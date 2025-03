Startseite Das rote Gold für die Energiewende ist Kupfer Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-04 19:30. Für die Elektrifizierung der Wirtschaft, für den Hightech-Bereich, für Elektromobilität und Infrastrukturprojekte braucht es Kupfer. Mögliche Zölle auf Kupferimporte durch die US-Regierung sind gerade das Thema. Dabei ist das rötliche Metall der bedeutendste Rohstoff für die Energiewende. Ein möglicher Vorteil wäre, dass Kupferunternehmen gestärkt werden. Langfristig wird nach einhelliger Meinung der Kupferbedarf ab 2026 deutlich ansteigen. Bei den Zöllen wären besonders Kupferimporte aus Kanada und Mexiko betroffen, denn dies sind die beiden größten Kupferlieferanten für die USA. Eine Sache ist, dass Kupferzölle die Inflation anheizen könnten. Denn die USA selbst produzieren weniger Kupfer als sie brauchen, also muss importiert werden. Zölle verursachen mehr Kosten, die vermutlich letztendlich der Verbraucher zahlen muss, zum Beispiel der Käufer eines Elektroautos. Übrigens importiert Deutschland die meisten Güter aus China und den USA. Jedenfalls werden die diversen Einsatzgebiete des Metalls, wie zum Beispiel im Militärbereich, bei der Künstlichen Intelligenz oder beim Ausbau von Rechenzentren den Kupferverbrauch deutlich ankurbeln. Vor etwa einem Jahr war Kupfer so teuer wie nie. Dass dann der Preis wieder nach unten ging, lag wohl vor allem an Chinas Wirtschaft, die sich nicht so schnell erholte wie erhofft. Kein Land verbraucht so viel Kupfer wie China, aber damals sank die Nachfrage. Zudem war es mit der Weltwirtschaft auch nicht zum Besten bestellt. Heute sieht es bei der globalen Wirtschaftsentwicklung wieder rosiger aus. Prognostiziert wird für die globale Wirtschaft für 2025 ein Wachstum von 3,3 Prozent. Die höchsten Wachstumsraten werden wohl in China und Indien zu sehen sein. Wer auf Kupfer setzen möchte, kann dies mit Werten wie Mogotes Metals oder Meridian Mining machen. Mogotes Metals - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-arizona-sonoran... - besitzt Projekte in Chile und Argentinien im aussichtsreichen Bezirk Vicuña. Besonders hervorzuheben ist dabei das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). In Brasilien verfügt Meridian Mining - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-meridan-mining-... - über Kupfer und Zink, Gold und Silber. Das Tagebauprojekt Cabaçal besitzt eine sehr gute vorläufige wirtschaftliche Bewertung. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societ... -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

