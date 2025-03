Startseite Fortuna meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-06 20:09. (Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, die Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben) Vancouver, 5. März 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) ("Fortuna" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-mining-gold-corp/ - gab heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2024 bekannt.

Highlights für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 Bargeld und Cashflow

- Rekordfreier Cashflow1 von 95,6 US-Dollar Millionen im vierten Quartal, eine Verbesserung von 69 % ; gegenüber dem Vorquartal von 202,9 US-Dollar Millionen im Jahr 2024

- Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 141,6 Mio. USD vor Betriebskapital oder 0,46 USD pro Aktie im 4. Quartal, ein Anstieg von 21 % im Quartalsvergleich; 438,2 Mio. USD oder 1,42 USD pro Aktie im Jahr 2024

- Barmittel zum Quartalsende in Höhe von 231,3 USDMio., ein Anstieg von 50,7 Mio. USD im Vergleich zum Vorquartal aufgrund des starken Wachstums des freien Cashflows. Die Liquidität betrug 381,3 $ Mio. und das Unternehmen erzielte eine positive Netto-Cash1-Position von $58,8 Mio. Rentabilität

- Zurechenbarer Nettogewinn von 11,3 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal nach nicht zahlungswirksamen Aufwendungen von 26,3 Millionen US-Dollar; zurechenbarer Nettogewinn von 128,7 Millionen US-Dollar oder 0,42 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2024

- Zurechenbarer bereinigter Nettogewinn1 von 37,0 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal, einschließlich nicht realisierter Wechselkursverluste und eines höheren effektiven Steuersatzes aufgrund der Euro-Abwertung von 0,05 US-Dollar pro Aktie; 144,0 Millionen US-Dollar oder 0,47 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2024 Rendite für die Aktionäre

- Rückgabe von 30,6 Millionen US-Dollar an die Aktionäre im 4. Quartal durch den Rückkauf von 6,4 Millionen Aktien und weitere 1,8 Millionen US-Dollar für 0,4 Millionen Aktien im Januar 2025 Operativ

- Produktion von 116.358 Unzen Goldäquivalent3 im 4. Quartal; Rekordproduktion von 455.958 Goldäquivalent Unzen3 im Jahr 2024, was dem unteren Ende der Jahresprognose entspricht

- Konsolidierte Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent ("GEO1") von $1.015 im 4. Quartal; $987 im Jahr 2024, innerhalb der jährlichen Prognose

- Konsolidierte AISC pro GEO1 von $1.772 für Q4; $1.640 in 2024, innerhalb der Jahresprognose

- Starke Sicherheitsleistung im Jahr 2024 mit einer TRIFR von 1,36 und einer LTIFR von 0,48, womit erreicht wirdderselbe Top-Industriestandard wie im Jahr 2023 Wachstum und Entwicklung

- 49,0 Millionen US-Dollar wurden 2024 in die Mineralexploration und Projektentwicklung investiert und für 2025 ist ein Budget von 51,0 Millionen US-Dollar vorgesehen. Zu den hochwertigen Zielen gehören die tiefen Lagerstätten Kingfisher und Sunbird in der Séguéla-Mine, das Tongon-Nord-Projekt im Norden der Elfenbeinküste und das Diamba-Sud-Projekt im Senegal.

- Die Vorzeige-Mine Séguéla lieferte im Jahr 2024, in ihrem ersten vollen Jahr der Goldproduktion, 137.781 Unzen zu AISC von 1.153 $ pro Unze. Für Séguéla wurde eine zweijährige Goldproduktionsprognose für 2025 und 2026 vorgelegt, wobei eine schrittweise Steigerung der Produktion auf 160.000 bis 180.000 Unzen im Jahr 2026 bei AISC im Bereich von 1.260 bis 1.390 US-Dollar pro Unze geplant ist. Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, kommentierte: Das vierte Quartal war mit einem freien Cashflow von 95,6 Millionen US-Dollar ein Rekordquartal. Quartal für Quartal erzielten wir 7 % höhere Goldpreise und 10 % höhere Einnahmen, während die Barkosten pro Unze unverändert blieben, was zu einer Steigerung der operativen Cashflow-Marge von 33 % auf 50 % führte. Aufgrund des im Laufe des Jahres gestiegenen Cashflows und einer soliden Bilanz haben wir im vierten Quartal 30,6 Millionen US-Dollar über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben. Herr Ganoza fuhr fort: Initiativen zur Kosten- und Kapitaloptimierung im gesamten Portfolio stehen für das Management weiterhin an erster Stelle, wobei verschiedene Möglichkeiten im Jahr 2024 erfolgreich umgesetzt wurden und bis ins Jahr 2025 andauern werden. Durch den Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Mine San Jose werden wir unsere kostenintensivsten Unzen los und können uns mit dem Kapital und der Aufmerksamkeit des Managements auf die hochwertigen Möglichkeiten im Portfolio konzentrieren. Darüber hinaus ermöglicht uns die erfolgreiche Optimierung der Mine Séguéla, bis 2026 eine Steigerung der jährlichen Goldproduktion um 160.000 bis 180.000 Unzen zu branchenführenden Kosten zu planen und so einen erheblichen Wert freizusetzen. Konsolidierte Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 Drei Monate sind vorbei, Jahre zum 31. Dezember,

(ausgedrückt in Millionen) 31. Dezember 30. September 31. Dezember 2024 2023 % Veränderung

2024 2024 2023

Vertrieb 302.2 274.9 265.3 1,062.0 842.4 26%

Betriebsergebnis des Bergwerks 106.8 86.9 51.9 343.6 190.0 81%

Betriebsergebnis (Verlust) 52.8 72.7 (77.4) 228.0 (0.4) 57,100%

Zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) 11.3 50.5 (92.3) 128.7 (50.8) 353%

Zurechenbarer Gewinn (Verlust) je Aktie - unverwässert 0.04 0.16 (0.30) 0.42 (0.17) 347%

Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn1 37.0 49.9 20.6 144.0 64.9 122%

Bereinigtes EBITDA1 137.9 131.3 120.3 476.9 335.1 42%

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 150.3 92.9 105.1 365.7 296.9 23%

Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1 95.6 56.6 66.2 202.9 153.5 32%

Cash-Kosten ($/oz Au-Äq)1 1,015 1,059 840 987 874 13%

Nachhaltige Gesamtkosten ($/oz Au-Äq)1,2 1,772 1,668 1,416 1,640 1,480 11%

Investitionsausgaben2

Unterstützen 48.1 38.4 46.8 142.2 136.1 4%

Nicht-nachhaltig3 12.0 12.3 1.8 50.8 5.2 877%

Séguéla Konstruktion - - - - 50.0 (100%)

Brachflächen 1.3 (0.5) 4.8 10.4 16.1 (35%)

Stand am 31. Dezember 31. Dezember % Veränderung

2024 2023

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 231.3 128.1 81%

Netto-Liquiditätsposition (ohne Akkreditive) 381.3 213.1 79%

Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital 1,403.9 1,238.4 13%

1 Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die

den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind, unter www.sedarplus.ca . 2 Investitionen werden nach dem Kassenprinzip dargestellt.

3 Nicht-nachhaltige Ausgaben umfassen Greenfield-Exploration

4 Die Zusammensetzung der AISC wurde im vierten Quartal 2024 überarbeitet und die Vergleichszeiträume wurden angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln.

Siehe "Non-IFRS-Finanzkennzahlen - Nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent" für eine Beschreibung der Berechnung und den Grund für die

Änderung.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 Q4 2024 gegenüber Q3 2024 4. Quartal 2024 vs. 3. Quartal 2024 Barkosten pro Unze und AISC

Die Barkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent (GEO) beliefen sich im 4. Quartal 2024 auf 1.015 $, was einer Verbesserung von 4 % gegenüber 1.059 $ im Vorquartal entspricht. Die Gesamtkosten pro GEO beliefen sich im vierten Quartal auf 1.772 $, verglichen mit 1.668 $ im dritten Quartal 2024, was hauptsächlich auf höhere Investitionsausgaben für die Minenerschließung und die Infrastruktur im Quartal im Zusammenhang mit der Verlängerung der Lebensdauer der Mine in Yaramoko und der geplanten Erweiterung der jährlichen Goldproduktion in Séguéla auf 160.000 bis 180.000 Unzen bis 2026 sowie auf den Zeitpunkt der Kapitalausgaben zurückzuführen ist. und den Zeitpunkt der Kapitalausgaben. Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der zurechenbare Nettogewinn für den Zeitraum betrug 11,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem zurechenbaren Nettogewinn von 50,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024. Das vierte Quartal 2024 wurde durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 26,3 Millionen US-Dollar wie folgt beeinflusst. - Eine Abschreibung in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Mineralgrundstück Boussoura in Burkina Faso. Der Großteil der Abschreibung entspricht dem Kaufpreis, der Boussoura im Rahmen der Roxgold-Akquisition zugewiesen wurde, und spiegelt die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich der Explorationsaussichten von Boussoura wider.

- Eine Rückstellung in Höhe von 7,2 Millionen $ für die geplante Schließung der Mine San Jose. Nach dem Ende des Quartals hat das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung zum Verkauf der Mine San Jose abgegeben. Die damit verbundene Rückstellung für die Schließung wird voraussichtlich nach Abschluss des Verkaufs aufgelöst.

- Eine Abschreibung auf minderwertige Erzhalden in Höhe von 4,6 Millionen US-Dollar in der Lindero-Mine Nach Bereinigung um Wertminderungsaufwendungen und andere einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 37,0 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro Aktie im Vergleich zu 49,9 Millionen US-Dollar oder 0,16 US-Dollar pro Aktie im dritten Quartal 2024. Der Rückgang ist auf einen Wechselkursverlust von 10,4 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024 im Vergleich zu einem Gewinn von 3,4 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024 und auf einen höheren effektiven Steuersatz zurückzuführen, der eine zusätzliche Einkommensteuerrückstellung von etwa 16 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal darstellt. Die Hauptursache für den Währungsverlust und den höheren effektiven Steuersatz im vierten Quartal war die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar um 8 %, die sich schätzungsweise mit insgesamt 5 Cent auf den Gewinn pro Aktie auswirkte. Dies wurde teilweise durch höhere Umsätze in Höhe von 27,3 Millionen US-Dollar ausgeglichen, die auf einen im Quartalsvergleich höheren realisierten Goldpreis und einen um 4 % höheren Goldverkauf zurückzuführen sind. Der erzielte Goldpreis lag im vierten Quartal 2024 bei 2.662 $ pro Unze im Vergleich zu 2.490 $ im dritten Quartal 2024. Weitere Posten, die sich im Vergleich zum dritten Quartal 2024 auf das Quartal auswirkten, waren höhere Gemeinkosten und Verwaltungsausgaben des Unternehmens in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Ausgaben. Cashflow

Der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft vor Anpassungen des Betriebskapitals betrug 141,6 Millionen US-Dollar oder 0,46 US-Dollar pro Aktie. Nach Bereinigung um Veränderungen des Betriebskapitals betrug der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft im Quartal 150,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 92,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024. Der Anstieg um 57,4 Millionen US-Dollar spiegelt den höheren Umsatz und die positive Veränderung des Betriebskapitals im vierten Quartal 2024 von 8,6 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den negativen 26,4 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024 sowie die geringeren gezahlten Einkommenssteuern von 7,1 Millionen US-Dollar wider. Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg im vierten Quartal 2024 um 39 Millionen US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal 2024 auf 95,6 Millionen US-Dollar. Der Anstieg war auf einen höheren Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zurückzuführen, der teilweise durch höhere Kapitalausgaben in Höhe von 15,9 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde. Der freie Cashflow im vierten Quartal 2024 belief sich nach Wachstumsinvestitionen in Höhe von 12,0 Millionen US-Dollar auf 83,6 Millionen US-Dollar. Q4 2024 vs. Q4 2023 Barkosten pro Unze und AISC

Die konsolidierten Barkosten pro äquivalenter Unze Gold beliefen sich auf 1.015 $, verglichen mit den im vierten Quartal 2023 gemeldeten 840 $. Der Anstieg der Barkosten ist hauptsächlich auf höhere Barkosten in Séguéla und in der Mine San Jose zurückzuführen, die sich im letzten Jahr der Mineralreserven befindet. Der Anstieg der Cash-Kosten in Séguéla ist hauptsächlich auf die niedrigeren Gehalte im Fördererz im Jahr 2024 gemäß dem Minenplan und die niedrigeren Abraum- und Abbaukosten im ersten Betriebshalbjahr von Séguéla im Jahr 2023 zurückzuführen. Auch in Lindero stiegen die Cash-Kosten aufgrund der geringeren Produktion und der Auswirkungen der Aufwertung des argentinischen Pesos. Die Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent beliefen sich im vierten Quartal 2024 auf 1.772 US-Dollar gegenüber 1.416 US-Dollar im vierten Quartal 2023. Die Gesamtkosten im Quartal beinhalten den jährlichen Investitionsgewinn von 1,4 Millionen US-Dollar (viertes Quartal 2023: 12,4 Millionen US-Dollar) aus grenzüberschreitenden, auf argentinische Pesos lautenden Anleihegeschäften. Dies ist ein Vorteil, den die argentinische Regierung Exporteuren gewährt, indem 20 % der Exporterlöse zu einem Vorzugswechselkurs in Pesos umgetauscht werden dürfen. Dieser Vorteil soll die Auswirkungen der Überbewertung des offiziellen Wechselkurses auf die Inputkosten für die Exporteure mildern. Der Anstieg der AISC war in erster Linie auf die oben beschriebenen höheren Barkosten pro Unze und das höhere nachhaltige Kapital bei Lindero im Zusammenhang mit der Erweiterung des Laugungspads zurückzuführen. Die Zusammensetzung der AISC wurde im vierten Quartal 2024 überarbeitet und die Vergleichszeiträume wurden aktualisiert, um die Änderung widerzuspiegeln. Eine Beschreibung der Berechnung und des Grundes für die Änderung finden Sie unter Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen - All-in Sustaining Cost Per Gold Equivalent Ounce Sold auf Seite 27 in der MD&A 2024 Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der zurechenbare Nettogewinn für den Zeitraum betrug 11,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem zurechenbaren Nettoverlust von 92,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023. Das vierte Quartal 2024 wurde durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 26,3 Millionen US-Dollar belastet, verglichen mit 118,4 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023. Nach Bereinigung um Abschreibungen und andere einmalige Posten betrug der bereinigte zurechenbare Nettogewinn 37,0 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro Aktie im Vergleich zu 20,6 Millionen US-Dollar oder 0,07 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal 2023. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Goldpreise zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im vierten Quartal 2024 bei 2.662 $ pro Unze, verglichen mit 1.990 $ pro Unze im vierten Quartal 2023. Dies wurde teilweise durch ein geringeres Goldverkaufsvolumen und höhere Kosten pro Unze ausgeglichen. Das geringere Goldverkaufsvolumen war hauptsächlich auf die geringere Produktion in Séguéla, San Jose und Lindero zurückzuführen. Der Produktionsrückgang in Séguéla und Lindero war auf niedrigere Gehalte im Fördererz zurückzuführen, was dem Minenplan entsprach und teilweise durch höher verarbeitetes Erz ausgeglichen wurde. Die höheren Kosten pro Unze waren hauptsächlich auf die niedrigeren Gehalte im Fördererz in Séguéla und Lindero, niedrigere Abraumbeseitigungs- und Abbaukosten während des zweiten Betriebsquartals von Séguéla im vierten Quartal 2023 und die Auswirkungen der Aufwertung des argentinischen Pesos in Lindero zurückzuführen. Weitere Faktoren, die sich auf den bereinigten Nettogewinn für das Quartal im Vergleich zum vierten Quartal 2023 auswirkten, waren ein höherer nicht realisierter Wechselkursverlust von 8,5 Millionen US-Dollar, der hauptsächlich auf eine Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar um 8 % im Berichtszeitraum zurückzuführen ist, und ein geringeres Anlageergebnis von 11,0 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden, auf argentinische Pesos lautenden Anleihegeschäften. Abschreibungen und Wertminderungen

Die Abschreibungen und Wertminderungen sanken im vierten Quartal 2024 um 9,0 Millionen US-Dollar auf 62,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 71,6 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum 2023. Der Rückgang ist in erster Linie auf niedrigere Bilanzwerte in San Jose nach einer Wertminderung von 90,6 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2023 zurückzuführen. Die Abschreibungen und Wertminderungen im Berichtszeitraum beinhalten 18,2 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation aus der Roxgold-Übernahme in Séguéla. Cashflow

Der Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 150,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 105,1 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023. Der Anstieg um 45,2 Millionen US-Dollar spiegelt den höheren Umsatz und die positive Veränderung des Betriebskapitals im vierten Quartal 2024 von 8,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu null im vierten Quartal 2023 sowie die niedrigeren Zinszahlungen von 3,2 Millionen US-Dollar wider. Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 95,6 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 66,2 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023. Der Anstieg spiegelt den höheren Nettobarmittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit wider. Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 Barkosten pro Unze und AISC

Die Barkosten pro äquivalenter Unze Gold beliefen sich auf 987 US-Dollar, verglichen mit 874 US-Dollar im Jahr 2023. Der Anstieg der Barkosten ist hauptsächlich auf die niedrigeren Gehalte in Séguéla im Jahr 2024 und die niedrigeren Abraum- und Abbaukosten während des ersten Betriebshalbjahres von Séguéla in der zweiten Jahreshälfte 2023 sowie auf die höheren Kosten in San Jose, wie bereits erläutert, zurückzuführen. Die Barkosten für das Gesamtjahr stiegen auch in Lindero aufgrund der geringeren Produktion und der Auswirkungen der Aufwertung des argentinischen Pesos. Die Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent beliefen sich im Jahr 2024 auf 1.640 US-Dollar, verglichen mit 1.480 US-Dollar[1] im Vorjahr, was hauptsächlich auf die oben beschriebenen höheren Cash-Kosten pro Unze und die höheren Investitionsausgaben, hauptsächlich bei Lindero, zurückzuführen ist. Die AISC für 2024 beinhalten den jährlichen Investitionsgewinn von 9,7 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2023: 12,4 Millionen US-Dollar) aus grenzüberschreitenden, auf argentinische Pesos lautenden Anleihegeschäften. (Siehe Diskussion oben). Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der zurechenbare Nettogewinn für das Jahr betrug 128,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem zurechenbaren Nettoverlust von 50,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Der Verlust im Jahr 2023 wurde durch Wertminderungen in Höhe von 90,6 Millionen US-Dollar in der Mine San Jose erklärt. Nach Bereinigung um Abschreibungen und andere einmalige Posten betrug der zurechenbare bereinigte Nettogewinn für 2024 144,0 Millionen US-Dollar oder 0,47 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 64,9 Millionen US-Dollar oder 0,22 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2023. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Goldpreise und ein höheres Goldverkaufsvolumen zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag 2024 bei 2.401 $ pro Unze im Vergleich zu 1.948 $ pro Unze im Jahr 2023. Der höhere Goldabsatz war hauptsächlich auf den ganzjährigen Beitrag von Séguéla nach der erfolgreichen Inbetriebnahme und dem Hochfahren im zweiten Quartal 2023 zurückzuführen, was teilweise durch die geringere Produktion in Lindero, die mit dem Gehaltsprofil im Minenplan übereinstimmt, und die geringeren Gehalte im Fördererz und im verarbeiteten Erz in San Jose im letzten Jahr der Mineralreserven ausgeglichen wurde. Abschreibung und Wertminderung

Die Abschreibungen und der Wertverlust stiegen 2024 um 10,3 Millionen auf 230,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 219,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Der Anstieg war in erster Linie auf einen Anstieg der verkauften Unzen in Séguéla zurückzuführen und wurde teilweise durch geringere Wertverlustkosten in San Jose ausgeglichen. Die Abschreibungen und der Wertverlust im Berichtszeitraum beinhalten 71,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation aus der Roxgold-Akquisition in Séguéla. Cashflow

Der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft vor Änderungen des Betriebskapitals betrug 438,2 Millionen US-Dollar oder 1,42 US-Dollar pro Aktie. Nach Bereinigung um Änderungen des Betriebskapitals betrug der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft im Jahr 2024 365,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 296,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Der Anstieg um 68,8 Millionen US-Dollar erklärt sich durch höhere Umsätze, die teilweise durch negative Veränderungen des Betriebskapitals in Höhe von 72,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 ausgeglichen wurden, die auf einen Anstieg der Forderungen um 46,4 Millionen US-Dollar aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Rückzahlung der Mehrwertsteuer in Burkina Faso und einen Anstieg der Lagerbestände um 24,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Anstieg der Erzvorräte in Lindero und Séguéla zurückzuführen sind. Dem steht eine negative Anpassung des Betriebskapitals von 9,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 gegenüber. Die höheren Steuerzahlungen in Höhe von 17,7 Millionen US-Dollar sind darauf zurückzuführen, dass Séguéla im Jahr 2024 erstmals Einkommenssteuern zahlte, nachdem die kommerzielle Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 aufgenommen wurde. Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich 2024 auf 202,9 Millionen US-Dollar gegenüber 153,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Der Anstieg um 49,4 Millionen US-Dollar spiegelt den höheren Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft wider, der teilweise durch höhere nachhaltige Kapitalausgaben in Höhe von 14,6 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde. Der freie Cashflow belief sich im Jahr 2024 nach Wachstumsinvestitionen in Höhe von 44,3 Millionen US-Dollar und dem Rückkauf von Séguéla NSR in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar auf 150,5 Millionen US-Dollar. [1] Die Zusammensetzung der AISC wurde im vierten Quartal 2024 überarbeitet und die Vergleichszeiträume wurden aktualisiert, um die Änderung widerzuspiegeln. Eine Beschreibung der Berechnung und der Gründe für die Änderung finden Sie unter Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen - All-in Sustaining Cost Per Gold Equivalent Ounce Sold. Séguéla Mine, Elfenbeinküste Drei Monate zum 31. Dezember, Jahre zum 31. Dezember,

2024 2023 2024 2023 Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 430,117 387,624 1,561,800 807,617

Durchschnittlich gebrochene Tonnen pro Tag 4,727 4,123 4,279 3,282 Gold

Gehalt (g/t) 2.95 3.62 2.95 3.42

Wiederfindung (%) 92 95 93 94

Produktion (oz) 35,244 43,096 137,781 78,617

Verkauftes Metall (Unze) 36,384 43,018 137,753 78,521

Realisierter Preis ($/oz) 2,658 1,994 2,399 1,963 Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Au)1 653 323 584 357

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,376 737 1,153 760 Investitionsausgaben (in $000)2

Unterstützen 13,626 7,765 28,488 10,912

Dauerhafte Mietverträge 3,347 2,285 10,381 5,329

Nicht-nachhaltig 5,021 - 19,458 -

Brachflächen 423 - 6,696 -

1 Cash-Kosten und nachhaltige Cash-Kosten sind Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen.

2 Investitionen werden nach dem Kassenprinzip dargestellt. Vierteljährliche und jährliche operative und finanzielle Höhepunkte Im vierten Quartal 2024 belief sich die Minenproduktion auf insgesamt 715.008 Tonnen Erz mit einem Durchschnittswert von 2,34 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 53.796 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Während des Quartals wurden insgesamt 3.670.138 Tonnen Abraum bewegt, was einem Abraumverhältnis von 5,1:1 entspricht. Die Produktion konzentrierte sich hauptsächlich auf die Grube Antenna, die 530.651 Tonnen Erz produzierte, während der Rest der Produktion aus den Gruben Koula und Ancien stammte. Im vierten Quartal 2024 verarbeitete Séguéla 430.117 Tonnen Erz und produzierte 35.244 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 2,95 g/t Au, was einem Rückgang von 18 % bzw. 19 % im Vergleich zum vierten Quartal 2023 entspricht. Der Rückgang der Goldproduktion ist auf niedrigere Erzgehalte und eine geringere Ausbeute zurückzuführen und wurde teilweise durch höhere gefräste Tonnen ausgeglichen. Der Anlagendurchsatz lag im Quartal bei 208 Tonnen pro Stunde (TPH) und übertraf damit um 35 %die auf dem Typenschild angegebene Kapazität von 154 TPH . Die Goldproduktion im Jahr 2024 belief sich auf insgesamt 137.781 Unzen und erreichte damit das obere Ende der jährlichen Prognosespanne. Der Anstieg der produzierten Unzen Gold um 75 % in dem am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Jahr ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2024 ein ganzes Jahr produziert wurde, während es im Jahr 2023 nur sechs Monate waren. Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold betrugen 653 $ für das vierte Quartal 2024 und 584 $ für das gesamte Jahr, verglichen mit 323 $ für das vierte Quartal 2023 und 357 $ für das gesamte Jahr 2023. Der Anstieg der Cash-Kosten ist vor allem auf niedrigere Erzgehalte im Jahr 2024 gemäß dem Minenplan sowie auf niedrigere Abraum- und Abbaukosten während der von Séguéla ersten sechs Betriebsmonate im zweiten Halbjahr 2023 zurückzuführen. Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter Unze Gold betrugen im vierten Quartal 2024 1.376 $, verglichen mit 737 $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für das gesamte Jahr beliefen sich die nachhaltigen Gesamt-Cash-Kosten auf 1.153 $, verglichen mit 760 $ im Jahr 2023. Der Anstieg im Quartal war in erster Linie das Ergebnis höherer Cash-Kosten, höherer nachhaltiger Kapitalkosten aufgrund höherer Abraumbeseitigung und des Kaufs von Ersatzteilen sowie eines geringeren Volumens an verkauftem Metall. Der Anstieg für das Jahr ist auf höhere Barkosten, höhere Lizenzgebühren aufgrund höherer realisierter Metallpreise und höhere nachhaltige Kapitalausgaben zurückzuführen. Die Investitionsausgaben für Brachflächen betrugen 6$ ,7 Millionen für das gesamte Jahr 2024, verglichen mit null $ im Jahr 2023, was auf Bohrungen zur Bestimmung der Geometrie von Mineralvorkommen zurückzuführen ist. Yaramoko-Mine, Burkina Faso Drei Monate zum 31. Dezember, Jahre zum 31. Dezember,

2024 2023 2024 2023 Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 102,105 110,445 454,969 531,578 Gold

Gehalt (g/t) 9.18 7.16 8.21 6.81

Wiederfindung (%) 98 98 98 98

Produktion (oz) 29,576 28,235 116,206 117,711

Verkauftes Metall (Unze) 29,509 28,229 116,130 117,676

Realisierter Preis ($/oz) 2,669 1,984 2,397 1,945 Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Au)1 812 949 860 809

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,302 1,720 1,359 1,499 Investitionsausgaben (in $000)2

Unterstützen 8,035 12,620 28,147 49,938

Dauerhafte Mietverträge 1,002 1,077 4,071 4,758

Nicht-nachhaltig 1,649 - 5,654 -

Brachflächen 393 1,261 1,936 4,917

1 Cash-Kosten und All-in sustaining Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind ( www.sedarplus.ca) .

2 Die Investitionen werden auf Kassenbasis dargestellt. Vierteljährliche und jährliche operative und finanzielle Höhepunkte Im vierten Quartal 2024 verarbeitete die Mine Yaramoko 102.105 Tonnen Erz und produzierte 29.576 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 9,18 g/t, was einer Steigerung von 5 % bzw. 28 % im Vergleich zum selben Zeitraum 2023 entspricht. Die geringere gefräste Tonnage ist auf 16 Tage Ausfallzeit beim Fräsen infolge eines Geräteausfalls zurückzuführen. Die höhere Produktion im vierten Quartal 2024 war auf höhere Gehalte zurückzuführen, die teilweise durch geringere verarbeitete Tonnen ausgeglichen wurden. Die Goldproduktion im Jahr 2024 belief sich auf insgesamt 116.206 Unzen und erreichte damit das obere Ende der jährlichen Prognosespanne. Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold betrugen in dem am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Quartal 812 $, verglichen mit 949 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Der Rückgang in diesem Quartal ist hauptsächlich auf niedrigere Abbaukosten und höhere Gehalte zurückzuführen. Für das Jahr, das am 31. Dezember 2024 endete, betrugen die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold 860 $, ein Anstieg gegenüber 809 $ im Jahr 2023. Der Anstieg für das gesamte Jahr ist vor allem auf die höheren Abbaukosten in den vorangegangenen Quartalen zurückzuführen. Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich in dem am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Quartal auf 1.302 $, verglichen mit 1.720 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Der Rückgang ist vor allem auf niedrigere nachhaltige Kapitalkosten, niedrigere Cash-Kosten und eine im vierten Quartal 2023 gezahlte Verwaltungsstrafe zurückzuführen. Für das gesamte Jahr beliefen sich die nachhaltigen Cash-Kosten auf 1.359 $ im Jahr 2024, verglichen mit 1.499 $ im Jahr 2023. Der Rückgang der AISC ist hauptsächlich auf die niedrigeren nachhaltigen Kapitalkosten zurückzuführen.

Lindero Mine, Argentinien Drei Monate zum 31. Dezember, Jahre zum 31. Dezember,

2024 2023 2024 2023 Bergwerksproduktion

Auf der Laugungsfläche platzierte Tonnagen 1,757,290 1,556,000 6,367,505 6,005,049 Gold

Gehalt (g/t) 0.60 0.63 0.62 0.64

Produktion (oz) 26,806 29,591 97,287 101,238

Verkauftes Metall (Unze) 26,840 29,308 96,726 103,503

Realisierter Preis ($/oz) 2,659 1,993 2,411 1,942 Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,063 934 1,051 920

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1,3 1,873 1,127 1,793 1,444 Investitionsausgaben (in $000)2

Unterstützen 19,240 10,607 65,876 39,358

Dauerhafte Mietverträge 629 598 2,400 2,393

Nicht-nachhaltig 1,448 1,302 2,016 1,978

1 Cash-Kosten und All-in sustaining Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen www.sedarplus.ca).(

2 Die Investitionen werden auf Kassenbasis dargestellt.

3 Die Zusammensetzung der AISC wurde im vierten Quartal 2024 überarbeitet und die Vergleichszeiträume wurden aktualisiert, um diese Änderung widerzuspiegeln. Siehe "Non-IFRS-Kennzahlen - Nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent" für eine Beschreibung der Berechnung und den Grund für die Änderung. Vierteljährliche und jährliche operative und finanzielle Höhepunkte Im vierten Quartal 2024 wurden insgesamt 1.757.290 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,60 g/t auf das Haufenlaugungspad gebracht, das geschätzte 34.151 Unzen Gold enthält. Die Goldproduktion für das vierte Quartal 2024 belief sich auf 26.806 Unzen. Dies entspricht einem Rückgang der Gesamtunzen um 9 % im Vergleich zum vierten Quartal 2023, was auf niedrigere Gehalte und geringere Unzen in der Feinkohle zurückzuführen ist. Die Mine begann mit der in der zweiten Hälfte des Oktobers 2024 ersten Erzförderung auf dem neuen Erweiterungsgebiet des Laugungspads. Die Goldproduktion umfasste 24.679 Unzen in Doré-Barren, 2.086 Unzen Gold in reichhaltiger Feinkohle und 41 Unzen in Kupferpräzipitat. Das geförderte Erz belief sich auf 2,1 Millionen Tonnen mit einem Abraumverhältnis von 1,54:1. Für das gesamte Jahr 2024 belief sich die Goldproduktion auf 97.287 Unzen und erreichte damit die Mitte der jährlichen Produktionsprognose. Die Cash-Kosten pro Unze Gold für das am 31. Dezember 2024 endende Quartal betrugen 1.063 $ gegenüber 934 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr betrugen die Cash-Kosten pro Unze 1.051 $, ein Anstieg gegenüber 920 $ im Jahr 2023. Der Anstieg der Cash-Kosten pro Unze Gold sowohl für das Quartal als auch für das gesamte Jahr ist in erster Linie auf die Auswirkungen der Aufwertung des argentinischen Pesos, eine geringere Goldproduktion und niedrigere Nebenproduktgutschriften aus Kupferverkäufen zurückzuführen. Der Anstieg der Cash-Kosten wurde teilweise durch betriebliche Effizienzinitiativen ausgeglichen, einschließlich einer Änderung der Förder- und Ladeflotte, einer Verringerung des Zyanidverbrauchs und des Brecherdurchsatzes. Die AISC pro verkaufter Goldunze im vierten Quartal 2024 betrugen 1.873 $, verglichen mit 1.127 $ im vierten Quartal 2023. In den AISC des Quartals ist ein Investitionsgewinn von 1,4 Mio. $ (4. Quartal 2023: 12,4 Mio. $) aus dem grenzüberschreitenden argentinische PesosenthaltenHandel mit auf lautenden Anleihen . Hierbei handelt es sich um eine von der argentinischen Regierung gewährte Vergünstigung für Exporteure, wonach 20 % der Exporterlöse zu einem Vorzugskurs in Pesos umgetauscht werden dürfen. Mit dieser Vergünstigung sollen die Auswirkungen der Überbewertung des offiziellen Wechselkurses auf die Inputkosten gemildert werden. Der Anstieg der AISC erklärt sich durch höhere Cash-Kosten und Investitionen im vierten Quartal 2024, die teilweise durch die Abschaffung der 8%igen Exportsteuer im Jahr 2024 und geringere Investitionsgewinne im vierten Quartal 2024 ausgeglichen werden. Die Zusammensetzung der AISC wurde im 4. Quartal 2024 überarbeitet und der Vergleichszeitraum wurde aktualisiert, um diese Änderung widerzuspiegeln. Siehe "Non-IFRS-Finanzkennzahlen - Nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent" in der MD&A 2024 für eine Beschreibung der Berechnung und des Grundes für die Änderung. Die AISC pro verkaufter Goldunze betrugen 2024 1.793 $, verglichen mit 1.444 $ im Jahr 2023. Die AISC für 2024 beinhalten den jährlichen Investitionsgewinn in Höhe von 9,7 Millionen $ (GJ 2023: 12,4 Millionen $) aus dem grenzüberschreitenden Handel mit auf argentinische Pesos lautenden Anleihen. Die AISC pro Unze für 2024 waren höher, was vor allem auf die höheren Kosten pro Unze und die anhaltenden Investitionsausgaben im Zusammenhang mit der Erweiterung des Laugungspads zurückzuführen ist, was teilweise durch den Wegfall der Exportzölle im Jahr 2024, wie oben beschrieben, ausgeglichen wurde. Die Zusammensetzung der AISC wurde im vierten Quartal 2024 überarbeitet und die Vergleichszeiträume wurden aktualisiert, um diese Änderung widerzuspiegeln. Siehe "Non-IFRS-Finanzkennzahlen - Nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent" in der MD&A 2024 für eine Beschreibung der Berechnung und des Grundes für die Änderung. Zum 31. Dezember 2024 war das Projekt zur Erweiterung des Laugungspolsters zu etwa 89 % abgeschlossen. Die Erweiterung des Laugungspolsters wird planmäßig in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein San Jose Mine, Mexiko Drei Monate zum 31. Dezember, Jahre zum 31. Dezember,

2024 2023 2024 2023 Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 190,063 241,035 735,591 930,200

Durchschnittlich gefräste Tonnen pro Tag 2,437 2,678 2,138 2,643 Silber

Gehalt (g/t) 118 145 125 171

Wiederfindung (%) 83 91 86 91

Produktion (oz) 594,373 1,023,525 2,548,402 4,656,631

Verkauftes Metall (Unze) 622,108 1,040,888 2,568,745 4,659,611

Realisierter Preis ($/oz) 31.25 23.35 28.12 23.36 Gold

Gehalt (g/t) 0.85 0.91 0.89 1.06

Wiederfindung (%) 82 90 85 90

Produktion (oz) 4,239 6,345 17,811 28,559

Verkauftes Metall (Unze) 4,440 6,406 17,851 28,524

Realisierter Preis ($/oz) 2,661 1,983 2,386 1,942 Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Ag Eq)1,2 26.01 20.45 25.25 14.28

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq)1,2 29.94 21.98 28.22 19.40 Investitionsausgaben (in $000)3

Unterstützen - 3,190 - 14,018

Dauerhafte Mietverträge 171 246 846 878

Nicht-nachhaltig 602 505 8,927 1,682

Brachflächen - 1,257 - 4,215

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt über Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beiliegen.

3 Investitionen werden nach dem Kassenprinzip dargestellt. Vierteljährliche und jährliche operative und finanzielle Höhepunkte Im vierten Quartal 2024 produzierte San Jose 594.373 Unzen Silber und 4.239 Unzen Gold, was einem Rückgang von 42 % bzw. 33 % entspricht, bei durchschnittlichen Erzgehalten für Silber und Gold von 118 g/t bzw. 0,85 g/t, was einem Rückgang von 19 % bzw. 7 % im Vergleich zum selben Zeitraum 2023 entspricht. Der Rückgang der Silber- und Goldproduktion in diesem Quartal ist auf die niedrigeren Mineral- und Kopfgehalte zurückzuführen, die vor allem durch das sinkende Gehaltsprofil der Mineralreserven im Minenplan bedingt sind. Die Jahresproduktion im Jahr 2024 belief sich auf 2.548.402 Unzen Silber und 17.811 Unzen Gold und lag damit um 18 % bzw. 6 % unter dem unteren Ende der Jahresprognose. Etwa 5 % der geringeren Produktion bei beiden Metallen waren auf die Auswirkungen des Eisenoxids bei der metallurgischen Gewinnung zurückzuführen. Die Hauptgehalte für das Jahr entsprachen dem geologischen Modell, auch wenn sie etwas niedriger als erwartet waren. Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent betrugen 2024 26,01 $, ein Anstieg gegenüber 20,45 $ im selben Zeitraum 2023. Für das im vierten Quartal Jahr, das am 31. Dezember endete2024 , betrugen die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 25,25 $, verglichen mit 14,28 $ im selben Zeitraum 2023. Die höheren Kosten pro Unze sind in erster Linie auf die geringere Produktion und die verkauften Unzen Silberäquivalent sowie auf zuvor aktivierte Kosten zurückzuführen, die als Aufwand verbucht wurden. Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten für eine zahlbare Unze Silberäquivalent stiegen im vierten Quartal 2024 um 36 % auf 29,94 $ und im gesamten Jahr 2024 um 45 % auf 28,22 $, verglichen mit 21,98 $ und 19,40 $ in denselben Zeiträumen im Jahr 2023. Diese Steigerungen waren hauptsächlich auf höhere Cash-Kosten und ein geringeres Volumen an verkauftem Metall zurückzuführen. Caylloma-Mine, Peru Drei Monate zum 31. Dezember, Jahre zum 31. Dezember,

2024 2023 2024 2023 Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 139,761 140,800 551,430 543,876

Durchschnittlich gefräste Tonnen pro Tag 1,553 1,564 1,549 1,528 Silber

Gehalt (g/t) 67 88 80 85

Wiederfindung (%) 83 83 83 83

Produktion (oz) 249,238 330,478 1,176,543 1,227,060

Verkauftes Metall (Unze) 247,441 353,935 1,179,260 1,229,298

Realisierter Preis ($/oz) 31.27 23.06 27.88 23.37 Gold

Gehalt (g/t) 0.11 0.11 0.13 0.14

Wiederfindung (%) 25 21 22 22

Produktion (oz) 128 109 552 513

Verkauftes Metall (Unze) - - 169 40

Realisierter Preis ($/oz) - - 2,233 1,902 Blei

Grad (%) 3.36 3.84 3.57 3.74

Wiederfindung (%) 92 91 91 91

Produktion (000's lbs) 9,500 10,798 39,555 40,852

Verkauftes Metall (000's lbs) 9,198 11,641 39,378 41,074

Realisierter Preis ($/lb) 0.91 0.97 0.94 0.98 Zink

Grad (%) 4.94 5.00 4.71 5.11

Wiederfindung (%) 91 90 91 90

Produktion (000's lbs) 13,874 13,933 51,906 55,060

Verkauftes Metall (000's lbs) 13,932 14,407 52,518 56,166

Realisierter Preis ($/lb) 1.38 1.13 1.26 1.23 Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Ag Eq)1,2 16.53 13.42 14.12 13.91

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq)1,2 28.10 22.34 21.72 19.90 Investitionsausgaben (in $000)3

Unterstützen 7,193 8,635 19,673 17,903

Dauerhafte Mietverträge 623 912 2,494 3,538

Brachflächen 522 966 1,730 2,302

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt über Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beiliegen.

3 Investitionen werden auf Kassenbasis dargestellt. Vierteljährliche und jährliche operative und finanzielle Höhepunkte Im vierten Quartal 2024 produzierte die Mine Caylloma 249.238 Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 67 g/t, was einem Rückgang von 25 % bzw. 24 % im Vergleich zum selben Zeitraum 2023 entspricht. Die Silberproduktion für das Jahr 2024 belief sich auf insgesamt 1.176.543 Unzen und übertraf damit das obere Ende der jährlichen Prognosespanne um 7 %. Die Blei- und Zinkproduktion für das Quartal betrug 9,5 Millionen Pfund bzw. 13,9 Millionen Pfund. Bleiproduktion Die ging zurück um 12 % und die Zinkproduktion blieb vergleichbar mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die durchschnittlichen Bleigehalte betrugen 3,36 % und 4,94 %, was einem Rückgang von 13 % bzw. 1 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2023 entspricht. Die Blei- und Zinkproduktion für 2024 belief sich auf 39,6 bzw. 51,9 Millionen Pfund. Die Blei- und Zinkproduktion lag um 33 % bzw. 16 % über dem oberen Ende der Jahresprognose. Die gesteigerte Produktion ist das Ergebnis einer positiven Anpassung der Gehalte an das Reservenmodell in den unteren Ebenen der Untertagemine. Die Goldproduktion im vierten Quartal belief sich auf 128 Unzen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0,11 g/t. Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent betrugen im vierten Quartal 2024 16,53 $, verglichen mit 13,42 $ im selben Zeitraum 2023. Für das Jahr, das am 31. Dezember 2024 endete, betrugen die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 14,12 $, verglichen mit 13,91 $ im Jahr 2023. Die höheren Kosten pro Unze für das Quartal und das Jahr waren in erster Linie das Ergebnis einer geringeren Silberproduktion und der Auswirkung höherer realisierter Silberpreise auf die Berechnung der verkauften Unze Silberäquivalent, was teilweise durch geringere Verarbeitungskosten ausgeglichen wurde. Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro Unze zahlbares Silberäquivalent stiegen im vierten Quartal 2024 um 26 % auf 28,10 $, verglichen mit 22,34 $ im selben Zeitraum 2023. Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro zahlbare Unze Silberäquivalent für das gesamte Jahr 2024 betrugen 21,72 $ gegenüber 19,90 $ im Jahr 2023. Der Anstieg für das Quartal und das Jahr war das Ergebnis höherer Cash-Kosten pro Unze, einer höheren Mitarbeiterbeteiligung und der Auswirkungen höherer realisierter Silberpreise auf die Berechnung der Silberäquivalentunzen. Würden die AISC unter Verwendung der Richtpreise für Metalle berechnet, hätten die AISC 23,60 $ und für 19,27 $ pro betragenfür das Quartal das Jahr Unze Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist ein professioneller Geowissenschaftler der Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (Registrierungsnummer 36328) und die qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert. Ungeprüfte und geprüfte Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung für das vierte Quartal

Gewinn- und Verlustrechnung Drei Monate zum 31. Dezember, Jahre zum 31. Dezember,

Hinweis 2024 2023 2024 2023

$ $ $ $ Vertrieb 19 302,196 265,314 1,062,037 842,428

Kosten des Umsatzes 20 195,361 213,462 718,430 652,403

Betriebsergebnis des Bergwerks 106,835 51,852 343,607 190,025 Allgemeines und Verwaltung 21 19,398 19,909 76,085 64,073

Währungsverluste 10,331 2,430 12,412 10,885

Wertminderung von Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung 31(b) - 90,615 - 90,615

Abschreibung von Mineralgrundstücken 8 14,485 5,263 14,485 5,985

Sonstige Ausgaben 22 9,775 11,009 12,579 18,874

53,989 129,226 115,561 190,432 Betriebsergebnis (Verlust) 52,846 (77,374) 228,046 (407) Investitionsgewinne 5 1,405 12,395 9,716 12,395

Zinsen und Finanzierungskosten, netto 23 (6,173) (7,535) (25,553) (21,790)

Verlust aus Derivaten 19 - (301) - (1,249)

(4,768) 4,559 (15,837) (10,644) Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern 48,078 (72,815) 212,209 (11,051) Einkommensteuer

Laufender Ertragsteueraufwand 24 34,605 27,057 96,468 42,636

Latente Steuererstattung 24 (1,608) (10,033) (26,165) (10,057)

32,997 17,024 70,303 32,579

Nettogewinn (-verlust) 15,081 (89,839) 141,906 (43,630) Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an:

Fortuna-Aktionäre 11,344 (92,316) 128,735 (50,836)

Nicht beherrschende Anteile 29 3,737 2,477 13,171 7,206

15,081 (89,839) 141,906 (43,630) Gewinn (Verlust) je Aktie 18

Grundlegend 0.04 (0.30) 0.42 (0.17)

Verwässert 0.04 (0.30) 0.41 (0.17) Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf (in 000)

Grundlegend 310,380 306,511 308,885 295,067

Verwässert 312,435 306,511 310,747 295,067 Kapitalflussrechnung Drei Monate zum 31. Dezember, Jahre zum 31. Dezember,

Hinweis 2024 2023 2024 2023

$ $ $ $ Operative Tätigkeiten:

Nettogewinn (-verlust) 15,081 (89,839) 141,906 (43,630)

Posten, die kein Bargeld beinhalten:

Abschöpfung und Abschreibung 62,580 71,602 229,958 219,688

Aufzinsungsaufwand 23 2,495 1,597 9,055 6,773

Einkommensteuer 32,997 17,023 70,303 32,579

Zinsaufwendungen, netto 23 3,674 5,933 16,498 15,017

Aktienbasierte Vergütungen, abzüglich Barausgleich 1,501 2,602 8,146 2,017

Wertminderung von Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung 31(b) - 90,615 - 90,615

Anpassungen des Nettoveräußerungswerts von Vorräten 6 3,206 5,260 6,058 6,188

Berichtigungen für Veralterung von Vorräten 1,521 10,097 1,006 10,097

Abschreibung von Mineralgrundstücken 8 14,485 5,210 14,485 5,985

