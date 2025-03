Startseite TECNO stellt die nächste Generation der EVS Dynamic Snapshot-Technologie auf dem MWC2025 vor und erweitert die Grenzen der mobil Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2025-03-04 09:05. Barcelona, 4. März 2025 — TECNO, die innovative und KI-gesteuerte Technologie-Marke, die in über 70 Märkten auf fünf Kontinenten vertreten ist, präsentierte ihre neueste Durchbruchstechnologie, die EVS Dynamic Snapshot-Technologie, auf dem Mobile World Congress 2025 (MWC2025). Dies markiert die erste weltweite öffentliche Vorstellung der Technologie seit der Future Lens-Veranstaltung im letzten Dezember und bekräftigt TECNOs Engagement, das digitale Erlebnis in globalen Schwellenländern zu transformieren. Die EVS Dynamic Snapshot-Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der mobilen Bildgebung dar. Durch die Integration traditioneller CMOS-Bildsensoren mit hochfrequenten EVS-Ereignissensoren erfasst diese hybride Lösung sowohl statische RGB-Informationen als auch dynamische Bewegungsdaten. Besonders die dynamischen Informationen liefern eine klare Umrisslinie und Trajektorie bewegter Objekte, sodass der hybride Algorithmus scharfe, vollständige Bilder ohne Bewegungsunschärfe erzeugen kann – ein häufiges Problem in der Smartphone-Fotografie. Der Imaging-Sprecher von TECNO betonte, dass FlashSnap PRO die traditionellen Einschränkungen in der Smartphone-Hardware und den Lichtverhältnissen überwindet und eine unvergleichliche Klarheit bei der Erfassung von schnelllebigen Momenten bietet. Ob bei einer Live-Performance, einem Sportereignis, einem Outdoor-Abenteuer, Familienmomenten oder Interaktionen mit Haustieren – Nutzer können nun mühelos atemberaubende, scharfe Bilder ohne Unschärfe mit ihren Smartphones aufnehmen. Diese Innovation passt perfekt zur Markenessenz von TECNO, „Stop At Nothing“, die das Unternehmen dazu antreibt, die perfekte Integration von zeitgemäßem ästhetischen Design mit den neuesten Technologien und KI zu verfolgen und kontinuierlich benutzerzentrierte Bildgebungsfunktionen zu liefern, um die Welle der Innovation in mobilen Bildgebungslösungen anzuführen. ÜBER TECNO: TECNO ist eine innovative, KI-gesteuerte Technologie-Marke, die in über 70 Märkten auf fünf Kontinenten vertreten ist. Das Unternehmen hat sich der Transformation des digitalen Erlebnisses in globalen Schwellenländern verschrieben und strebt unermüdlich nach der perfekten Integration von zeitgenössischem ästhetischen Design mit den neuesten Technologien und künstlicher Intelligenz. Heute bietet TECNO ein umfassendes Ökosystem von KI-unterstützten Produkten, darunter Smartphones, intelligente Wearables, Laptops, Tablets, intelligente Gaming-Geräte, das HiOS-Betriebssystem und smarte Haushaltsprodukte. Geleitet von seiner Markenessenz „Stop At Nothing“ setzt TECNO weiterhin Maßstäbe bei der Einführung modernster Technologien und KI-gesteuerter Erlebnisse für zukunftsorientierte Menschen und inspiriert sie, nie aufzuhören, nach ihrem besten Selbst und einer glänzenden Zukunft zu streben. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von TECNO: www.tecno-mobile.com. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten