Startseite Hemostemix verkauft seine 23. ACP-01 Therapie-Wandelschuldverschreibung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-06 14:21. Biotech-Company Hemostemix Inc. hat sich eine unkonventionelle Art der Bezahlung ihrer Stammzellen-Therapie ausgedacht. Es scheint zu funktionieren. Calgary, Alberta-(Newsfile Corp. - 5. März 2025) - Hemostemix Inc. (TSXV: HEM) (OTCQB: HMTXF) (FSE: 2VF0) ("Hemostemix" oder "HEM"), ein Unternehmen für autologe angiogene Stammzelltherapie, das 498 Patienten mit verschiedenen Formen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einschließlich peripherer arterieller Verschlusskrankheit, chronischer Ischämie der Gliedmaßen, sicher behandelt hat, nicht ischämische dilatative Kardiomyopathie, ischämische Kardiomyopathie, Angina pectoris, kongestive Herzinsuffizienz und vaskuläre Demenz, gibt den Verkauf von 15 ACP-01 Therapy Convertible Debentures zu einem Erlös von 517.230 USD bekannt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV Exchange. "Seit Jahresbeginn summiert sich dies auf einen Umsatz von 1.149.983 CAD, was erfreulich ist, da es unserem Unternehmen und seinen Aktionären nicht verwässertes Betriebskapital einbringt", sagte Thomas Smeenk, CEO. "Wichtig ist, dass die Terminverkäufe es ermöglichen, sowohl die Produktion als auch die Zeit der Ärzte in einer sehr geordneten Weise zu planen. Jetzt die ganze Pressemitteilung lesen: Hemostemix verkauft seine 23. ACP-01 Therapie-Wandelschuldverschreibung Vorausschauende Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Informationen. Insbesondere weist diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf: den zukünftigen Verkauf von ACP-01, einschließlich der Kommerzialisierung von ACP-01. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Hemostemix wider und basieren auf Informationen, die Hemostemix derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen, die Hemostemix für angemessen hält. Diese Annahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: der zugrundeliegende Wert von Hemostemix und seinen Stammaktien; die Ergebnisse der ACP-01-Forschung, -Versuche, -Studien und -Analysen, einschließlich der Tatsache, dass die Analyse gleichwertig oder besser ist als frühere Forschung, Versuche oder Studien; der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Forschung, Versuche oder Studien; das Aktivitätsniveau, die Marktakzeptanz und die Markttrends im Gesundheitssektor; die Wirtschaft im Allgemeinen; das Interesse der Verbraucher an den Dienstleistungen und Produkten von Hemostemix; der Wettbewerb und die Wettbewerbsvorteile von Hemostemix; und die Erlangung einer zufriedenstellenden Finanzierung für den Betrieb von Hemostemix, einschließlich Forschung, Versuche oder Studien, sowie etwaige Rechtsstreitigkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Hemostemix erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Risiken und andere Faktoren können unter anderem sein: die Fähigkeit von Hemostemix, klinische Studien abzuschließen, eine zufriedenstellende Analyse durchzuführen und die Ergebnisse dieser Analysen einzureichen, um die behördliche Genehmigung einer klinischen Studie der Phase II oder Phase III für ACP-01 zu erhalten; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; allgemeine Bedingungen des Kapitalmarkts???? und Marktpreise für Wertpapiere; Verzögerung oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden; die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Operationen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Forschungen, Versuche oder Studien; Wettbewerb; Änderungen in der Gesetzgebung, die Hemostemix betreffen; der Zeitpunkt und die Verfügbarkeit externer Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; langfristiger Kapitalbedarf und zukünftige Entwicklungen in den Märkten von Hemostemix und den Märkten, in denen das Unternehmen zu konkurrieren gedenkt; Mangel an qualifizierten, qualifizierten Arbeitskräften oder Verlust von Schlüsselpersonen; und Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich verschiedener Empfehlungen, Anordnungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden, die versuchen, die Pandemie einzudämmen, einschließlich Reisebeschränkungen, Grenzschließungen, Schließung von nicht lebensnotwendigen Geschäften, Unterbrechungen von Dienstleistungen, Quarantänen, Selbstisolierung, Schutz an Ort und Stelle und sozialer Distanzierung, Störungen von Märkten, Unterbrechungen von wirtschaftlichen Aktivitäten und Finanzierungen, Unterbrechungen von Versorgungsketten und Vertriebskanälen sowie eine Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich einer möglichen nationalen oder globalen Rezession oder Depression;die potenziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Hemostemix, die eine geringere Nachfrage nach den von Hemostemix angebotenen Dienstleistungen einschließen können; und eine Verschlechterung der Finanzmärkte, die die Fähigkeit von Hemostemix, externe Finanzierungen zu erhalten, einschränken könnte. Eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Hemostemix auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com. Obwohl Hemostemix versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Die Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von Hemostemix zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Hemostemix lehnt jedoch ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 