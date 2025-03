Startseite Frisch gekürter Innovations-Champion: Die ProMinent GmbH erhält zum wiederholten Male das TOP 100-Siegel Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2025-03-07 11:50. Die ProMinent GmbH, ein Unternehmen mit Sitz in Heidelberg, hat sich erneut als Innovationsführer hervorgetan, indem sie das prestigeträchtige TOP 100-Siegel erhalten hat. Dieses Siegel ist eine anerkannte Auszeichnung, die mittelständischen Firmen für ihre herausragende Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationsleistungen verliehen wird. ProMinent hat sich durch seine fortwährenden Bemühungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung diese Anerkennung verdient und stellt damit seine führende Rolle in der Dosiertechnikbranche unter Beweis. Der Erhalt des TOP 100-Siegels zeugt von der tiefgreifenden Innovationskultur, die in allen Bereichen von ProMinent praktiziert wird. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Ehre, sondern betont auch die Bedeutung von leistungsfähigen Innovationen für nachhaltiges Wachstum und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Kunden und Partner der ProMinent GmbH können sich auf die kontinuierliche Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen verlassen, die auf höchsten Qualitätsstandards und aktuellen technologischen Fortschritten basieren. Die Bedeutung des TOP 100-Siegels Das TOP 100-Siegel ist eine prestigeträchtige Auszeichnung, die herausragende Innovationsleistung und zukunftsorientiertes Handeln mittelständischer Unternehmen honoriert. Kriterien der Bewertung Die Vergabe des TOP 100-Siegels basiert auf einer wissenschaftlichen Analyse von Innovationsmanagement und Innovationskraft, die von Prof. Dr. Nikolaus Franke und seinem Team an der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführt wird. Ein Unternehmen muss in fünf Kategorien überzeugen: 1. Innovationsförderndes Top-Management: Die Führungskräfte müssen eine klare Innovationsstrategie verfolgen und das auf allen Unternehmensebenen.

2. Innovationsklima: Das Arbeitsumfeld muss kreatives Denken und das Voranbringen von Ideen fördern.

3. Innovative Prozesse und Organisation: Effiziente Abläufe und Strukturen, die den Innovationsprozess begünstigen, sind entscheidend.

4. Außenorientierung / Open Innovation: Der Austausch mit externen Quellen wie Kunden, Partnern und Wissenschaftlern trägt zur Innovationskraft bei.

5. Innovationserfolg: Es wird bewertet, wie erfolgreich die Produkt- und Serviceinnovationen am Markt sind. Die Rolle von Ranga Yogeshwar Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar ist mit dem Wettbewerb als Mentor verbunden und beteiligt sich an der Preisverleihung. Seine Präsenz unterstreicht die Bedeutung des TOP 100-Siegels für die deutsche Innovationslandschaft. Er steht für eine starke Verbindung zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung in der Industrie. Yogeshwar gratuliert persönlich den ausgezeichneten Organisationen, was die öffentliche Wahrnehmung für deren innovative Leistungen steigert. Innovationskraft der ProMinent GmbH Die ProMinent GmbH zeichnet sich durch ihr Engagement für Innovation und die Stärkung einer Kultur aus, die Kreativität und technologische Entwicklung fördert. Das Familienunternehmen hat sich als führender Dosiertechnikhersteller etabliert und seine Position durch fortlaufende Innovationen und die Anwendung modernster Technologien stetig gefestigt. Förderung durch das Top-Management Das Top-Management der ProMinent GmbH spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen. Ein innovationsförderndes Top-Management ist für die Umsetzung einer klaren strategischen Ausrichtung verantwortlich und unterstützt die Entwicklung neuer Technologien und Prozesse aktiv. Dieses Engagement ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich zu modernisieren und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Innovationskultur und Arbeitsklima Eine offene Innovationskultur und ein positives Arbeitsklima sind essenziell für die Kreativität und die Mitarbeiterentwicklung. ProMinent GmbH fördert diese Aspekte durch eine Umgebung, in der Zusammenarbeit und der Austausch von Ideen ermutigt werden. Dies schafft die Grundlage für innovative Prozesse und ein Klima, das Open Innovation und außenorientierte Ansätze unterstützt. Prozesse und Technologien Das Unternehmen integriert fortschrittliche Technologien und fortschrittliches Engineering in seine Prozesse, um innovative Dosiertechnik und Systeme zur Wasseraufbereitung anzubieten. Agile Produktentwicklung und kontinuierliche Prozessoptimierungen stellen sicher, dass die Produkte und Dienstleistungen der ProMinent GmbH den sich ändernden Kundenanforderungen entsprechen und im Wettbewerb führend bleiben. Markteinfluss und Kundennutzen Die ProMinent GmbH hat durch ihr konsequentes Streben nach Innovation den Markteinfluss verstärkt und den Kundennutzen maßgeblich erhöht. Die Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel bestätigt sowohl die wirksame Innovationskultur des Unternehmens als auch ihre Fähigkeit, innovative Produkte erfolgreich am Markt zu etablieren. Erfolgsgeschichten und Marktpräsenz Die ProMinent GmbH, ein Beispiel für ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen, hat durch kreative und systematisch geplante Innovationen ihre Marktpräsenz stetig ausgebaut. Mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebs- und Servicegesellschaften weltweit untermauert das Unternehmen seine internationale Bedeutung. Erfolge am Markt: ProMinent stärkt durch neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Prozesse und neue Geschäftsmodelle gezielt ihre Position in der Industrie.

Wissenschaftliches Auswahlverfahren: Im Rahmen des von Compamedia veranstalteten Innovationswettbewerbs hebt sich ProMinent durch ihr einzigartiges Profil ab.

Innovationskraft: Kontinuierliche Impulse durch Führungskräfte, wie den Geschäftsführern und einem Mentor, tragen zur Dynamik bei. Kundenorientierte Innovationen Innovative mittelständische Unternehmen wie die ProMinent GmbH folgen nicht nur dem Weg der Innovationskraft, sondern sorgen auch für einen hohen Stellenwert von Innovationen bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Kundenspezifische Lösungen: Mit einer breiten Palette an Komponenten und Systemen für die Dosiertechnik bis hin zum digitalen Fluidmanagement bietet ProMinent individuelle Lösungen. Innovationsförderndes Arbeitsklima: Durch ein Klima, das zur Hinterfragung des Bestehenden anregt, entstehen Produkte, die nicht nur ein Zufallsprodukt sind, sondern systematisch geplant und erfolgreich am Markt durchzusetzen sind. Kompetenter Service: Über ihre Webseite www.prominent.com stellt ProMinent Informationen und Zugang zu kompetenten Serviceleistungen bereit. Zukunft und Perspektiven Die ProMinent GmbH setzt als Innovations-Champion ihre Erfolgsgeschichte fort. Mit dem erneuten Gewinn des TOP 100-Siegels bekräftigt das Unternehmen seine führende Position am Markt. Die Auszeichnung, die sie im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits erhalten hat, ist ein Indiz für ihr Engagement in der Entwicklung zukunftsweisender Technologien. Innovationsfaktoren: F&E-Investitionen: Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung

Kreatives Umfeld: Förderung eines innovationsfreundlichen Betriebsklimas

Markterweiterung: Expansion in neue Märkte mit innovativen Produkten Das Unternehmen arbeitet eng mit renommierten Innovationsforschern zusammen, um die eigene Innovationskraft zu steigern. Die Zusammenarbeit mit Institutionen wie der Fraunhofer-Gesellschaft spielt dabei eine zentrale Rolle, um wissenschaftliche Erkenntnisse in marktfähige Produkte umzusetzen. Für die künftige Entwicklung der ProMinent GmbH sind folgende Aspekte zentral: Technologievorreiter: Erhaltung und Ausbau der Position als Technologieführer

Innovative Lösungen: Entwicklung nachhaltiger und effizienter Produktinnovationen

Kundenorientierung: Ausrichtung der Forschungsbemühungen an Kundenbedürfnissen Durch die erneute Auszeichnung zeigt das Unternehmen, dass es bestrebt ist, seine Innovationserfolge langfristig zu sichern und auszubauen. Es bleibt abzuwarten, wie die ProMinent GmbH ihre Rolle als Gestalter zukunftsträchtiger Lösungen weiterhin festigen wird. Prominent GmbH

Presseteam Prominent

Im Schuhmachergewann 5-11 69123 Heidelberg

Deutschland E-Mail: pr@prominent-heidelberg.de

Homepage: https://www.prominent.de

Telefon: +49 6221 842 0 Pressekontakt

Prominent GmbH

Presseteam Prominent

Im Schuhmachergewann 5-11 69123 Heidelberg

Deutschland E-Mail: pr@prominent-heidelberg.de

Homepage: https://www.prominent.de

Telefon: +49 6221 842 0 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten