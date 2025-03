MBZUAI stellt ein erstes Bachelor-Programm in künstlicher Intelligenz vor, das zukünftige Führungskräfte im KI-Bereich hervorbri

Abu Dhabi, VAE / Access Newswire / 3. März 2025 / Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) revolutioniert die KI-Bildungslandschaft mit dem Start ihres ersten Bachelor-Programms. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Lehrplänen verbindet dieses Bachelor of Science-Programm in künstlicher Intelligenz grundlegende KI-Expertise mit Leadership, Unternehmertum, Branchenerfahrung und realen Auswirkungen.

Das MBZUAI-Studienprogramm ist innovativ und multidisziplinär, da es den Studierenden eine solide Grundlage in KI-Bereichen wie maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, Computer Vision und Robotik vermittelt und eine interdisziplinäre Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Industriedesign, Marktanalyse, Management und Kommunikation bietet. Die Studierenden werden von einem praxisorientierten Lehrplan profitieren, um eine unternehmerische Denkweise zu entwickeln, die sie in die Lage versetzt, Transformationen im KI-Bereich anzuführen. Ziel ist es, visionäre Denker und facettenreiche Problemlöser zu entwickeln, die die KI-Evolution weltweit anführen werden.

Seine Exzellenz Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender des MBZUAI-Kuratoriums, erklärte: Dieses Bachelor-Programm wird eine transformative Rolle bei der Erfüllung der Vision unserer Führungsrolle spielen, sicherzustellen, dass die VAE weiterhin führend in der KI-Forschung, -Anwendung und -Kommerzialisierung bleiben, um Innovation, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Es wird die nächste Generation einheimischer Talente mit fundiertem technischem Fachwissen und einem Verständnis für die breiteren Auswirkungen der KI ausstatten. Dadurch wird die Fähigkeit der Nation gestärkt, qualifizierte Arbeitskräfte zu fördern, die in der Lage sind, Fortschritte im Bereich der KI voranzutreiben, die nicht nur unserem Land und der Region, sondern der ganzen Welt zugutekommen.

Über die grundlegenden technischen KI-Fähigkeiten hinaus engagiert sich die MBZUAI für die Ausbildung der nächsten Generation von KI-Innovatoren, Entwicklern, Führungskräften und Visionären. Dieses umfassende Programm stattet sie mit Führungsqualitäten, finanziellen und rechtlichen Grundlagen und wesentlichen menschlichen Fähigkeiten wie Management, Kommunikation und kritischem Denken aus, die für die zukünftige Entwicklung und den Einsatz von KI entscheidend sind.

Das neue MBZUAI-Bachelorstudienprogramm basiert auf einem Co-Pilot-Ausbildungsmodell, das KI in jeden Aspekt der Ausbildung der Studierenden einbezieht. KI wird eine zentrale Rolle in der Lernerfahrung der Studierenden einnehmen, die Fähigkeiten zum kritischen Denken und zur Problemlösung verbessern und die Studierenden darauf vorbereiten, sich in einer sich schnell entwickelnden KI-Landschaft zu behaupten.

Auf dem Lehrplan stehen innovative Themen wie Deep Learning, generative KI und KI für die Wissenschaft, aber auch Schulungen für Unternehmen und Unternehmer. Die Studierenden werden auch innovative Bereiche wie KI für Gesundheit und Medizin, KI für nachhaltiges Leben sowie 3D-Vision und Mixed Reality erforschen. Sie werden die Möglichkeit haben, mit echten Weltmarktführern in allen Bereichen der KI zusammenzuarbeiten und unvergleichliche praktische Erfahrungen mit den Teams zu sammeln, die hochmoderne große Sprachmodelle entwickeln, darunter das weltweit führende JAIS von MBZUAI, das fortschrittlichste arabische LLM der Welt, und K2, das einzige reproduzierbare LLM eines Drittanbieters, das die großen Modelle des privaten Sektors übertrifft.

Eric Xing, President von MBZUAI und Universitätsprofessor, betonte den zukunftsweisenden Ansatz der Universität: Unser Studiengang wird der erste seiner Art sein, da er KI-Ausbildung mit Unternehmertum, Problemlösung und Schlüsselkompetenzen für eine Produktreise verbindet. Wir gestalten neu, was es bedeutet, im Bereich der KI ausgebildet zu werden - wir bringen nicht nur Ingenieure hervor, sondern auch Unternehmer, Designer, Meinungsbildner, Führungskräfte und visionäre Innovatoren, die bereit sind, KI-Innovationen in jedem Sektor und in allen Phasen voranzutreiben.

Eine fächerübergreifende Ausbildung und praktisches Lernen werden die Eckpfeiler des Programms sein. Die Studierenden werden das Curriculum der Geisteswissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften und der freien Künste einbeziehen, während sie weit über die Grenzen der klassischen Informatik und der MINT-Fächer hinaus lernen. Darüber hinaus werden sie an kooperativen Branchenpraktika, Praktika, Mentoring und Zusammenarbeit mit führenden Akteuren der Industrie und der KI-Forschung teilnehmen.

Professor Xing fügte hinzu: Unsere Studierenden werden nicht nur in Theorie und Programmierung unterrichtet. Sie werden ihren Abschluss mit einem kritischen Verständnis von Gesellschaft und Menschen, von Märkten und Wirtschaft machen und über die praktische Erfahrung und das Selbstvertrauen verfügen, um KI-Initiativen voranzutreiben und zu leiten, sei es innerhalb etablierter Unternehmen oder durch ihre eigenen unternehmerischen Projekte. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Absolventen auf die sich schnell verändernde KI-Landschaft vorzubereiten.

Das Programm des MBZUAI bietet zwei verschiedene Richtungen an: einen Bachelor of Science in KI - Business, der sich auf Geschäftsintegration und Unternehmertum konzentriert, und einen Bachelor of Science in KI - Engineering, der sich auf die Entwicklung und den Einsatz von KI-Modellen in der gesamten Bandbreite der KI sowie auf reale Anwendungen in verschiedenen Sektoren konzentriert.

Studierende werden von einem Umfeld profitieren, das High-End-KI-Rechenressourcen, intelligente Klassenzimmer, spezielle Inkubationsräume und weltbekannte Dozenten mit akademischem und industriellem Hintergrund umfasst.

Dieses bahnbrechende Programm steht sowohl einheimischen als auch internationalen Studierenden offen und zielt darauf ab, die besten und ehrgeizigsten Köpfe anzuziehen und MBZUAI an die Spitze der Bachelor-Ausbildung im Bereich der KI zu setzen.

Wir bilden nicht nur Studierende aus, sondern auch künftige Generationen von Arbeitskräften und die Community im Bereich der KI. Mit diesem Studiengang setzt das MBZUAI einen neuen Standard in der KI-Ausbildung und stellt sicher, dass unsere Absolventen in der Lage sind, die Industrie zu verändern und den globalen Fortschritt voranzutreiben, so Professor Xing abschließend.

MBZUAI ist eine forschungsorientierte Universität in Abu Dhabi und die erste Universität, die sich ausschließlich der Förderung der Wissenschaft mittels KI widmet. Die Universität fördert die nächste Generation von KI-Führungskräften und treibt Innovationen und wirkungsvolle Anwendungen von KI durch erstklassige Ausbildung und interdisziplinäre Forschung voran. Im Jahr 2025 startete die MBZUAI ihren allerersten Studiengang, einen Bachelor of Science in KI, mit zwei verschiedenen Ausrichtungen: Business and Engineering. Weitere Informationen finden Sie unter www.mbzuai.ac.ae .

