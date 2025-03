Startseite Zeus North America Mining Corp. begrüßt Herrn Simon Clarke im Board of Directors Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-04 16:46. Vancouver, British Columbia, 3. März 2025 / IRW-Press /Zeus North America Mining Corp. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (das Unternehmen oder Zeus) heißt mit sofortiger Wirkung Herrn Simon Clarke im Board of Directors des Unternehmens willkommen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78753/Zeus_030325_DEPRCOM.00... Herr Clarke bringt 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von Unternehmen und in der Umsetzung erfolgreicher Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategien ein, die sich auf den Bereich Bergbau, Energie und Energietechnologie konzentrieren. Herr Clarke verfügt über bedeutende Erfahrungen und Kenntnisse im Raum der kritischen Mineralien und seine Funktionen bei American Lithium, M2 Cobalt und Jervois Mining umfassten die Leitung von Regierungs- und Stakeholder-Initiativen bezüglich der Versorgung mit Batteriemetallen in einer Reihe von Jurisdiktionen. Er hat insbesondere direkte Erfahrung mit den Initiativen für kritische Mineralien in den Vereinigten Staaten und der dringenden Notwendigkeit, einheimische Quellen zur Versorgung mit kritischen Mineralien zu erschließen, einschließlich Lithium, Kobalt und Kupfer in Batteriequalität. Herr Clarke ist momentan CEO, President & Direktor von American Critical Minerals Corp. (ein Kali- und Lithiumexplorations- / erschließungsunternehmen), das kürzlich von American Potash Corp. umbenannt wurde. Er ist zudem Chair und ein Direktor von Myriad Uranium. Zuvor war Herr Clarke CEO & Direktor von American Lithium Corp. Neben seiner Lithiumprojekte im Erschließungsstadium erschließt American Lithium auch das Uranprojekt Macusani, das größte Uran-Asset in Südamerika und eines der größten Uranprojekte im Erschließungsstadium weltweit. Herr Clarke war vier Jahre lang für American Lithium tätig. Während dieser Zeit erzielte dessen Marktbewertung auf der Höhe des vorigen Lithiumzyklus 1,2 Milliarden $. Herr Clarke war auch ein Mitbegründer, CEO und Direktor von M2 Cobalt Corp, das sich auf Kobalt und Kupfer in Ostafrika konzentriert. M2 Cobalt wurde im Juni 2019 von Jervois Global erworben. Im Zuge der Transaktionsbedingungen schloss sich Herr Clarke Jervois als ein Direktor und später für eine Zeitdauer von 12 Monaten als Teil des Senior Managements an. Herr Clarke war ein Mitbegründer von Osum Oil Sands Corp., das zu Spitzenzeiten mit über 1 Milliarde US$ bewertet wurde und das über 20.000 Barrel Öl pro Tag produzierte, als es von Waterous Energy Fund im April 2021 für ungefähr 400 Millionen $ erworben wurde. Herr Clarke hat einen LLB-Abschluss und ein Diploma in Legal Practice von der Aberdeen University in Schottland. Herr Clarke erklärte: Ich bin hocherfreut, mich Zeus in dieser spannenden Phase seiner Entwicklung anzuschließen. Die jüngsten globalen Ereignisse und Entwicklungen im Kupfersektor versetzen das Unternehmen in die Lage, stark von einer erneuten Konzentration auf den Bedarf an qualitativ hochwertigen inländischen Projekten mit kritischen Mineralien zu profitieren. Der Bedarf an Kupfer in so vielen Anwendungsbereichen über zahlreiche Branchen hinweg treibt die Motivation an, es in die Liste der kritischen Mineralien in den Vereinigten Staaten aufzunehmen - ein Prozess, der im späten Herbst bereits den Kongress durchlief. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir qualitative einheimische Quellen so schnell wie möglich erschließen. Dean Besserer, CEO von Zeus North America Mining Corp., meinte: Wir sehen dies als eine entscheidende Zeit für sowohl Zeus als auch für Projekte für kritische Mineralien in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika. Wir begrüßen die globale und hochrangige Erfahrung von Simon im Board. Seine Erfahrung mit namhaften Unternehmen im Bergbau- und Energiesektor sollte sich für Zeus von unschätzbarem Wert erweisen, während wir Cuddy Mountain auf die nächste Ebene bringen. Über die Kupferliegenschaft Cuddy Mountain (Idaho, USA) Die Liegenschaft Cuddy Mountain grenzt an die kürzlich von Hercules Metals Corp. gemachte Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan (167 Mio. $ Marktkapitalisierung).* Die Entdeckung führte zu einer Kapitalzuführung durch Barrick in Höhe von 23 Mio. $. Die Liegenschaft Cuddy Mountain besteht aus 101 Lode-Bergbau-Claims, die ein Gesamtgebiet von etwa 2020 Acres umfassen (siehe Abbildung).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78753/Zeus_030325_DEPRCOM.00... Die Liegenschaft befindet sich in Washington County, Idaho, nur 2,5 Stunden nordwestlich von Boise und ist einfach über eine Straße zu erreichen. Historische Bohrungen bei Cuddy Mountain bestanden aus 7 oberflächennahen Bohrlöchern im Jahr 1977, die anomales Blei und Silber durchschnitten. Bohrloch Mun 8 enthielt 90 Fuß mit 2,02 oz/t Ag (Taylor, 1977). Die weitere historische Exploration auf dem Projekt Cuddy Mountain von Zeus fand bei der Mine Edna May statt: Mineralisierter Erzgang mit Splitterproben, die 750 ppm Pb, 7,7 % Zn und 252 Gramm Silber pro Tonne auf 4 Fuß enthalten. Untertägige Bohrarbeiten im Jahr 1979 durchteuften 1,38 oz/t Ag auf 7 Fuß in einer Brekzienzone (Burmeister, 1980). Die weitere Exploration im Gebiet Rockslide traf auf Malachit-verfärbte Ausbisse, wobei eine Schürfprobe 760 ppm Pb, 0,67 % Zn und 36 Gramm Silber pro Tonne enthielt (Taylor, 1977). *Angrenzende Liegenschaft ( www.herculesmetals.com)

*Jegliche Informationen stammen ausschließlich vom Management von Zeus Mining und anderweitig öffentlich verfügbaren Informationen Dritter, welche als zuverlässig angesehen werden, die aber nicht unabhängig vom Unternehmen verifiziert wurden und von daher nicht bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit garantiert sind. Das Management von Zeus weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe von Zeus nicht unbedingt ein Anzeichen für das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Liegenschaften des Unternehmens sind. Qualifizierter Sachverständiger Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dean Besserer, P.Geo., der President & CEO des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt. Für das Board of Directors

Dean Besserer

President und CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com . Ansprechpartner für Anleger:

Kin Communications Inc.

Tel: 604-684-6730

ZEUS@kincommunications.com Über Zeus North America Mining Corp. Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 101 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 4.200 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Metal Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zeus North America Mining Corp.

Dean Besserer

1100-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver

Kanada email : dean@zeusminingcorp.com Pressekontakt: Zeus North America Mining Corp.

Dean Besserer

1100-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver email : dean@zeusminingcorp.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten