Startseite Hungry Man - English Version - Die neue Single von Café Voyage Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-02-28 16:01. „Hungry Man“: Der ursprünglich deutsche Song von Café Voyage jetzt in englischer Sprache! Der Song thematisiert Unersättlichkeit und Gier, die auf Kosten unserer Welt gehen und die Schönheit kleiner Alltagsfreuden übersehen. Ein Weckruf an alle, die dem kleinen oder großen Business hinterherjagen, ohne das große Ganze im Blick zu haben. Produziert wurde der neue Song im Studio Record Your Music von Stefan Göls, bekannt als „Quiet Traffic“ für seine Dance- und Ambient-Musik. Café Voyage wird leidenschaftlich von Sänger, Komponist und Gitarrist Günter Renner geführt. Maria Friedrich zeigt ihre kreative Vielseitigkeit am Cello, Klemens Jackisch begeistert mit atemberaubenden Gitarrensoli und Jan Falckenberg sorgt als rhythmischer Herzschlag der Gruppe für den Takt. Gemeinsam schaffen sie einen unverwechselbaren Klang, der verschiedene Stilelemente vereint und anspruchsvolle, beschwingte Genussmomente bietet. Mit ihrer Musik reist Café Voyage abwechslungsreich durch innere und äußere Welten. Café Voyage erfreut sich wachsender internationaler Beliebtheit und ist bei Smart & Nett für Events und Konzerte buchbar. UPC 3617390086971

Release 28.02.2025

Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.