Startseite Fortschrittliche Kieferorthopädie in Nürnberg Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-03 17:53. Die Praxis edel & weiss nutzt fortschrittliche Technologien für maßgeschneiderte kieferorthopädische Behandlungen und setzt auf eine patientenzentrierte Herangehensweise in Nürnberg. Die Praxis edel & weiss steht für hochwertige Kieferorthopädie Nürnberg , wo moderne Technologien und individuell zugeschnittene Behandlungsansätze Hand in Hand gehen. Hier werden innovative Verfahren genutzt, um präzise Einblicke in die Kieferstruktur der Patienten und Patientinnen zu gewinnen. Dies ermöglicht eine exakte Planung und Umsetzung der kieferorthopädischen Maßnahmen. Diagnostik für maßgeschneiderte Therapien In der Praxis beginnt jeder Behandlungsplan mit einer detaillierten diagnostischen Phase, die digitale Abdrücke, hochauflösende 3D-Scans und gegebenenfalls digitale Röntgenbilder umfasst. Diese Techniken erlauben es den Kieferorthopäden und Kieferorthopädinnen, komplexe Zahn- und Kieferfehlstellungen bis ins kleinste Detail zu analysieren. Basierend auf diesen präzisen Daten entwickelt das Team personalisierte Behandlungspläne, die auf die spezifischen anatomischen Bedingungen und ästhetischen Wünsche der Patienten und Patientinnen zugeschnitten sind. Die detailreichen Bilder helfen nicht nur bei der Planung, sondern auch bei der Aufklärung, indem sie den Patienten und Patientinnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen dentalen Bilder zu verstehen und aktiv an der Planung ihrer Behandlung teilzunehmen. Breites Behandlungsspektrum für jedes Alter Das Angebot deckt ein breites Spektrum an kieferorthopädischen Leistungen ab, die auf die Bedürfnisse und Wünsche von Patienten und Patientinnen jeden Alters zugeschnitten sind. Für Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Frühbehandlungen, die darauf abzielen, Fehlentwicklungen frühzeitig zu korrigieren und das Wachstum zu steuern. Erwachsene profitieren von ästhetisch optimierten Lösungen wie der Invisalign-Therapie mit durchsichtigen Kunststoffschienen, die kaum sichtbar sind. Auch komplexere kieferorthopädische Eingriffe, wie die Korrektur von schweren Bissfehlstellungen und Kieferanomalien, werden mit höchster Fachkompetenz durchgeführt. Die Praxis bietet zudem spezielle Programme für Patienten und Patientinnen mit Kiefergelenkproblemen. Technologischer Fortschritt für optimale Ergebnisse Neue Technologien spielen eine zentrale Rolle in der Behandlungsphilosophie von edel & weiss. Digitale Behandlungssimulationen, die mit moderner Software durchgeführt werden, ermöglichen es den Patienten und Patientinnen, schon vor dem Beginn der Therapie ein Bild vom Endresultat ihrer Behandlung zu erhalten. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Patientenzufriedenheit durch visualisierte Behandlungsziele, sondern erhöht auch die Genauigkeit der Behandlung. Darüber hinaus verwendet die Praxis fortschrittliche Technologie für sanfte und präzise Eingriffe, die den Behandlungskomfort erhöhen. Dieses hohe Maß an technologischer Integration ermöglicht es der Praxis, Behandlungen schneller und mit weniger Unannehmlichkeiten für die Patienten und Patientinnen durchzuführen, was insbesondere bei langwierigen kieferorthopädischen Eingriffen von Vorteil ist. Kontaktinformation Die kieferorthopädische Praxis befindet sich zentral gelegen am Ludwigsplatz 1a in 90403 Nürnberg und ist somit leicht zugänglich für Patienten und Patientinnen aus der gesamten Region. Das engagierte Praxisteam ist stets bereit, auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen einzugehen und sie durch den gesamten Behandlungsprozess zu begleiten. Für eine persönliche Beratung oder zur Terminvereinbarung können Interessierte unter 0911 - 56 83 63 60 anrufen, eine Nachricht über WhatsApp an 0176 11707770 senden oder online einen Termin vereinbaren. Die Praxis bietet eine flexible Terminplanung an, einschließlich Abend- und Wochenendtermine, um auch berufstätigen Patienten und Patientinnen entgegenzukommen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: edel & weiss, Zahnärzte am Ludwigsplatz

