Startseite Pioneer AI Foundry plant gestaffelte strategische Investments in Solana Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-03 20:17. Vancouver, BC - 3. März 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) (Pioneer oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von agentenbasierter KI, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen angesichts der aktuellen Marktpreise damit beginnen wird, in Solana (SOL) zu investieren. Dieser strategische Schachzug ist Teil des strategischen Gesamtkonzepts von Pioneer, das darauf abzielt, von der Konvergenz der KI-Agenten mit dem dezentralen Finanzwesen (DeFi) bestmöglich zu profitieren. Durch die Nutzung des schnellen und kostengünstigen Ökosystems von Solana will sich Pioneer im Bereich der KI-Agenten-DeFi-Anwendungen, die sich laut Prognosen zu einem milliardenschweren Markt entwickeln werden, Marktchancen mit entsprechendem Skalierungs- und Wachstumspotenzial sichern. Mit seinen gestaffelten Investments in Solana bekennt sich Pioneer klar zum Solana-Ökosystem, das dem Unternehmen jene Skalierbarkeit und Leistung bietet, die für eine nahtlose Einbindung von KI-Agenten und DeFi-Anwendungen erforderlich sind. Eine Investition auf dem aktuellen Kursniveau bietet die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung, nachdem Solana seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Pioneer wird Solana strategisch geschickt in seine KI-Initiativen einbinden, das Staking für die Ertragsgenerierung nutzen und KI-native Anwendungen entwickeln, die für mehr Akzeptanz bei den Nutzern sorgen und den Netzwerknutzen steigern werden. Das Unternehmen bietet eine einzigartige, auf Solana fokussierte KI-Agenten-Plattform, die das große Wachstumspotenzial einer skalierbaren und umsatzstarken Automatisierung auf Basis von KI-Agenten mit der Skalierbarkeit des dezentralen Finanzwesens verbindet. Mit seinem Ansatz als Entwickler, Inhaber, Inkubator und Vermarkter von KI-Agenten stellt das Unternehmen sicher, dass skalierbare, branchenführende KI-Agenten-Lösungen zum Einsatz kommen und man gleichzeitig von der wachsenden Akzeptanz von DeFi-Innovationen auf Basis von Solana profitiert. Der Investment-Einstieg bei Solana auf dem aktuellen Kursniveau entspricht einer gezielten Strategie, bei der das explosive Wachstum an der Schnittstelle zwischen KI und DeFi genutzt wird. Solanas Ökosystem bietet uns die Skalierbarkeit, die wir benötigen, um revolutionäre und umsatzstarke KI-Agenten-Lösungen im großen Maßstab anbieten zu können, so Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry Inc. Im Rahmen seiner langfristigen Wachstumsstrategie wird Pioneer auch weiterhin alles daran setzen, durch operative Automatisierung, die Vermarktung von KI-Agenten und die weitere Validierung des Ökosystems Solana einen positiven Cashflow zu generieren. Darüber hinaus plant Pioneer die aktive Ausweitung von KI-Agenten-DeFi-Projekten, die das Unternehmen rascher in die Gewinnzone führen und seine Marktakzeptanz beschleunigen werden. Gleichzeitig wird am Ausbau der Unternehmenspartnerschaften gearbeitet, um eine optimale Wertschöpfung sicherzustellen. ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC. Pioneer AI ist ein Agentic AI Venture Builder der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum - tätig ist. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana. Pioneer hat sich auf autonome, umsatzgenerierende KI-Agentenlösungen spezialisiert, die in erster Linie im Rahmen seiner 100%igen operativen Tochtergesellschaft entwickelt werden. Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem. Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca . IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

