Startseite Presseinformation VINCI Energies übernimmt die Holtermann Regeltechnik GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Mi, 2025-03-05 18:39. VINCI Energies hat zum 28.02.2025 die Holtermann Regeltechnik GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Rietberg übernommen und erweitert damit ihr Portfolio im Bereich der Gebäudeautomation. Die Firma Holtermann ist ein seit 1955 bestehender Fachbetrieb für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) sowie Gebäudeautomation. Sie erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 8,4 Mio. Euro und zählt 67 Mitarbeitende, die bundesweit Kunden betreuen. Mit diesem Schritt wird die Holtermann Regeltechnik GmbH in den Geschäftsbereich Building Solutions der VINCI Energies integriert und ergänzt damit neben den Gebäudetechnik-Unternehmen Dechow, Ludwig Hammer, Lagrange, Alfred Pieper und Stingl das Angebot an Lösungen in diesem Bereich. „Mit der Übernahme der Holtermann Regeltechnik GmbH gewinnen wir einen kompetenten Partner, der unser Portfolio im Bereich der Gebäudeautomation ideal ergänzt“, sagt Olaf Walter, Leiter des Bereichs Gebäudetechnik der VINCI Energies Deutschland Building Solutions. „Die Innovationskraft und Erfahrung von Holtermann werden unser Netzwerk stärken, unsere Marktposition verbessern und durch das Ausschöpfen von Energieeinsparpotenzialen mithilfe von MSR auch helfen, noch umfassender den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen." „Ich freue mich, dass die Holtermann Regeltechnik GmbH Teil von VINCI Energies wird und unser traditionsreiches Familienunternehmen damit den nächsten Schritt in eine sichere Zukunft geht. Innerhalb dieses starken und national wie international tätigen Netzwerks werden wir auch weiterhin unsere Kund:innen exzellent und innovativ bedienen und beraten können“, ergänzt Martin Holtermann, Geschäftsführer der Holtermann Regeltechnik GmbH. Über VINCI Energies In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.100 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine ganzheitliche Leistung an, die auf die Umwelt achtet, Nutzen stiftet und unser solidarisches Engagement fördert.

2024: 20,4 Milliarden Euro Umsatz // 102.600 Mitarbeitende // 2.100 Business Units // 61 Länder

www.vinci-energies.com In Deutschland ist VINCI Energies mit der Industriemarke Actemium, der ICT-Marke Axians, der Energieinfrastruktur Marke Omexom sowie mit zahlreichen lokalen Marken im Bereich von Building Solutions tätig. VINCI Energies beschäftigt in Deutschland 15.750 Mitarbeitende und erwirtschaftet an 360 Standorten einen Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro.

