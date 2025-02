Startseite RFID Konsortium: Neun Lösungsmodule zur Digitalisierung in Intralogistik und Produktion Pressetext verfasst von PR-Agentur am Fr, 2025-02-28 15:26. Friedberg, 28. Februar 2025 – Fertigungs- und Handelsbetriebe sehen sich durch Wettbewerbsdruck, steigende Kundenerwartungen und Personalmangel gezwungen, den Automatisierungsgrad ihrer Prozesse zu erhöhen. Faktoren wie Same-Day-Delivery, Nullfehlertoleranz der Kunden und ein hoher Kostendruck verlangen nach vollständig digitalisierten Prozessen. RFID Konsortium hat neun Lösungsmodule für die wichtigsten Prozesse in Intralogistik und Produktion entwickelt. Diese umfassen Warenein- und -ausgang, Lagerung, Kommissionierung, Inventur, Qualitätssicherung, Überwachung und Instandhaltung, Nachschubsteuerung, Track & Trace sowie Auslieferung. Das Ziel der RF KonSys-Module sind fehlerfreie, automatisierte und schnellere Abläufe. Darüber hinaus sollen diese die Betriebskosten durch eine verbesserte operative Effizienz senken und gleichzeitig das Personal entlasten. Mitarbeitende werden mittels digitaler Unterstützung durch die Prozesse geführt, arbeiten wegeoptimiert und gewinnen mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben. Allen Modulen gemeinsam ist eine RFID-basierte Kennzeichnung von Waren, Rohstoffen oder Ladungsträgern, die eine eindeutige Identifizierung ohne Sichtkontakt ermöglicht. Großer Bedarf an exakter Bestandsführung in Echtzeit Bei vielen Unternehmen ist eine fehlende Bestandsübersicht ein zentrales Problem: "Wo befinden sich gerade welche Artikel?" Die Rückverfolgbarkeit von Artikeln und eine 100-prozentige Bestandstransparenz ist jedoch die Basis für Lieferfähigkeit und -pünktlichkeit. Dies bezieht sich sowohl auf die Lieferkette als auch die intralogistische Belieferung zur eigenen Produktion. Die neun Lösungsmodule vom RFID Konsortium schaffen hier Abhilfe und sorgen dafür, dass Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen. Standardisierte Digitalisierung plus Individualität RFID Konsortium startet Projekte beratend und führt dabei eine technische Machbarkeitsanalyse ("Proof-of-Concept") inklusive Betrachtung des Return-On-Investment durch. Mit einer phasenorientierten und agilen Projektmethodik kommen nur die RF KonSys-Module zum Einsatz, die tatsächlich benötigt werden. Für eine umfangreichere Digitalisierung sind alle Prozessmodule miteinander kombinierbar und können problemlos in ERP, WMS und andere Systeme integriert werden. Die Systemintegration ist durch die Module, bestehend aus Software und Hardwarekomponenten, weitgehend standardisiert, gestattet jedoch zugleich eine individuelle Anpassung an branchenspezifische Anforderungen. „Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kreuzfahrttourismus, Fertigungsindustrie und Dienstleistungssektor. Für jeden einzelnen von ihnen haben wir kostenintensive Fehler erfolgreich beseitigt. Bei der Entwicklung der Module sind die Erfahrungen aus unseren Projekten eingeflossen. Diese Expertise möchten wir nun anderen Unternehmen anbieten, um sie bei der Automatisierung und Digitalisierung ihrer Prozesse zu unterstützen“, äußert Tino Steickert, Geschäftsführer der RFID Konsortium GmbH. Die neun RF-Konsys Lösungsmodule im Überblick • Track & Trace: Verfolgt den Weg von Waren und Materialien in Echtzeit, und sorgt für Rückverfolgbarkeit und Transparenz im Betrieb, zwischen Standorten sowie innerhalb von Lieferketten. • Wareneingang & Warenausgang: Automatisiert die Erfassung von Warenein- und -ausgängen, reduziert Fehler und beschleunigt diese Prozesse. • Inventur: Ermöglicht eine präzise Bestandsaufnahme in Echtzeit, minimiert Lagerfehler und verbessert die Bestandsgenauigkeit. • Lagerhaltung: Optimiert Lagerprozesse durch automatisierte Identifikation und Verwaltung von Lagerbeständen. • Nachschubsteuerung: Sichert eine bedarfsgerechte Nachschubsteuerung, um Produktionsunterbrechungen zu vermeiden. • Kommissionierung: Führt Mitarbeitende effizient durch den Kommissionierprozess und beseitigt Fehler durch automatisierte Prüfungen. • Auslieferung: Optimiert Versandprozesse und erzielt eine höhere Kundenzufriedenheit und reduzierte Prozesskosten. • Qualitätssicherung: Überwacht kontinuierlich die Qualität von Produkten und Prozessen, um höchste Standards zu gewährleisten. • Überwachung & Instandhaltung: Ermöglicht vorausschauende Wartung und Überwachung von Maschinen und Anlagen zur Vermeidung von Ausfällen. RFID Konsortium liefert als Systemintegrator die Module, die Implementierung und die notwendige RFID-Hardware namhafter Hersteller und übernimmt auf Wunsch auch Support und Hypercare. Weitere Infos zu den RF KonSys-Modulen: https://www.rfid-konsortium.de/module/ Über RFID Konsortium Der Systemintegrator aus dem hessischen Friedberg entwickelt und implementiert seit 2008 Auto-ID Lösungen für mittelständische und große Kunden im In- und Ausland. Bis heute zählen über 100 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu seinen Referenzen. Mit den neun RF KonSys Modulen bietet RFID Konsortium frei kombinierbare Bausteine zur Optimierung intralogistischer Prozesse wie Track&Trace, Wareneingang/-ausgang, Lagerung, Inventur, Kommissionierung, Auslieferung, Qualitätssicherung, Instandhaltung & Wartung sowie der Nachschubsteuerung. Ziel ist es, Prozesse fehlerfrei, zu vertretbaren Kosten und einem schnellen Return-on-Investment (ROI) abzubilden. Das Portfolio wird mit Warenausgangs-Torlösungen um stationäre, mobile und KI-Gate Lösungen ergänzt. Kunden entscheiden sich für den Einsatz von RFID, um Prozesse zu digitalisieren, folglich effizienter zu wirtschaften und wettbewerbsfähig am Markt zu agieren. RFID Konsortium liefert einen ganzheitlichen Ansatz aus einer Hand: Von der Prozessberatung über eine sechs-Phasen-Projektumsetzung („RF KonSys Strategie“) bis zur Anbindung an die internen IT-Systeme. Bei der Hardware kommen je nach Kunden-Szenario hochwertige Reader, Transponder, Drucker und Mobile Devices namhafter Hersteller zum Einsatz. Weitere Informationen unter: www.rfid-konsortium.de RFID Konsortium in Social Media:

