Ausmalen ist angesagt!

Die Freude, Bilder auszumalen, kennt keine Altersgrenze. Und es ist sogar bewiesen, dass Ausmalen entspannt und Stress abbaut. Es trainiert die Konzentrationsfähigkeit, und die Feinmotorik wird gefördert. Malbuch für Senioren

Entdecken Sie die beruhigende Welt des Ausmalens.

Es ist bewiesen, dass Ausmalen entspannt und Stress abbaut. Es trainiert die Konzentrationsfähigkeit, und die Feinmotorik wird gefördert.

Also ran an die Stifte! Sehen Sie selbst, wie viel Spaß das macht!

Die Ausmalbilder sind einseitig, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird.

Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, sodass sie gut zu erkennen sind.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften. Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/malbuch-fuer-senioren-britta-kummer-978375834270... Produktinformation:

Herausgeber:? BoD – Books on Demand; 1. Edition (15. Januar 2025)

Sprache:? Deutsch

Taschenbuch:? 80 Seiten

ISBN-10: 3758342708

ISBN-13:? 978-3758342707 Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen. Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/mal-und-raetselspass-mit-maeuserich-finn-britta-... Produktinformation:

Herausgeber:? BoD – Books on Demand; 1. Edition (18. April 2024)

Sprache:? Deutsch

Taschenbuch:? 72 Seiten

ISBN-10:? 3758331692

ISBN-13:? 978-3758331695 Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Diese sind aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mehr Infos unter:

