Startseite PerfectSwell(R) wird im exklusiven São Paulo Surf Club getestet Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-04 20:24. Schaubetrieb der neuen Welle McFly und aktueller Innovationen SOLANA BEACH, CA / ACCESS Newswire / 4. März 2025 / American Wave Machines, Weltmarktführer auf dem Gebiet der erstklassigen Surf-Pool-Destinationen, hat mit der Inbetriebnahme von PerfectSwell® im Herzen von São Paulo, dem pulsierenden Finanzzentrum Brasiliens, begonnen. AWM hat sich für seinen zweiten PerfectSwell®-Standort, dem São Paulo Surf Club, die führende brasilianische High-End-Immobilien-Entwicklungsgesellschaft JHSF als Partner ins Boot geholt. Vor der legendären Brücke Ponte Estaiada testeten die brasilianischen Top-Profis Italo Ferreira und Miguel Pupo zusammen mit Rob Kelly von AWM die neuesten PerfectSwell®-Innovationen auf Herz und Nieren. Der Abschluss der Inbetriebnahme soll noch im März erfolgen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78782/AmericanWaveMachines_0... Unser Team hat Unglaubliches geleistet. PerfectSwell® wird in puncto Effizienz, Leistung und Wartungsfreundlichkeit laufend verbessert, und auch beim Wellendesign gibt es immer wieder Neuerungen. Wir haben viel Energie in die Forschung und Entwicklung gesteckt, um die Länge der Wellen und den Gästebereich am Strand auf einzigartige Weise zu erhalten, so Bruce McFarland, CEO und Gründer von AWM. Der Aufwand hat sich gelohnt und PerfectSwell® funktioniert hervorragend. Es ist ein unübertroffenes Surferlebnis.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78782/AmericanWaveMachines_0... Rob Kelly bei einem Luftsprung im brandneuen PerfectSwell®-Pool in São Paulo. Bildquelle: Bruno Zanin. WSL-Surfer Miguel Pupo fügt hinzu: Hier, an einem weiteren, von JHSF grandios gestalteten Veranstaltungsort mitten im Zentrum der Stadt zu surfen, ist schon ein atemberaubendes Erlebnis. Diese Wellen haben eine geballte Kraft. Wir sind im McFly, einem unglaublichen Aerial-Abschnitt, gesurft. Aber auch die anderen neuen Wellen sind cool, man wird richtig süchtig. Ich will gar nicht mehr raus aus dem Wasser. Das ist die fünfte PerfectSwell®-Inbetriebnahme, bei der ich dabei bin, und dieser Standort ist absolut der kultträchtigste von allen. Einige der Verbesserungen haben unsere Erwartungen übertroffen, wie etwa unser brandneues System zur Dämpfung der Wellenenergie, erläutert Miquel Lazaro Cordero, leitender Ingenieur bei AWM. Diese Verbesserungen haben es möglich gemacht, diesem dichtbesiedelten Stadtzentrum unser leistungsstärkstes Surferlebnis zukommen zu lassen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78782/AmericanWaveMachines_0... Der São Paulo Surf Club mit der Ponte Estaiada, der legendären Brücke der Stadt, im Hintergrund. Bildmaterial: Mit freundlicher Genehmigung von JHSF. Über American Wave Machines American Wave Machines, Inc. ist der Erfinder und Entwickler der PerfectSwell®-Surftechnologie. Die Technologie von AWM ist der Antrieb hinter erstklassigen Surfanlagen und -gebieten - eine Leistung, die von bewährten Finanzdaten, umfangreicher Datenerfassung und begeisterten Surfer untermauert wird. PerfectSwell® ist die einzige sequenzbasierte, pneumatische Surftechnologie auf dem Markt. PerfectSwell® Split Peaks, Peeling Waves, Air Sections und Wedge Barrels sind durch das robuste Patentportfolio von AWM mit mehr als 50 Patenten weltweit geschützt. Über JHSF JHSF ist eine brasilianische Holdinggesellschaft und das führende Unternehmen in der hochpreisigen Immobilienbranche Brasiliens. Zum Geschäftsschwerpunkt von JHSF zählen Immobilienentwicklung, Einkaufszentren, Modeeinzelhandel sowie Hotel- und Gaststättengewerbe. Das 1972 gegründete Unternehmen hat seinen Geschäfts- und Investment-Fokus vor allem im Hochpreissegment, wobei der Schwerpunkt auf Aktivitäten mit wiederkehrenden Einnahmen liegt. Das Unternehmen, das seit 2007 börsennotiert ist und dessen Aktien im Novo Mercado B3 gehandelt werden, ist sowohl auf dem brasilianischen Markt als auch in anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten und Uruguay tätig. JHSF war das erste Unternehmen im brasilianischen Immobiliensektor, das sein Augenmerk neben Immobilienprojekten auch auf Aktiva mit wiederkehrenden Einnahmen wie Einkaufszentren, einen Flughafen und Hotels legte. Nähere Informationen erhalten Sie unter jhsf.com.br. Kontakt:

