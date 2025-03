Startseite YC-Schützling Conveo sammelt 5 Millionen Euro in einer Seed-Runde, um die Marktforschungsbranche zu revolutionieren Pressetext verfasst von dswiechmann am Do, 2025-03-06 07:24. YC-Schützling Conveo genießt das Vertrauen globaler Fortune-500-Kunden wie Unilever, Orange und Google und entwickelt den ersten KI-gestützten Forschungsmitarbeiter, der mithilfe von KI-gestützten Videointerviews umfassende Kundeneinblicke in großem Maßstab liefert. Die wichtigsten Infos im Überblick:

• Top-Marken wie Unilever, Orange und Google verlassen sich auf Conveo, um Hunderte von KI-gestützten Videointerviews in verschiedenen Anwendungsfällen durchzuführen – von Markenbildung, Customer Experience und Verhaltensforschung bis hin zu Innovation und Kommunikation.

• Conveo (http://Conveo.ai), gegründet im April 2024, hat eine 5 Millionen Euro schwere Startkapitalrunde aufgebracht, die unter anderem von Y Combinator und 6 Degrees Capital getragen wird.

• Conveos Vision ist es, Kundeneinblicke für jedes Team sofort zugänglich zu machen, von Forschern und Marketingfachleuten bis hin zum CEO. Wer Conveos KI-Mitarbeiter eine Business-relevante Frage stellt, erhält innerhalb weniger Stunden relevantes vorhandenes Wissen, angereichert mit neuen Recherchen sowie eine vollständige Analyse. Das Verbraucherverhalten verändert sich schneller denn je, angetrieben durch KI, die Creator Economy und den wachsenden Einfluss von Gen Z und Alpha. Gleichzeitig zwingen veränderte Vorschriften und kulturelle Veränderungen Marken dazu, ihre Kundenansprache zu überdenken. Dennoch verlassen sich die meisten Marken immer noch auf Forschungsmethoden, die nicht mehr mithalten können. Traditionelle qualitative Forschung ist langsam und kostspielig. Das führt oft dazu, dass Unternehmen entweder ganz darauf verzichten oder Entscheidungen auf der Grundlage unvollständigen Wissens treffen. Die häufige Folge: verpasste Chancen und kostspielige Fehlern. Conveo entwickelt eine KI-gestützte Lösung, um die wachsende globale Marktforschungsbranche mit einem Umsatz von 120 Milliarden US-Dollar zu transformieren. Branchenführer wie Unilever, Orange, Sanofi und Google vertrauen bereits auf Conveos KI-gestützten Forschungsmitarbeiter, der über Nacht Hunderte von KI-moderierten Videointerviews in jeder Sprache und zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten durchführt. Durch die Automatisierung des gesamten Forschungsprozesses – von der Projektplanung über die Befragung bis hin zur sofortigen Analyse – liefert Conveo Echtzeit-Erkenntnisse, die 100-mal schneller sind als herkömmliche Methoden. Dabei erkennt die Lösung außerdem oft Zusammenhänge, die Menschen übersehen würden. Mit einer Seed-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro, die von Y Combinator, 6 Degrees Capital, Entourage Capital, Pitchdrive und Syndicate One bereitgestellt wurde, wird Conveo seine Kernmärkte in den USA und Europa intensiv ausbauen. Vom Problem zur Lösung Bei seinem vorherigen Scale-up-Projekt stellte der CEO und Mitbegründer Dieter De Mesmaeker fest, dass Unternehmen riskante Entscheidungen mit unzureichender Forschung trafen, was zu kostspieligen Fehlern und verpassten Chancen führte. Mitbegründer Hendrik Van Hove erlebte bei McKinsey aus erster Hand, wie langsam, manuell und teuer traditionelle Forschung war. So war es schwierig, Erkenntnisse in großem Maßstab zu sammeln. Als sie erkannten, wie KI endlich Veränderungen bewirken könnte, schlossen sie sich zusammen, um das Qualtrics der qualitativen Forschung zu entwickeln. Hendrik berichtet: „Ich habe den Wert großartiger Forschung bei McKinsey selbst erlebt, indem ich Hunderte von Interviews und unzählige Umfragen durchgeführt habe. Aber der Prozess mit der Terminplanung, dem Notieren und den langen Nächten der Analyse war immer extrem mühsam. Deshalb betreiben Unternehmen nicht annähernd genug Forschung. Wir haben es alle schon erlebt. Unternehmen verlieren Milliarden, weil sie die falschen Investitionen tätigen oder großartige Gelegenheiten verpassen.“ Der CEO und Mitbegründer Dieter De Mesmaeker ergänzt: "Wir können uns nicht vorstellen, dass in zwei Jahren noch irgendjemand so arbeitet wie früher. 90 % der Zeit in der qualitativen Forschung wird für Aktivitäten aufgewendet, die automatisiert werden können. Dann können Forscher ihre Zeit darauf verwenden, aus diesen Erkenntnissen tatsächlich einen Mehrwert zu schaffen. Ein KI-gestützter Forschungsmitarbeiter Dr. Niels Schillewaert, Gründer der globalen Insights-Agentur Human8 und Professor für Marketing an der Vlerick Business School, leitet die Forschungsbemühungen von Conveo. CEO Dieter De Mesmaeker erklärt, dass die Stärke des Produkts vom Team ausgeht. „Wir kombinieren jahrzehntelange Forschungs- und Strategieerfahrung mit tiefgreifendem technischem Fachwissen. Die meisten unserer Konkurrenten sind nur in einem der beiden Bereiche stark, während beide entscheidend sind.“ Da die Leistungsfähigkeit von KI rapide zunimmt, baut Conveo den KI-Forschungsmitarbeiter innerhalb von Organisationen auf. Jeder, von der Forschung über das Marketing bis hin zum CEO, kann Conveo eine Frage zum Kunden stellen. Mit einem perfekten Gedächtnis kann Conveo sofort frühere Forschungsergebnisse abrufen, Daten von Drittanbietern integrieren oder neue Forschungsarbeiten in Echtzeit starten. Für kundenorientierte Unternehmen ist dies ein entscheidender Vorteil, denn somit verringern sich die Hürden für die Gewinnung von Erkenntnissen, für bessere Entscheidungen und letztlich für die Entwicklung besserer Produkte und Dienstleistungen. „Wir sehen Conveo nicht als Ersatz für persönliche Interviews, sondern als eine neue Forschungsmethode, die das Beste aus qualitativen und quantitativen Ansätzen kombiniert. Wir können jetzt Projekte durchführen, die bisher unmöglich waren. Die Kombination quantitativer Daten mit dem Hören von Kunden in ihren eigenen Worten ist sehr wirkungsvoll, um unsere Teams aufeinander abzustimmen.“ - Pieter Van Paemel, Senior Insights Manager, Edgard & Cooper. „Natürlich waren wir skeptisch, wie unsere Kunden auf KI-Interviews reagieren würden. Aber nach gründlichen Tests war das Feedback überwältigend positiv.“ - Wendy Francois, Marktforscherin bei Orange. Über Conveo

Conveo wurde 2024 gegründet und wird von Y Combinator unterstützt. Das Unternehmen revolutioniert die Kundenanalyse mit KI-gestützten Videointerviews. Durch die Beseitigung von Kosten- und Zeitbarrieren ermöglicht Conveo es Unternehmen, ihre Kunden besser, schneller und umfassender zu verstehen. Führende Marken wie Unilever und Orange vertrauen auf Conveo, um tiefe Einblicke zu erhalten, die zu besseren Geschäftsentscheidungen führen. Anhang Größe Conveo Team.JPG 397.3 KB Über dswiechmann Komplettes Benutzerprofil betrachten