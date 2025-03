Startseite Dieselfahrverbot für Transporter in München: Rechnet sich eine Nachrüstung auf Euro-Norm 6? Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2025-03-02 04:40. Das Familienunternehmen www.BayerischerAutoAnkauf.de [2] kauft seit 1990 erfolgreich Kraftfahrzeuge aller Art auf, die im Inland oder Ausland eine weitere Verwendung finden oder deren Teile durch Dienstleister verwertet werden. Gewerbliche Verkäufer sind von der Gewährleistung befreit! Lieferwagen werden ebenfalls gekauft. Eine fällige Hauptuntersuchung ist kein Problem. In 2024 erschloss der Bayerische AutoAnkauf weitere Ankaufsgebiete im Raum München: Waldtrudering, Haar bei München, Bogenhausen, Vaterstetten, Grasbrunn, Markt Schwaben, Putzbrunn, Haar und Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Sprinter verkaufen oder nachrüsten?

Einen Fuhrpark zu betreiben, erfordert einen spitzen Bleistift, denn jedes Unternehmen soll schwarze Zahlen schreiben. Es ist gut zu wissen, dass der Bayerische Autoankauf auch Sprinter in jeglichem Zustand zu fairen Preisen ankauft. Dann kann gut begründet entschieden werden, welches im Einzelfall die günstigste Variante ist, wenn das Dieselfahrverbot in München eine Rolle spielt. Die problemlose Abwicklung erleichtert eine zügige Entscheidung zum Verkauf. "Diesel-Transporter, die die Euro-Norm 6 erfüllen oder deren Abgasreinigung nachgebessert wurde, sind tatsächlich von den Fahrverboten ausgenommen. Paket- und Kurierdienste können auf staatliche Zuschüsse zurückgreifen, um eine solche Hardware-Nachrüstung an ihren Transportern durchführen zu lassen. Pro Fahrzeug kann eine Förderung von 12.000 Euro beantragt werden." [3] Vorzüge des Bayerischen AutoAnkaufs

Anders als bei Rosinenpickern und schwarzen Schafen in der Automobilbranche ist für den Bayerischen AutoAnkauf jeder Zustand eines Sprinters akzeptabel. Unfaire Preise sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Abwicklung ist genauso einfach und transparent wie auch die sofortige Bezahlung in bar oder per Überweisung. Das Fahrzeug kann nach telefonischer Verabredung in die Usambarastraße 12 in 81827 München gebracht werden oder ein Mitarbeiter kommt ohne Zusatzkosten zum Wagen, wenn er bereits abgemeldet ist. Täglich anrufen oder schreiben

Die Kontaktaufnahme zum Bayerischen AutoAnkauf in München und Umgebung ist einfach: täglich von 8 bis 20 Uhr telefonisch unter 089 - 624 222 41 und 0171 773 6757. Auf dem Internetauftritt des Unternehmens www.BayerischerAutoAnkauf.de [2] befinden sich Buttons zu WhatsApp und telegram sowie ein Kontaktformular für eine kurze schriftliche Nachricht. Ein Mitarbeiter vom Bayerischen AutoAnkauf antwortet so schnell wie möglich telefonisch oder schriftlich, falls der Anbieter augenblicklich unerreichbar ist. [1] Bildquelle: weißer-lieferwagen

[2] www.bayerischerautoankauf.de/sprinter-verkaufen-muenchen/

[3] www.bussgeldkatalog.org/diesel-fahrverbot-transporter/ Blau Weiss Handels GmbH - Autoankauf in und um München

Bayerischer AutoAnkauf

Usambarastraße 12 81827 München

Deutschland E-Mail: Info@BayerischerAutoankauf.de

Homepage: https://www.BayerischerAutoAnkauf.de

Telefon: 089 6242 2241 Pressekontakt

publicEffect.com

Hans Kolpak

Heinersreuther Weg 13 95460 Bad Berneck

Deutschland E-Mail: Hans.Kolpak@publicEffect.com

Homepage: https://www.publicEffect.com

Telefon: 09273 - 501 2493 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten