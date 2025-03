Startseite Neptune erweitert Solana-Staking durch Partnerschaft mit Sol Strategies Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-03 16:54. Vancouver, British Columbia - 3. März 2025 / IRW-Press / Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V:NDA) (OTCQB:NPPTF) (FWB:1NW) (Neptune oder das Unternehmen), ein führender Blockchain-Anbieter in Kanada, freut sich, eine strategische institutionelle Staking-Partnerschaft mit Sol Strategies Inc. (CSE: HODL) (OTCQX: CYFRF) (FWB: 1X00) bekannt zu geben, wodurch der Umsatz von Neptune gesteigert und seine Position im wachsenden Proof-of-Stake-Ökosystem gestärkt wird. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Neptune Solana (SOL) mit Sol Strategies staken und dabei die Blockchain-Infrastruktur nutzen, um die Effizienz des Staking zu optimieren. Zusätzlich zu den Standard-Staking-Rewards erhält Neptune auch einen Anteil an den Validator-Block-Rewards, ein Vorteil, den normalerweise nur Validator-Betreiber erhalten. Diese innovative Struktur der Einnahmeteilung steigert die Staking-Renditen von Neptune und diversifiziert seine Einkommensströme weiter. Unsere Partnerschaft mit Sol Strategies passt perfekt zu unserer Strategie, die Erträge aus dem Staking zu optimieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und Dezentralisierung zu gewährleisten, sagte der CEO von Neptune Digital Assets, Cale Moodie. Durch den direkten Zugang zu den Validator Block Rewards erwarten wir eine deutliche Steigerung unserer jährlichen Renditen aus dem Solana-Staking. Wir freuen uns auf ein anhaltendes Wachstum im Krypto-Bereich, insbesondere da die US-Regierung die Einrichtung einer strategischen Reserve angekündigt hat, die Bitcoin, Solana und andere digitale Vermögenswerte umfassen soll. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Neptune Digital Assets, einem anerkannten Marktführer im Bereich Blockchain-Investitionen und -Infrastruktur, sagte Leah Wald, CEO von Sol Strategies. Die Expertise und das langfristige Engagement von Neptune für das Wachstum digitaler Vermögenswerte machen das Unternehmen bei unserer weiteren Expansion institutioneller Staking-Möglichkeiten zu einem idealen Partner. Da das Interesse von Institutionen an Proof-of-Stake-Netzwerken weiter zunimmt, ist Neptune unverändert bestrebt, strategische Partnerschaften zu nutzen, um seine Einsatzmöglichkeiten zu verbessern, die Renditen zu steigern und den langfristigen Wert für seine Aktionäre zu steigern. Nähere Informationen zu Neptune Digital Assets finden Sie auf der Webseite www.neptunedigitalassets.com . Über Neptune Digital Assets Corp. Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und steht an vorderster Front der Kryptowährungs- und Blockchain-Landschaft. Neptune betreibt operative Betriebe entlang des ganzen Ökosystems der digitalen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und andere damit verbundene Spitzentechnologien. Unser kontinuierliches Streben nach Innovation und strategischem Wachstum ermöglicht es uns, kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Für weitere Informationen über Neptune Digital Assets Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.neptunedigitalassets.com oder folgen Sie uns auf X (@NeptuneDAC). Über Sol Strategies Sol Strategies Inc. (CSE: HODL) (OTCQX: CYFRF) (FWB: 1X00) ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die an vorderster Front der Blockchain-Innovation tätig ist. Das Unternehmen ist auf das Solana-Ökosystem spezialisiert und bietet strategische Investitionen und Infrastrukturlösungen, um die nächste Generation dezentraler Anwendungen auf den Weg zu bringen. Weitere Informationen über Sol Strategies finden Sie unter www.solstrategies.io . Eine Kopie dieser Pressemitteilung und alle damit zusammenhängenden Unterlagen des Unternehmens sind im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. FÜR DAS BOARD

www.neptunedigitalassets.com Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Neptune Digital Assets Corp.

