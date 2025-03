Startseite Füssener Tech-Startup tellma gewinnt renommierten Startup Visions Award auf der ContactCenterWorld 2025 Pressetext verfasst von f.hutter am Sa, 2025-03-01 20:23. Das innovative Technologieunternehmen tellma aus Füssen hat mit seiner zukunftsweisenden KI-Videolösung für modernen Kundendialog den prestigeträchtigen Startup Visions Award auf der diesjährigen ContactCenterWorld 2025 gewonnen. Als eines von zehn Startups konnte sich tellma gegen starke internationale Konkurrenz durchsetzen. Revolutionäre KI-gestützte Videotechnologie

Die prämierte Lösung von tellma revolutioniert die digitale Kundeninteraktion durch den Einsatz fortschrittlicher künstlicher Intelligenz in Kombination mit Videotechnologie. Die Lösung ermöglicht Unternehmen, ihren Kunden einen persönlichen und effizienten Kundendialog - unabhängig von Zeit und Ort. Patentanmeldung unterstreicht Innovationskraft

Die Einzigartigkeit und das enorme Potenzial der tellma-Technologie wird durch eine kürzlich eingereichte Patentanmeldung für die KI-Videolösung zusätzlich unterstrichen. Dies verdeutlicht die Vorreiterrolle des Unternehmens im Bereich digitaler Kundenserviceinnovationen. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Die Technologie von tellma findet bereits in verschiedenen Branchen Anwendung, darunter Finanzdienstleister, Behörden und Energieversorger. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihren Kundendialog zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig die Gesprächsqualität zu erhöhen. Florian Hutter, CEO der tellma, kommentiert den Erfolg: "Diese Auszeichnung bestätigt unsere Vision, den Kundendialog der Zukunft neu zu definieren. Wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie international anerkannt wird und freuen uns darauf, weitere Innovationen voranzutreiben." Der Startup Visions Award der ContactCenterWorld gilt als einer der renommiertesten Preise in der Branche und zeichnet jährlich die vielversprechendsten Jungunternehmen im Bereich Kundenservice und Kontaktcenter-Technologie aus