Swiss Resource Capital AG begrüßt Arizona Sonoran Copper Company Inc. als neuen Kunden

Herisau, Schweiz (5. März 2025) Die Swiss Resource Capital AG freut sich, Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) (ISIN: CA04058Q1054) als neuen Kunden begrüßen zu dürfen.

Die Swiss Resource Capital AG freut sich Arizona Sonoran Copper Company Inc. als Neukunden begrüßen zu dürfen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und einem umfassenden Netzwerk bieten wir Ihnen eine einzigartige Plattform, um das Unternehmen effektiv zu repräsentieren und Ihre Zielgruppe gezielt zu erreichen. Unser Ziel ist es, Ihre Marke in der Finanzwelt nachhaltig zu stärken und Ihre Reichweite signifikant zu erhöhen. so Jochen Staiger, Geschäftsführer der Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger weiter: Wir von Swiss Resource Capital AG bieten Zugang zu über 85.000 Followern und arbeiten mit führenden Börsenportalen wie Smartbroker AG und Wallstreet-Online.de als Premiumpartner zusammen. Mit maßgeschneiderten Roadshows in europäische Finanzzentren, exklusiven Rohstoffreports und spezialisierten IP-TV-Kanälen wie Rohstoff-TV und Commodity-TV maximieren wir Ihre Reichweite. Ergänzt durch das SRC Mining Special Situations Certificate bieten wir unseren Kunden umfassende Möglichkeiten, die Projekte erfolgreich zu präsentieren und Investoren gezielt anzusprechen. Mit der Swiss Resource Capital AG hat Arizona Sonoran Copper Company Inc. einen starken Partner für Kommunikation und Investor Relations in der DACH-Region gefunden.

George Ogilvie, President und CEO von Arizona Sonoran, kommentierte: Die Arizona Sonoran Copper Company freut sich, ihre Präsenz in der DACH-Region durch ihre Geschäftsbeziehung mit der Swiss Resource Capital AG weiter auszubauen. Ihre Expertise in den Bereichen Investor Relations, Organisation erfolgreicher Roadshows und ihre beeindruckende Reichweitensteigerung werden maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen. Wir freuen uns auf den Beginn unserer starken Partnerschaft und darauf, gemeinsam zukünftige Erfolge zu feiern.

Über Arizona Sonoran Copper Company

Das Ziel von ASCU ist es, ein mittelständischer Kupferproduzent mit niedrigen Betriebskosten zu werden und die Projekte Cactus und Parks/Salyer zu entwickeln, die robuste Renditen für Investoren generieren und einen langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinschaft und alle Stakeholder ermöglichen könnten. Der Hauptvermögenswert des Unternehmens ist eine 100-prozentige Beteiligung am Cactus-Projekt (ehemals ASARCO, Sacaton-Mine), das sich auf privatem Land in einem Gebiet mit guter Infrastruktur in Arizona befindet. Angrenzend an das Cactus-Projekt befindet sich die zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Lagerstätte Parks/Salyer, die eine schrittweise Erweiterung der Cactus-Mine ermöglichen könnte, sobald diese in Produktion geht. Das Unternehmen wird von einem Führungsteam und einem Vorstand geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und durch globale Kapitalmarktexpertise ergänzt werden.

Über die Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG (SRC) ist ein führendes Investor-Relations- und Kommunikationsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich auf börsennotierte Rohstoffunternehmen aus Kanada, den USA und Australien spezialisiert hat. Mit umfangreichem Branchenwissen und einem starken Netzwerk bietet das Unternehmen effektive Investor-Relations-Dienstleistungen an.

SRC unterstützt sowohl Kunden als auch Investoren durch gezielte Kommunikationsstrategien und moderne digitale Kanäle. Das Unternehmen ist Spezialist für die Organisation und Durchführung exklusiver Roadshows in ganz Europa, die es Unternehmen ermöglichen, direkt mit Investoren in Kontakt zu treten und Vertrauen in ihre Projekte aufzubauen.

SRC stellt sicher, dass Investoren über aktuelle Entwicklungen informiert werden, und unterstützt Rohstoffunternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit und Reichweite zu maximieren. Insgesamt leistet die Swiss Resource Capital AG einen entscheidenden Beitrag zur Kapitalmarktstrategie von Rohstoffunternehmen und hilft ihnen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

