anfühlt - Wie das Mutterwerden unseren Körper, unsere Persönlichkeit und unser Leben verändert

-------------

Pressekontakt:

hallo@muttertaet.de oder presse@m-vg.de

Homepage der Autorinnen: www.muttertaet.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

In Transition L&D UG c/o ufaFabrik

Frau Svenja Krämer

Viktoriastr. 10-18

12105 Berlin

Deutschland

fon ..: 030

web ..: https://www.muttertaet.de

email : hallo@muttertaet.de

Pressekontakt:

In Transition L&D UG c/o ufaFabrik

Frau Svenja Krämer

Viktoriastr. 10-18

12105 Berlin

fon ..: 030

web ..: https://www.muttertaet.de

email : hallo@muttertaet.de