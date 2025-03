Startseite EuroChargeMedia präsentiert neue Teaservideos für Werbekunden, Locations und Vertriebspartner Pressetext verfasst von EuroChargeMedia am Di, 2025-03-04 15:03. Jetzt Teil der digitalen Werberevolution werden! Ennigerloh, 4.März.2025 – EuroChargeMedia, der innovative Anbieter für digitale Werbemöglichkeiten an Ladestationen, hat zwei brandneue Teaservideos veröffentlicht, die das revolutionäre Konzept des Unternehmens prägnant auf den Punkt bringen. Diese Videos sind speziell auf Werbekunden, Locations und Vertriebspartner ausgerichtet, die von einer einzigartigen Form der Werbung profitieren möchten. ???? Hier geht’s zu den Teaservideos: ????? Video 1: https://youtu.be/XfsNxiva9mI?si=aCth0Y47daxEpIei ????? Video 2: https://youtu.be/XfsNxiva9mI?si=WFGJ9ZpWZl4_SyCq Werbung trifft auf smartes Laden – EuroChargeMedia macht es möglich! EuroChargeMedia verbindet modernes Aufladen von Smartphones mit digitaler Werbung und schafft so einen innovativen Werbekanal direkt am Point of Interest. Die Ladestationen, ausgestattet mit zwei integrierten 7- bis 8-Zoll-Monitoren, zeigen Werbeinhalte genau dort, wo Kunden verweilen – in Cafés, Fitnessstudios, Hotels, Co-Working-Spaces und vielen anderen stark frequentierten Locations. ???? Das bedeutet für Werbekunden: ?? Maximale Sichtbarkeit – Deine Werbung läuft mindestens 100x pro Tag pro Gerät! ?? Gezielte Platzierung – Wähle die Locations, die zu deiner Zielgruppe passen! ?? Direkte Kundenansprache – Integrierte Call-to-Actions lenken Kunden sofort zu deinem Angebot! Jetzt Vertriebspartner (m/w/d) in der DACH-Region werden! Du bist kommunikativ, hast ein Händchen für Vertrieb und möchtest Teil einer innovativen Werberevolution sein? EuroChargeMedia sucht freie Vertriebspartner (m/w/d) in Deutschland, Österreich und der Schweiz! Deine Vorteile: Attraktive Provisionen & wiederkehrende Einnahmen Flexible Arbeitsweise – Haupt- oder Nebenberuflich Einzigartiges Produkt mit enormem Marktpotenzial „Mit unseren neuen Teaservideos möchten wir die Möglichkeiten, die unser Konzept bietet, noch klarer kommunizieren. Wir sind überzeugt, dass EuroChargeMedia eine zukunftsweisende Lösung für Werbung in der digitalen Welt darstellt“, sagt Olga Funk, Geschäftsführerin von EuroChargeMedia. Jetzt informieren: www.eurochargemedia.com Direkt zum Kontaktfeld: www.eurochargemedia.com/kontakt EuroChargeMedia – Die Zukunft der digitalen Werbung beginnt JETZT! ???? #EuroChargeMedia #LadenUndWerben Über EuroChargeMedia Komplettes Benutzerprofil betrachten