Startseite Sophos SG UTM End-of-Life: Letzte Möglichkeit zur Lizenzverlängerung - Wichtige Fristen im Überblick Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-04 14:18. Sophos SG UTM Firewalls erreichen 2026 ihr End-of-Life. Sophos hat nun wichtige Fristen weitere Informationen rund um die Lizenzverlängerungen für UTM 9 Schutzmodulen veröffentlicht. Sophos hat neue Details zum End-of-Life (EOL) der SG UTM Firewalls veröffentlicht. Während das Support-Ende zum 30. Juni 2026 bereits bekannt ist, gibt es nun konkrete Fristen für die letzten Lizenzverlängerungen. Unternehmen, die weiterhin auf das Betriebssystem UTM 9 und SG Firewalls setzen, sollten diese Deadlines beachten, um Sicherheits- und Supportrisiken zu vermeiden. Fristen für SG UTM Lizenzen * Preiserhöhung ab 1. Juni 2025: Verlängerungen bestehender UTM-Subscriptions werden um 20 % teurer. Eine frühzeitige Erneuerung kann Kosten sparen.

* Letzte Verlängerung bis 31. Dezember 2025: Ab 2026 sind keine Lizenzverlängerungen mehr möglich. Danach erhalten Firewalls keine Sicherheitsupdates mehr.

* Einstellung von Kurzzeit-Lizenzen: Sophos plant, den Verkauf von Lizenzen mit unter sechs Monaten Laufzeit voraussichtlich bereits im April oder Mai 2025 zu beenden. Warum ist die rechtzeitige Verlängerung von SG UTM Lizenzen wichtig? Lizenzen für Sophos SG-UTM-Firewalls ermöglichen essenzielle Sicherheitsfunktionen sowie Bedrohungserkennungs- und Schutzmechanismen. Läuft die Lizenz eines oder mehrerer Schutzmodule aus, bleibt die Firewall zwar funktionsfähig, jedoch ohne die entsprechenden Absicherungen - und wird damit anfälliger für Cyberangriffe. Auch für Nutzer, die eine Migration auf eine SFOS-basierte XGS Firewall oder eine Virtual-, Software- & Cloud-Firewall von Sophos bereits fest eingeplant haben, kann eine Verlängerung sinnvoll sein, um in der Übergangszeit abgesichert zu bleiben. Zukunftssichere Alternative: Sophos XGS Firewalls Sophos bietet mit den Hardware Firewalls der XGS-Serie eine langfristig unterstützte Lösung mit nennenswerten Vorteilen gegenüber den auslaufenden SG-UTM-Appliances: * Moderner Hardware-Architektur für höhere Netzwerkleistung

* Erweiterter Sicherheitsfunktionen für aktuelle Bedrohungsszenarien

* Regelmäßigen Updates und fortlaufende Support für langfristige Betriebssicherheit

* Zukunftssichere Alternativen für alle UTM-Schutzmodule Für SG UTM-Kunden stehen zudem vergünstigte Upgrade-Angebote für den Wechsel auf eine XGS Firewall mit Sophos Firewall OS zur Verfügung. Empfohlene Schritte für IT-EntscheiderInnen * Bestehende UTM-Subscriptions vor dem 31. Mai 2025 verlängern, um Preissteigerungen zu vermeiden

* Letzte Vertragsverlängerung bis spätestens 31. Dezember 2025 einplanen

