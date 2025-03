Startseite Zeit gewinnen Pressetext verfasst von SmartNett am Sa, 2025-03-01 18:09. Bis der angekündigte Bürokratieabbau tatsächlich umgesetzt wird, wird noch einige Zeit vergehen. Doch schon jetzt gibt es Möglichkeiten, im Berufsalltag wieder mehr Zeit für die „eigentliche“ Arbeit und eine erholsame Freizeit zu gewinnen.

Ein bekanntes Szenario: Termine und Projekte häufen sich, und schon ist ein Tag, eine Woche oder ein Monat vorbei. Der „lästige Papierkram“ türmt sich unterdessen und deutet darauf hin, dass irgendwann eine Nacht, ein Wochenende oder sogar mehr dafür geopfert werden muss. Die Folge: Stress und Frust nehmen zu.

Die Lösung? Struktur und Ordnung. Was einfach klingt und eigentlich nichts Neues ist, scheitert oft daran, die Grundlagen dafür zu schaffen – oder daran, dass die eigenen Stärken schlicht in anderen Bereichen liegen als im Organisationstalent.

Genau hier liegt die Chance, Büro und Organisation in erfahrene Hände zu legen. Für Solo-Selbstständige oder Start-ups kommt eine festangestellte Bürokraft jedoch oft nicht infrage. Neben den regelmäßigen Kosten und unflexiblen Vertragsbindungen kommt der Aufwand für die Lohnabrechnung hinzu. Auch etablierte Unternehmen scheuen oft den Schritt, bei Arbeitsspitzen kurzfristig zusätzliches Personal einzustellen, und belasten stattdessen ihre Mitarbeiter mit Überstunden.

Die ideale Lösung in solchen Fällen ist ein flexibler Büroservice oder ein selbstständiger Office Manager. Hier vereinen sich Flexibilität, umfassende Erfahrung und eine eigene Infrastruktur. Das bedeutet: Bei Bedarf wird die Arbeit vor Ort oder remote auf Stundenbasis erledigt und abgerechnet. Dies ist nicht nur für regelmäßige Aufgaben, sondern auch für Sonderprojekte oder die Einführung einer effizienten Verwaltungsstruktur vorteilhaft. Der Auftraggeber spart sich dabei alles, was mit Personalaufwand verbunden ist – von der Lohnabrechnung über die Arbeitsplatzausstattung bis hin zur Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung.

Bedenken, dass die Zusammenarbeit als Scheinselbstständigkeit gewertet werden könnte, lassen sich leicht entkräften, wenn der Office Manager eigene Arbeitsmittel nutzt, frei über seine Zeit verfügt und regelmäßig für mehrere Kunden tätig ist.

Die Smart & Nett Veronika Peschkes und Dirk Walter GbR bietet ein vielseitiges Portfolio aus der Kreativbranche kombiniert mit Services im Office Management. Damit ist sie die ideale Anlaufstelle für Unternehmen aus dem Kunst- und Kulturbereich, die fachkundige Unterstützung suchen. Veronika Peschkes verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Office Management und hat in Branchen wie Künstlervermittlung, Verlagswesen, Labelmanagement, Pharma, Immobilien, Film und Fachverbänden gearbeitet. Neben der klassischen Büroorganisation bringt sie praktische Kenntnisse in den Bereichen Personalwesen, Finanzen, Qualitätsmanagement und Kundenservice mit.

Der Weg zu mehr Zeit und weniger Bürokratie ist einfach und unbürokratisch: Nach der Kontaktaufnahme wird der Bedarf geklärt, und der Auftraggeber erhält ein individuelles Angebot. Die zuverlässige und professionelle Umsetzung erfolgt direkt im Anschluss an ein kurzes Briefing. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche – und der „lästige Papierkram" wird zur Nebensache.