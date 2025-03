Startseite Krieg dient nicht hier, dient nicht dort - Eine künstlerische Annäherung an das Unsagbare Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-03 12:50. Die Pressemitteilung ist honorarfrei. Der Videobeitrag darf genutzt werden. Zitate aus Gedicht und Künstlergedanken sind mit der Quellesangabe erlaubt. Musikalisches Bühnenstück verbindet Lyrik, Dramaturgie und Bildsprache zu einer eindringlichen Reflexion über Krieg und Frieden Wie lassen sich die zerstörerischen Folgen des Krieges und die Fragilität des Friedens künstlerisch erfassen? Diesem Thema widmet sich die aktuelle Vorproduktion von _"Krieg dient nicht hier, dient nicht dort"_, einer tiefgehenden Inszenierung in Text, Ton und Bild. Basierend auf dem Gedicht von Anselm Bonies und dramatisch adaptiert von Nele Van Bonjes, entwickelt sich das Werk als symbolträchtige Erkundung menschlicher Konflikte und ihrer Nachwirkungen. Im Zentrum steht ein uralter Baum - halb Mythos, halb Realität - der als Zeuge, Mahner und Hoffnungsträger fungiert. Die Produktion verbindet lyrische Intensität mit musikalischer Tiefe und einer ausdrucksstarken Bildsprache. Durch kontrastreiche Elemente der Inszenierung, eine reduzierte, aber eindringliche Klanggestaltung und die Vielschichtigkeit der Erzählperspektiven entsteht eine künstlerische Form, die den Zuschauer herausfordert: _"Wird es wieder geschehen? Oder habt ihr endlich gelernt?"_ Dramaturgische & künstlerische Entwicklung Das zentrale Motiv des Stücks - der Baum als Zeitzeuge - ist nicht nur Kulisse, sondern eine lebendige, sich wandelnde Erzählfigur. Seine Wurzeln reichen tief in die Vergangenheit, seine Äste tragen die Zukunft. Durch verschiedene Ansätze der Inszenierung in Licht, Ton und visueller Gestaltung wird seine Metamorphose von Zerstörung zu Hoffnung schrittweise sichtbar. "Wir arbeiten mit einer Bildsprache, die Krieg nicht nur dokumentiert, sondern seine Auswirkungen auf Erinnerung und Menschlichkeit erfahrbar macht", erklärt Anselm Bonies. "Es geht um mehr als ein klassisches Theaterstück - es ist ein Versuch, Vergangenheit und Gegenwart durch eine kraftvolle künstlerische Synthese zu verbinden." Vorproduktion in Text, Ton und Bild Aktuell befindet sich _"Krieg dient nicht hier, dient nicht dort"_ in der kreativen Vorproduktion. In diesem Entwicklungsprozess werden die dramaturgische Struktur, die musikalische Komposition und die visuelle Konzeption verfeinert, bevor eine mögliche Inszenierung weiter ausgearbeitet wird. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz

Deutschland fon ..: 03999895900

web ..: https://dreifisch.com

email : support@dreifisch.com Willkommen - ich bin Anselm Bonies, kreativer Begleiter, der das Spiel zwischen Farbe, Form und Gestaltung als Herzstück seiner Arbeit versteht. In meiner Welt dreht sich alles um die Symbiose aus Fotografie, Film und Grafikdesign. Für mich bedeutet kreatives Arbeiten, nicht nur eindrucksvolle Werke zu schaffen, sondern auch Geschichten zu erzählen und Dialoge zu eröffnen - und das in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich sehe mich als jemanden, der nicht nur gestaltet, sondern begleitet. Als kreativer Partner entwickle ich mit Ihnen gemeinsam visuelle Erlebnisse, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Wesenheit Ihrer Botschaft auf den Punkt bringen. Was können Sie von mir erwarten?

Ob Sie eine starke Markenidentität aufbauen, ein einzigartiges visuelles Erlebnis gestalten oder eine Geschichte erzählen möchten, die Ihr Publikum berührt - ich bringe die Erfahrung, das Gespür und das technische Know-how mit, um Ihre Ideen lebendig werden zu lassen. Mein Ziel ist es, Ihre Vision so präzise und individuell wie möglich umzusetzen und dabei einen kreativen Prozess zu schaffen, der Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Ihr Projekt - einzigartig und persönlich

Meine Arbeit ist mehr als das reine Erschaffen von Bildern und Designs. Es ist ein Prozess der Transformation: Gemeinsam entwickeln wir eine Idee, die Form annimmt, lebendig wird und Spuren hinterlässt. Dabei liegt mein Fokus stets darauf, Ihre Botschaft in kraftvolle, visuelle Ausdrucksformen zu übersetzen - maßgeschneidert und auf Ihre Ziele abgestimmt. Lernen Sie mich kennen

Wie andere mich sehen? Das erfahren Sie am besten selbst. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, und erleben Sie, wie aus Ihren Ideen greifbare, kreative Werke werden. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam neue Wege zu beschreiten - dort, wo Farbe, Form und Gestaltung zu einzigartigen Momenten verschmelzen. Neugierig geworden? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! Sie möchten mehr über Gedankendusche: Kritisches Denken durch kreative Handlung erfahren, ein Interview führen oder eine Veröffentlichung planen? Ich stehe Ihnen gerne für Rückfragen, Presseanfragen oder kreative Kooperationen zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich direkt:

E-Mail: E-Mail

Telefon: +49-39998-95900

Website: dreifisch.com Pressekontakt: DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz fon ..: 03999895900

email : support@dreifisch.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten