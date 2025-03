Am 22. Februar 2025 wurde das erste ideale Dianetik- und Scientology Zentrum in der Tschechischen Republik in Pilsen eröffnet. Das Ereignis markierte einen Meilenstein für lokale Gemeinschaftsprojekte und die spirituelle Entwicklung.

Gäste, darunter auch örtliche Führungskräfte, lobten die Rolle des Zentrums bei der Verbesserung der sozialen Lage, der Drogenprävention und der Katastrophenhilfe. Das Zentrum bietet spirituelle Beratung, Kurse zur Lebensverbesserung und Freiwilligeninitiativen an. Direktor Petr Gono betonte die Aufgabe des Zentrums, Menschen dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Die Einrichtung verkörpert L. Ron Hubbards Vision, die Gesellschaft durch persönliches und gemeinschaftliches Wachstum zu verbessern.

Eine Stadt mit Geschichte und Zukunft

Pilsen, die Heimat von fast 200.000 Einwohnern, ist eine Stadt, in der Geschichte und modernes Leben aufeinandertreffen. Sie trägt stolz den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2015 und ist nun Standort eines Zentrums, das sich der persönlichen Entwicklung, dem spirituellen Wachstum und der Unterstützung der Gemeinschaft widmet. Das ideale Zentrum bietet eine breite Palette an grundlegenden und einführenden Scientology Diensten an, einschließlich spiritueller Beratung (Auditing), und ist darauf ausgerichtet, Einzelpersonen zu helfen, spirituelle Freiheit zu erlangen.

Die Eröffnung war nicht nur die Einweihung eines neuen Zentrums, sondernauch das fünfjährige Bestehen des ursprünglichen Dianetik-Zentrums in Pilsen. Gäste aus der ganzen Tschechischen Republik und der benachbarten Slowakei kamen zusammen, um diesen Meilenstein und die Fortschritte in der Gemeinschaftshilfe und der spirituellen Entwicklung zu feiern.

Der Bürgermeister von Nerestce ging in seiner Rede auf die wachsenden sozialen Herausforderungen ein:

"Im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, wie sich das moralische Gefüge unserer Gesellschaft verschlechtert. Es scheint, dass Freundlichkeit und Mitgefühl schwinden, während wir mit zunehmender Gewalt, Drogenmissbrauch und sozialen Problemen konfrontiert sind. Organisationen wie die Ihre sind von entscheidender Bedeutung - sie erziehen junge Menschen und zeigen ihnen, dass es keine Lösung ist, vor Herausforderungen wegzulaufen."

Eine internationale Führungspersönlichkeit des Roma-Fußballs und Gründerin des Mongaguá-Projekts betonte die Kraft der Einheit:

"Ich glaube, wenn wir zusammenstehen, können wir unzählige Kinder, ihre Eltern und ganze Gemeinden positiv beeinflussen. .... Ich vertraue darauf, dass Sie weiterhin Werte und Respekt verbreiten."

Der Bürgermeister von Píse?ná hielt eine emotionale Rede, in der er seine Dankbarkeit für die Hilfe der Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen nach den verheerenden Überschwemmungen im Jahr 2024 zum Ausdruck brachte:

"Das Wichtigste, wie Sie bei der Hilfe für die Menschen in Píse?ná gezeigt haben, ist HILFE."

In der Tat dient die ideale Mission als zentraler Knotenpunkt für die Organisation und den Start von Scientology Gemeinschaftsprojekten. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Unterstützung der jüngeren Generationen bei der Vermeidung von Drogenmissbrauch durch wöchentliche Drogenaufklärungsprogramme, die seit über 20 Jahren in der Tschechischen Republik durchgeführt werden.

Um dem Verfall der moralischen Werte entgegenzuwirken, wird das Buch Der Weg zum Glücklichsein regelmäßig in der Gemeinde verteilt, um zu positiven Veränderungen und einem ethischen Leben zu ermutigen.

Das Programm der Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen steht unter dem Motto "Man kann immer etwas tun", ein Grundsatz, der während der verheerenden Überschwemmungen des letzten Jahres und durch die laufenden Aufräumarbeiten in verschiedenen Gebieten von Pilsen aktiv demonstriert wurde. Diese Initiative, die bereits seit mehreren Monaten läuft, setzt weiterhin ein positives Beispiel für andere. In Zeiten ohne Naturkatastrophen besteht eine der wichtigsten Aktivitäten darin, weggeworfene Spritzen zu entfernen, um eine sicherere Umgebung für alle zu schaffen. Freiwillige Helfer sind seit mehreren Monaten täglich damit beschäftigt.

Eine Mission zum Helfen und Inspirieren

Petr Gono, Direktor des neuen idealen Scientology Zentrums, umriss in seiner Ansprache die Mission der Organisation:

"Wir sind hier, um dabei zu helfen, den Wunsch nach einem erfüllten Leben ohne Drogen und mit harmonischen Beziehungen wiederherzustellen, in dem Kinder in einer Umgebung voller Liebe und Fürsorge aufwachsen können. Wir sind hier, um den Menschen zu helfen, die Fehler der Vergangenheit zu überwinden und eine bessere Zukunft aufzubauen - nicht nur für sie selbst, sondern für uns alle. Das ist unser Auftrag."

"Das Dianetik- und Scientology-Zentrum ist ein wichtiger Ort, denn es steht allen offen - ob sie nun Scientologen sind oder nicht. Alles, was man braucht, ist ein gutes Herz und den Wunsch, sich selbst, die eigene Gruppe oder die gesamte Gesellschaft zu verbessern. Dies ist der Ort, an dem wir die meisten unserer Gemeinschaftsprojekte organisieren - ob es sich nun um einfache Aufräumarbeiten, die Förderung moralischer Werte oder Katastrophenhilfe handelt. Hier erwecken wir die Vision von L. Ron Hubbard, dem Gründer der Scientology, zum Leben", sagte der Direktor für Scientology Gemeinschaftsprojekte und öffentliche Angelegenheiten, David Macoun.

Ivan Arjona-Pelado, Präsident des Europäischen Büros der Scientology Kirche für öffentliche Angelegenheiten und Menschenrechte in Brüssel erklärte, dass "die Menschen in der Tschechischen Republik ein Beispiel dafür geben, was es bedeutet, anderen in Not zu helfen, und dies immer wieder unter Beweis stellen, so dass ich mich nur freuen kann, dass sie diese ideale Einrichtung haben, von der aus sie ihre Hilfe weiter ausbauen und die Türen zur spirituellen Erleuchtung für noch mehr Menschen öffnen können".

Fakten über die Scientology-Religion

Die Scientology-Religion wurde vom Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Seit der Eröffnung der ersten Scientology-Kirche 1954 in Los Angeles hat sich die Religion weltweit verbreitet und umfasst heute mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angeschlossene Gruppen in 167 Ländern mit Millionen von Mitgliedern. Scientology ist in mehreren Ländern als Religion anerkannt, darunter die USA, Neuseeland, Australien und Mexiko. Auch in Europa genießt die Scientology-Kirche zunehmend Anerkennung, beispielsweise in Spanien, Portugal, Schweden, Großbritannien, den Niederlanden und Italien. In Deutschland haben Gerichte mehrfach festgestellt, dass die Vereine der Scientology-Kirche und ihre Mitglieder unter den Schutz von Artikel 4 des Grundgesetzes (Religionsfreiheit) fallen. Weitere Informationen über die weltweite Anerkennung der Scientology-Religion finden Sie unter scientologyreligion.de.