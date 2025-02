IsoEnergy schließt Bought-Deal-Finanzierung gleichzeitige Privatplatzierung

Diese Pressemitteilung ist nur zur Verteilung in Kanada bestimmt und nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Toronto, 28. Februar 2025 - IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO, OTCQX: ISENF) (das Unternehmen oder IsoEnergy - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bereits angekündigte Bought-Deal-Finanzierung abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Finanzierung verkaufte das Unternehmen 5.335.300 Stammaktien (die PFT-Aktien) die als Flow-Through-Aktien (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) (der Tax Act)) gelten werden und auf Flow-Through-Basis zu einem Angebotspreis von 3,75 CAD pro PFT-Aktie verkauft wurden, was einem Bruttoerlös von insgesamt 20.007.375 CAD entspricht (das Angebot), einschließlich der vollständigen Ausübung einer Mehrzuteilungsoption. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Leitung von Stifel Canada (die Konsortialbanken) abgewickelt.

Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf der PFT-Aktien erhält, gemäß den Bestimmungen des Steuergesetzes verwenden, um bis zum 31. Dezember 2026 förderfähige kanadische Explorationsausgaben zu tätigen oder tätigen zu lassen, die als Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien gelten, wie beide Begriffe im Steuergesetz definiert sind (die qualifizierten Ausgaben), die sich auf die Mineralprojekte des Unternehmens in Saskatchewan und Quebec beziehen. Ferner wird das Unternehmen die qualifizierten Ausgaben (auf anteiliger Basis) zugunsten der Zeichner der PFT-Aktien verzichten, und zwar mit einem Datum, das nicht später als der 31. Dezember 2025 liegt. Die Erlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich für die Exploration auf den unternehmenseigenen Uranprojekten in Saskatchewan und Quebec verwendet werden.

Gleichzeitige Privatplatzierung

Das Unternehmen hat auch seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die gleichzeitige Privatplatzierung) abgeschlossen, gemäß der das Unternehmen 2.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) (die zur Klarstellung nicht als Flow-Through-Aktien eingestuft werden) zu einem Preis von 2,50 CAD pro Aktie an NexGen Energy Ltd. (NexGen) für einen Bruttoerlös von insgesamt 6.250.000 CAD ausgegeben hat. Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde durchgeführt, damit NexGen nach Inkrafttreten des Angebots seinen anteiligen Eigentumsanteil am Unternehmen bei etwa 31,8 % halten kann. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung auszugebenden Aktien unterliegen einer eingeschränkten Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ist keine Provision oder sonstige Gebühr an die Konsortialbanken zu zahlen. Der Nettoerlös aus der gleichzeitigen Privatplatzierung soll für Betriebskapital und andere Unternehmenszwecke verwendet werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten ausgenommen.

Die Beteiligung von NexGen an der gleichzeitigen Privatplatzierung stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen, MI 61-101) dar. Das Unternehmen ist von der Verpflichtung befreit, im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Privatplatzierung gemäß MI 61-101 eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen, und zwar unter Berufung auf die Abschnitte 5. 5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 aufgrund des Marktwerts der gleichzeitigen Privatplatzierung, der unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens für die Zwecke von MI 61-101 liegt. Das Unternehmen war aufgrund des voraussichtlichen Abschlussdatums nicht in der Lage 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum der gleichzeitigen Privatplatzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen einzureichen. Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, wobei jeder der Herren Curyer, Patricio und McFadden sein Interesse an der gleichzeitigen Privatplatzierung offengelegt hat und sich bei der Abstimmung darüber der Stimme enthält. Das Unternehmen hat in den 24 Monaten vor dem Datum dieses Dokuments weder eine Bewertung seiner Wertpapiere noch des Gegenstands der gleichzeitigen Privatplatzierung erhalten oder beantragt.

Informationen zu NexGens Frühwarnbericht

Als Folge der gleichzeitigen Privatplatzierung hat NexGen 2.500.000 Aktien zu einem Preis von 2,50 CAD pro Aktie für einen Gesamtkaufpreis von 6.250.000 CAD erworben. Unmittelbar vor Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung besaß und kontrollierte NexGen 58.614.985 Aktien, was ungefähr 31,8 % der ausstehenden Aktien entspricht (berechnet auf unverwässerter Basis). Unmittelbar nach der Finanzierung besitzt und kontrolliert NexGen 61.114.985 Aktien des Unternehmens, was etwa 31,8 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Die Anzahl der Aktien, die NexGen in seinem letzten Frühwarnbericht vom 6. Dezember 2022 als im Besitz von NexGen befindlich angegeben hatte, hat sich aufgrund von Aktienemissionen durch das Unternehmen seit dem Datum dieses Berichts um etwa 18,39 % verringert.

Das Unternehmen wurde von NexGen darauf hingewiesen, dass die Aktien von NexGen zu Investitionszwecken erworben wurden und dass NexGen in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und anderen verfügbaren Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten und vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen sein Eigentum an Wertpapieren des Unternehmens oder seine Kontrolle oder Verfügung darüber erhöhen oder verringern kann, sei es auf dem freien Markt, durch privat ausgehandelte Vereinbarungen oder auf andere Weise.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Angaben zum Aktienbesitz von NexGen erfolgen gemäß National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids. Ein entsprechender Bericht wird von NexGen bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden unter Verwendung von SEDAR+ eingereicht und kann im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den besten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im Athabasca-Becken (Kanada) voran, wo sich die Lagerstätte Hurricane befindet, die die weltweit höchstgradige angedeutete Uranmineralressource aufweist.

IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio genehmigter, ehemals produzierender konventioneller Uran- und Vanadiumminen in Utah mit einer Vereinbarung zur Lohnaufbereitung mit Energy Fuels Inc. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams, CEO and Director

Tel.: (833) 572-2333

info@isoenergy.ca

www.isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Börse noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Offenlegung von zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Informationen können sich auf das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung sowie das voraussichtliche Abschlussdatum; den erwarteten Erhalt von behördlichen und anderen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; den erwarteten Erlös des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung sowie die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; der erwartete Anfall qualifizierter Ausgaben durch das Unternehmen; der Verzicht des Unternehmens auf die qualifizierten Ausgaben (auf einer anteiligen Basis) an jeden Käufer von PFT-Aktien bis spätestens 31. Dezember 2025; und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmen in der Zukunft erwarten oder voraussehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass IsoEnergy und Stifel das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung in Übereinstimmung mit den Bedingungen der entsprechenden Vereinbarungen abschließen werden, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung erhalten wird, dass das Unternehmen alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung rechtzeitig erfüllen wird, dass der Uranpreis sich entwickeln wird und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans und der Bedingungen für den Abschluss des Angebots; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Angebots zu erfüllen oder auf sie zu verzichten; das Versäumnis, behördliche Genehmigungen in Verbindung mit dem Angebot zu erhalten; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; die Bedingungen an den Aktienmärkten im Allgemeinen; die Nachfrage, das Angebot und die Preise für Uran; und die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die betreffende Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in IsoEnergys jüngstem jährlichen Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) oder Annual Information Form sowie in IsoEnergys anderen Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

