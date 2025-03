Startseite Korrektur durch die Quelle: General Atomics übernimmt North Point Defense Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-03 20:24. Änderung: Der erste Satz des zweiten Absatzes wurde entfernt. SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 3. März 2025 / General Atomics (GA) gab heute die strategische Übernahme von North Point Defense, Inc. (NPD), einem führenden Anbieter von Signalaufklärung (SIGINT), Exploitation-Software und Sensor-Integration, durch General Atomics Integrated Intelligence, Inc. (GA-III), früher bekannt als General Atomics Commonwealth Computer Research, Inc., bekannt. Diese Übernahme erweitert die Kapazitäten von GA in dem sich rasch weiterentwickelnden Bereich SIGINT und positioniert das Unternehmen für die Lieferung fortschrittlicher Lösungen für Luft-, See-, Boden- und Raumfahrtplattformen im Bereich ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance - Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78762/GeneralAtomics_030325_... NPD bietet KI-/ML-basierte Lösungen für die autonome Signalverarbeitung und Datenverbreitung vom Konzept bis zur Anwendung; dabei bietet es verwertbare Informationen in Echtzeit und unterstützt taktische und nationale Einsatzprioritäten. Der Eintritt in GA stellt eine unglaubliche Chance zur Erweiterung unserer Schlagkraft bei der Bereitstellung hochmoderner SIGINT-Lösungen zur Unterstützung nationaler und taktischer Nutzer dar, Bruce Benenati, President von NPD. Als Teil einer einsatzorientierten Organisation mit nachgewiesener Erfolgsbilanz im Bereich der taktischen Aufklärung für das US-Verteidigungsministerium (Dod) und die US Intelligence Community (IC) können wir Innovation und Anwendung in großem Maßstab voranbringen. Durch die Integration erhält unser Team Zugang zu beispiellosen operativen Kompetenzen und Ressourcen und einem breiteren Kundenstamm. Zusammen sind wir gut aufgestellt, um jenen, die im Feld auf uns angewiesen sind, noch größere Fähigkeiten bereitzustellen. GA-III ist bestrebt, eine umfassende Suite von sofort einsatzbereiten Hardware- und Software-Tools bereitzustellen, die die Einsatzanforderungen erfüllen und die innovativen nachrichtendienstlichen Fähigkeiten innerhalb der GA-Unternehmensgruppe erweitern. Die Integration der Technologien von NPD in einen Unternehmensbereich von GA-III ist eine strategische Verlagerung, welche die Fähigkeit von GA für rasche Innovation verbessert und den Kunden mehr Wertschöpfung durch End-to-End-ISR-Lösungen bietet, die effizienter und technologisch fortgeschrittener sind, sagte Brian Ralston, President von GA-III. Baird fungierte als ausschließlicher Finanzberater und Miles & Stockbridge als Rechtsberater von North Point Defense bei der Transaktion. Über General Atomics und General Atomics Integrated Intelligence General Atomics ist ein Unternehmen für Verteidigung und diversifizierte Technologien, das im Jahr 1955 als Unternehmensbereich von General Dynamics gegründet und 1986 von der Blue-Familie übernommen wurde. GA und seine Konzernunternehmen sind auf fünf Kontinenten tätig und produzieren unbemannte Luftfahrzeuge und luftgestützte Sensorsysteme, Satellitenüberwachung, Hochleistungslaser, Hochgeschwindigkeitsprojektile und Energieumwandlungssysteme. GA ist führend in den Bereichen Kernfusionsforschung, der nächsten Generation der Kernspaltung und moderne Materialtechnologien. Das Unternehmen verfügt über mehr als 8 Millionen ft² an Konstruktions-, Labor- und Fertigungseinrichtungen und beschäftigt über 13.000 Mitarbeiter. Die Kompetenzen von GA-III umfassen räumlich-zeitliches Datenmanagement, fortschrittliche Analytik, Visualisierungs-Tools und Bildverarbeitung sowie KI-/ML-gestützte automatisierte Zielerkennungsdienste. Diese Kompetenzen unterstützen ein breites Spektrum an nationalen, taktischen und kommerziellen/internationalen Anwendungen, die sich sowohl auf kommerzielle Cloud- und Edge-basierte Computerlösungen stützen als auch vollständig in die unbemannten Luftfahrzeuge und luftgestützten Sensorsysteme von GA Aeronautical Systems integriert sind. Medienkontakt: www.ga.com/general-business-inquiries Kontaktdaten

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

