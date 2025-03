Startseite Seelenwellness feiert 6 Jahre - Schönheit, Entspannung und Selbstfürsorge Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-07 08:27. Das Kosmetikstudio Seelenwellness in München feiert sein 6-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsaktion und setzt auf ganzheitliche Schönheitspflege, Anti-Aging-Behandlungen und Entspannung. 6 Jahre Seelenwellness: Ein Jubiläum voller Dankbarkeit und Entspannung Das Kosmetikstudio Seelenwellness feiert sein 6-jähriges Bestehen und bedankt sich mit einer besonderen Aktion bei allen treuen Kunden. Seit der Gründung im Jahr 2019 steht Seelenwellness für ganzheitliche Schönheitspflege und tiefe Entspannung - ein Ort, an dem Körper und Geist in Einklang gebracht werden. Ganzheitlicher Ansatz für Schönheit und Wohlbefinden Seelenwellness ist weit mehr als ein klassisches Kosmetikstudio. Spezialisiert auf innovative Anti-Aging-Methoden wie biodynamisches Lifting, Gua-Sha, Schröpfglasmassagen und Blütenstempel-Anwendungen, bietet das Studio zudem brasilianische Lymphdrainagen und Körperbehandlungen zur Entgiftung und Reduzierung von Wassereinlagerungen an. Der Fokus liegt auf einem ganzheitlichen Konzept: Neben der äußeren Pflege spielen auch Ernährung und Lebensstil eine zentrale Rolle in der individuellen Beratung. Dankeschön für 6 Jahre Treue Zum Jubiläum möchte sich Inhaberin Samira Dalnodar herzlich bei ihren Kunden bedanken. Jeder, der im März 2025 eine Behandlung wahrnimmt und Teil des Beauty-Newsletters ist, hat die Chance auf einen Hauptgewinn im Wert von 250 Euro. "Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, meinen Kunden etwas zurückzugeben. Seelenwellness soll eine Oase der Selbstfürsorge und Wertschätzung sein - ein Ort, an dem man sich wie zu Hause fühlt und neue Kraft schöpfen kann", so Samira Dalnodar. Eine Vision aus eigener Erfahrung Vor 6,5 Jahren erlebte die Gründerin selbst einen Burnout - aus dieser Erfahrung heraus entstand der Wunsch, einen Raum der Erholung und Selbstfürsorge zu schaffen. "Mein Ziel ist es, dass meine Kunden sich selbst wieder in den Mittelpunkt stellen und erkennen, dass sie die wichtigste Person in ihrem Leben sind. Mit unseren Behandlungen helfen wir nicht nur äußerlich, sondern unterstützen auch dabei, den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken." Seelenwellness lädt zum Erleben und Entspannen ein Besuchen Sie Seelenwellness und erleben Sie selbst, wie wohltuend eine Auszeit sein kann. Durch den ganzheitlichen Ansatz und individuell abgestimmte Behandlungen wird nicht nur das äußere Erscheinungsbild gepflegt, sondern auch das innere Wohlbefinden nachhaltig gefördert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite: www.seelenwellness-muenchen.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Seelenwellness München

Samira Dalnodar

Barer Str. 53

80799 München

Deutschland fon ..: 01520 7959866

web ..: https://seelenwellness-muenchen.de/

email : seelenwellness.muenchen@gmail.com Seelenwellness ist ein auf ganzheitliche Kosmetik spezialisiertes Studio in München, das innovative Gesichts- und Körperbehandlungen zur Entspannung und Regeneration anbietet. Geleitet von Samira Dalnodar, verbindet das Studio Schönheitspflege mit tiefgehender Selbstfürsorge, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Wohlbefinden zu steigern und neue Energie zu tanken. Pressekontakt: Seelenwellness München

Samira Dalnodar

Barer Str. 53

80799 München fon ..: 01520 7959866

web ..: https://seelenwellness-muenchen.de/

email : seelenwellness.muenchen@gmail.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten