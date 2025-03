Startseite Metastudie zeigt: Digitalisierung in deutschen KMUs schreitet voran, jedoch mit Herausforderungen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-07 09:09. Stuttgart, 6. März 2025 - Eine aktuelle Metastudie von KMUAutomation.de beleuchtet den Stand der Digitalisierung in deutschen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Aktueller Stand der Digitalisierung Der Digitalisierungsindex für den deutschen Mittelstand lag 2022 bei 59 von 100 Punkten, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr darstellt. Dennoch variiert der Digitalisierungsgrad stark zwischen verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen. Besonders fortschrittlich zeigen sich die IT- und Kommunikationsbranche sowie der Handel, während das Baugewerbe und die Gesundheitsbranche hinterherhinken. Nutzung digitaler Technologien Viele KMUs setzen bereits grundlegende digitale Technologien ein: 84?% nutzen Cloud Computing

64?% verwenden Big-Data-Analysen

25?% setzen künstliche Intelligenz ein

Trotz dieser Zahlen bleibt der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz in der Praxis noch gering.

KMUAUTOMATION.DE Herausforderungen und Hemmnisse Ein wesentliches Hindernis für die Digitalisierung ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften; 55?% der KMUs sehen dies als größte Herausforderung. Zudem stellen die Kosten für Digitalisierungsmaßnahmen für viele Unternehmen eine Hürde dar. Dennoch planen 72?% der Unternehmen, ihre Investitionen in Digitalisierung zu erhöhen oder konstant zu halten. Mit zunehmender Digitalisierung wächst auch die Bedeutung der IT-Sicherheit: 63?% der KMUs sehen Cybersicherheit als wichtiges Thema, aber nur 46?% fühlen sich gut darauf vorbereitet.

KMUAUTOMATION.DE Ausblick und Trends Die Digitalisierung in deutschen KMUs schreitet voran, wenn auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Zunehmend erkennen Unternehmen die Notwendigkeit der digitalen Transformation für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Wichtige Trends sind: Verstärkte Nutzung von Cloud-Diensten und mobilen Anwendungen

Wachsende Bedeutung von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz

Fokus auf Cybersicherheit und Datenschutz

Zunehmende Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Kundeninteraktionen

