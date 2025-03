SiteMinder stärkt benutzerfreundliches Hotel Revenue Management mit Dynamic Revenue Plus

Dynamic Revenue Plus wurde entwickelt, um hochentwickeltes Revenue Management für jedes Hotel zugänglich zu machen.

04. März 2025, Berlin, Deutschland - SiteMinder , die weltweit führende Plattform für Hotelvertrieb und Revenue Management, hat fünf Schlüsselfaktoren für die steigende Nachfrage nach benutzerfreundlichen Revenue-Management-Lösungen in der globalen Unterkunftsbranche ermittelt.

Laut Leah Rankin, Chief Product Officer von SiteMinder, die das Thema diese Woche auf der ITB Berlin vorstellen wird, sind es die folgenden Faktoren, die immer mehr Hoteliers dazu bewegen, ein zugängliches Revenue Management zu nutzen:

* Verschiebung des weltweiten Reiseverhaltens, wobei für 2025 ein Anstieg der internationalen Reisenden um bis zu 70 Millionen erwartet wird, was einer Steigerung von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

* Der zunehmende Einfluss von Veranstaltungen: 65 % der Reisenden werden in diesem Jahr mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einer Veranstaltung reisen als im letzten Jahr

* Verschärfter Wettbewerb mit europaweit 113.000 Zimmern durch neue Immobilien in Bau, darunter 26.000 Zimmer in Deutschland

* Anhaltende betriebliche Ineffizienzen, einschließlich der anhaltenden Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen, manuellen Anpassungen und fragmentierten Lösungen

* Kritische Talentlücken, insbesondere im Bereich des Revenue Managements.

_"Das Revenue Management in der Hotellerie ist heutzutage keine Kleinigkeit. Angesichts des sich ändernden Reiseverhaltens, des wachsenden Einflusses von Veranstaltungen und des zunehmenden Wettbewerbs kann die Komplexität für Hoteliers schnell überwältigend werden. Dies führt häufig dazu, dass sich veraltete Praktiken in den Beherbergungsbetrieben festsetzen, was durch einen branchenweiten Mangel an Fachleuten für das Revenue Management noch verstärkt wird"_, sagt Rankin.

SiteMinders Lösung: Dynamic Revenue Plus

Rankins Erkenntnisse gehen einher mit SiteMinders Expansion von Dynamic Revenue Plus in ausgewählte Märkte der nördlichen Hemisphäre, darunter auch Deutschland, wie heute auf der ITB Berlin bekannt gegeben wurde. Seit der Markteinführung im vergangenen Jahr ist Dynamic Revenue Plus die einzige Lösung für Hotels, die sowohl auf aktuelle Marktdaten zugreifen als auch sofortige Maßnahmen für ihr buchbares Inventar, ihre Preisgestaltung und ihre Vertriebsstrategie ergreifen kann. Dynamic Revenue Plus wurde entwickelt, um hochentwickeltes Revenue Management für jedes Hotel zugänglich zu machen - im Gegensatz zu Revenue-Management-Systemen, die traditionell nur für wenige zugänglich waren. Ab heute wird das Produkt dynamische Preisempfehlungen von IDeaS, einem SAS-Unternehmen und dem weltweit führenden Anbieter von Revenue-Management-Software und -Dienstleistungen, enthalten, so dass diese nicht mehr auf Hotels mit speziellen Revenue-Management-Ressourcen beschränkt sind.

_"Bei der Entwicklung dieses Produkts war es unser Ziel, das Revenue Management nicht nur zugänglich, sondern auch intuitiv zu machen - damit Hoteliers aller Art sichere, datengestützte Entscheidungen treffen können, selbst wenn die Welt um sie herum unberechenbar erscheint. Die Erweiterung von Dynamic Revenue Plus unterstreicht unser Engagement, Unternehmen dabei zu helfen, die Kontrolle in einer Welt zu behalten, in der Veränderungen die einzige Konstante sind"_, so Rankin.

Wie der kürzlich veröffentlichte _Hotel Booking Trends Report_ von SiteMinder zeigt, passen sich Hotels zunehmend an die sich ändernden Marktbedingungen an, indem sie ihr Ertragsmanagement dynamischer gestalten. In Deutschland beispielsweise lagen die Zimmerpreise im Jahr 2024 an Freitagabenden im Durchschnitt um 45 € höher als an Sonntagabenden, was eine größere Variation bei der Preisgestaltung widerspiegelt. Auch saisonale Verschiebungen waren zu beobachten: Im Juni - zu Beginn des Sommers und der UEFA-Europameisterschaft - waren die Zimmer um 48 € teurer als im Januar, als die Hotelnachfrage am geringsten war. Mit Blick auf die Internationalen Filmfestspiele Berlin zeigen die Daten von SiteMinder, dass die Preise für Hotelzimmer während des Festivalzeitraums auf durchschnittlich 134 € gestiegen sind - ein Anstieg von 3 % gegenüber dem Festivalzeitraum des letzten Jahres.

Hotels auf der ganzen Welt reagieren ebenfalls auf die sich verändernden Anforderungen der heutigen Reisenden, wie die 17 neuen umsatzstärksten Buchungsquellen zeigen, die in SiteMinders Bericht identifiziert wurden. In Deutschland signalisiert das Debüt von Check24 als Top-Buchungskanal eine wachsende Nachfrage nach Preisvergleichen und Bequemlichkeit bei lokalen Reisenden.

Andreas Kastl, Regional Manager DACH bei SiteMinder, über die Einführung: _"Erfreulicherweise bewegen sich viele Unterkunftsbetriebe bereits in Richtung eines anpassungsfähigeren und dynamischeren Ansatzes, aber es ist oft die Geschwindigkeit - oder das Fehlen davon -, die ihre Fähigkeit, Chancen zu nutzen, beeinträchtigen kann. Die Realität sieht so aus, dass die große Mehrheit der Unterkunftsbetriebe immer noch keine speziellen Revenue-Management-Teams hat und auch keine Zeit für das Revenue-Management aufwendet. Hier kommt Dynamic Revenue Plus ins Spiel - es demokratisiert die Praxis und gibt jedem Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, die Werkzeuge an die Hand, die es braucht, um auf gleicher Augenhöhe zu konkurrieren."_

Dynamic Revenue Plus ist jetzt in Deutschland, Mexiko, Spanien, Großbritannien und den USA erhältlich, nachdem es im vergangenen September erfolgreich in Australien und Neuseeland eingeführt wurde. Eine weltweite Einführung ist für Ende 2025 geplant.

