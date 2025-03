Startseite Kombination bewährter Medikamente bietet neue Chancen bei akuter myeloischer Leukämie Pressetext verfasst von PRD am Mi, 2025-03-05 12:53. Malariamittel wirkt gemeinsam mit Krebstherapeutikum gegen Leukämie. Studie der KL Krems deckt synergistische Wirkung auf. Krems (Österreich), 5. März 2025: Die kombinierte Anwendung zweier bekannter Wirkstoffe kann leukämische Zellen bekämpfen und ihre Verbreitung eindämmen. Das zeigt eine Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems), die aktuell im Fachjournal Cancer Letters veröffentlicht wurde. Die Forschenden fanden in Experimenten heraus, dass ein etabliertes Malariamittel in Kombination mit einem bewährten Krebsmedikament die Aktivität eines bestimmten Transkriptionsfaktors beeinflusst und so das Wachstum und die Verbreitung der Leukämiezellen hemmt. Durch die Kombination der Medikamente konnten nicht nur die Leukämiezellen abgetötet werden, sondern auch deren Einwanderung ins Knochenmark, deutlich reduziert werden. Die akute myeloische Leukämie (AML) ist eine aggressive Form von Blutkrebs, bei der sich unreife weiße Blutzellen im Knochenmark stark vermehren und die normale Blutbildung behindern. Häufig ist das Protein STAT3 in diesen Zellen überaktiv. Versuche, seine Aktivität therapeutisch zu hemmen, waren bisher wenig erfolgreich. Das Forschungsteam von Univ.-Prof. Dr. Dagmar Stoiber-Sakaguchi, Leiterin des Fachbereichs Pharmakologie an der KL Krems, hat nun eine neue Strategie untersucht. Ungleichgewicht mit Folgen

STAT3 liegt in zwei Formen vor: STAT3? und STAT3?. Während die ?-Form das Wachstum der Krebszellen begünstigt, wirkt die ?-Form hemmend. Frühere Arbeiten von Prof. Stoiber-Sakaguchi zeigten, dass ein geringes Verhältnis von STAT3? zu STAT3? mit einer schlechteren Prognose für AML-Betroffene verbunden ist. „Daher haben wir nach Wegen gesucht, dieses Verhältnis so zu verschieben, dass es therapeutische Vorteile bringen könnte“, erklärt Prof. Stoiber-Sakaguchi, die auch Letztautorin der Studie ist. „Und das ist uns gelungen.“ Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Kombination des Malariawirkstoffs Atovaquon, der bereits krebshemmende Eigenschaften gezeigt hat, mit dem Krebstherapeutikum Selinexor. „Wir konnten nachweisen, dass diese Kombination unter experimentellen Bedingungen das STAT3-Isoformen-Verhältnis zugunsten der ?-Form verändert“, erläutert Stefanie Weiss, Erstautorin der Studie und Doktorandin an der Medizinischen Universität Wien. „Weiters wurden die AML-Zellen abgetötet und deren Präsenz im Knochenmark erheblich reduziert. Einfluss auf die Zellbewegung

Dementsprechend beobachtete das Team auch eine verstärkte Produktion des Proteins CD62L. CD62L ist ein Adhäsionsmolekül auf der Oberfläche der AML-Zellen, dessen Expression von STAT3? hochreguliert wird. „Wir vermuten, dass die verstärkte Produktion des Adhäsionsmoleküls CD62L zu einer Verzögerung der Ausbreitung von Leukämiezellen führt und daher, wie im Tiermodell gezeigt, das Überleben deutlich verlängert wird“, erklärt Prof. Stoiber-Sakaguchi. Zusammengefasst öffnet die Arbeit eine neue Route zur Entwicklung von Krebstherapeutika, die auf das Protein STAT3 abzielen. Bisherige Ansätze zur Hemmung von STAT3 erzielten nicht die erhoffte Wirkung, da sie nicht berücksichtigten, dass STAT3 in zwei Varianten vorkommt – die zwar vom gleichen Gen codiert, aber unterschiedlich transkribiert werden. Das Team der KL Krems schlägt nun vor, das Augenmerk auf das Verhältnis von STAT3? zu STAT3? zu legen und dieses gezielt zu beeinflussen. Zumindest experimentell konnten sie so eine krebshemmende Wirkung erzielen – durch die Kombination zweier bereits zugelassener und etablierter Wirkstoffe. Originalpublikation: Atovaquone and selinexor as a novel combination treatment option in acute myeloid leukemia. S. Weiss, B. Zdársky, A. Witalisz-Siepracka, S. Edtmayer, A. Holzer, K. Heindl, E. Casanova, K. Podar & D. Stoiber. Cancer Letters 613 (2025) doi 10.1016/j.canlet.2025.21750. https://kris.kl.ac.at/de/publications/atovaquone-and-selinexor-as-a-nove... Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (Stand 03/2025)

Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) ist eine europaweit anerkannte Bildungs- und Forschungseinrichtung am Campus Krems. Die KL Krems bietet eine moderne, bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Medizin und Psychologie sowie ein PhD-Programm im Bereich Mental Health and Neuroscience an. Das flexible Bildungsangebot ist auf die Bedürfnisse der Studierenden, die Anforderungen des Arbeitsmarkts sowie auf die Herausforderungen der Wissenschaft abgestimmt. Die drei Universitätskliniken in Krems, St. Pölten und Tulln sowie das Ionentherapie- und Forschungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt gewährleisten eine klinische Lehre und Forschung auf höchstem Qualitätsniveau. In der Forschung konzentriert sich die KL auf interdisziplinäre Felder mit hoher gesundheitspolitischer Relevanz – u.a. der Biomechanik, der molekularen Onkologie, der mentalen Gesundheit und den Neurowissenschaften sowie dem Thema Wasserqualität und den damit verbundenen gesundheitlichen Aspekten. Die KL wurde 2013 gegründet und von der Österreichischen Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria) akkreditiert. https://www.kl.ac.at/ Wissenschaftlicher Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Dagmar Stoiber-Sakaguchi

Fachbereich Pharmakologie

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems / Österreich

T +43 2732 72090 470

E dagmar.stoiber@kl.ac.at

W http://www.kl.ac.at Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Mag. Selma Vrazalica, BA

Kommunikation, PR & Marketing

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems / Österreich

T +43 2732 72090 237

M +43 664 883 99 603

E selma.vrazalica@kl.ac.at

W https://www.kl.ac.at/ Textredaktion & Aussendung

PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung

Dr. Barbara Bauder-Jelitto

3400 Klosterneuburg / Österreich

M +43 664 1576 350

E bauder@prd.at

L https://www.linkedin.com/company/prd-public-relations-für-forschung-bildung

W https://www.prd.at/ Über PRD Komplettes Benutzerprofil betrachten