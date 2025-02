Startseite GoldMining gibt Einreichung von Finanzberichten, MD&A, Jahresinformationsformular und Jahresbericht auf Formular 40-F bekannt Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-28 20:24. Vancouver, British Columbia - 27. Februar 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE AMERICAN: GLDG) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - gibt die Einreichung seines Jahresabschlusses, seiner Management's Discussion and Analysis ("MD&A"), seines jährlichen Informationsformulars (die "Jahresberichte") und seines Jahresberichts auf Formular 40-F (das "Formular 40-F") für das am 30. November 2024 zu Ende gegangene Jahr bekannt. Die Jahresberichte, die Informationen über die Finanzlage, die Geschäftstätigkeit und die Projekte des Unternehmens für das Geschäftsjahr enthalten, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca , auf EDGAR unter www.sec.gov/EDGAR und auf der Website des Unternehmens unter www.goldmining.com verfügbar. Das Formular 40-F ist unter dem Profil des Unternehmens auf EDGAR verfügbar. Über GoldMining Inc. GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch ungefähr 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 26,7 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen sind unter www.goldmining.com zu finden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

