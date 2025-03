Startseite Die KMG Zumbrock GmbH erhält das ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel in der Stufe "Gold" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-03 12:45. Die DGQA hat der KMG Zumbrock GmbH das ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel in "Gold" verliehen, für ihr Nachhaltigkeitsengagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Berlin, 03.03.2025 - Die DGQA- Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH (DGQA) hat die KMG Zumbrock GmbH mit dem ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel in "Gold" ausgezeichnet. Diese Zertifizierung bestätigt das nachhaltige Wirtschaften des Unternehmens und sein kontinuierliches Engagement für umweltfreundliche und soziale Verantwortung. Das ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel wird an Unternehmen verliehen, die in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und nachhaltige Unternehmensführung herausragende Standards erfüllen. Die DGQA vergibt das Siegel auf Basis einer umfassenden Bewertung nachhaltiger Unternehmensführung. Dazu gehören umweltfreundliche Prozesse, verantwortungsvolle Ressourcennutzung sowie soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsaspekte. Rudolf Siemens, geschäftsführender Gesellschafter der KMG Zumbrock GmbH, betont die Bedeutung der Auszeichnung: "Nachhaltigkeit bedeutet für uns, nicht nur wirtschaftlichen Erfolg zu sichern, sondern auch Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen. Eine vorausschauende Strategie stärkt sowohl die Umwelt als auch unsere Mitarbeitenden und Geschäftspartner. Die Auszeichnung durch die DGQA bestätigt unseren Weg und motiviert uns, ihn konsequent weiterzugehen." Frank Mutschke, Geschäftsführer der DGQA, erklärt die Entscheidung zur Verleihung des Siegels: "Die KMG Zumbrock GmbH zeigt, dass Nachhaltigkeit mehr ist als eine Pflicht - sie ist ein Erfolgsfaktor. Unternehmen, die ressourcenschonend und sozial verantwortlich wirtschaften, sind nicht nur für Kunden attraktiv, sondern auch für qualifizierte Fachkräfte. Mit dem ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel würdigen wir Unternehmen, die nachhaltige Werte in ihre Geschäftsstrategie integrieren und damit langfristig Verantwortung übernehmen." Mit der Zertifizierung setzt die KMG Zumbrock GmbH ein klares Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsbewusstes Unternehmertum. Die Auszeichnung zeigt, dass verantwortungsbewusstes Wirtschaften immer mehr zum Standard wird - für eine nachhaltige Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft. Weitere Informationen zur Zertifizierung und zum ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel finden Sie unter www.dgqa.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH

Die DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH (DGQA) ist ein führendes Zertifizierungsunternehmen, das Unternehmen in Deutschland bei der Erreichung und Aufrechterhaltung höchster Standards in den Bereichen Qualität, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung unterstützt. Mit ihren unabhängigen Prüfverfahren bietet die DGQA eine objektive Bewertung und schafft Vertrauen bei Verbrauchern und Geschäftspartnern. Pressekontakt: DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH

