Neue Impulse für IT- und Service-Management: FCS Fair Computer Systems setzt Webinar-Reihe 2025 fort

Unternehmen stehen vor wachsenden Herausforderungen im IT- und Service-Management. Die FCS Fair Computer Systems GmbH bietet mit ihrer Webinar-Reihe Einblicke in Asset.Desk, HEINZELMANN Service.Desk. Die FCS Fair Computer Systems GmbH, ein etablierter Anbieter von IT-Management-Lösungen, erweitert ihr Webinar-Angebot zu den bewährten Softwarelösungen Asset.Desk und HEINZELMANN Service.Desk. Die digitalen Veranstaltungen vermitteln Unternehmen praxisorientiertes Fachwissen, wertvolle Best Practices und strategische Lösungsansätze für moderne IT- und Service-Prozesse. Digitale Lösungen für IT-Asset- und Service-Management Asset.Desk unterstützt Unternehmen mit einem leistungsfähigen IT-Asset- und Lifecycle-Management, das von der Bestandsaufnahme über Lizenzverwaltung bis hin zur strukturierten Ausmusterung reicht. Die Software bietet u. a. integrierte Lösungen für Lizenzmanagement, Vertragsverwaltung und mobile Inventarisierung mittels RFID-Technologie, sodass Unternehmen ihre Ressourcen effizient verwalten und Kosten optimieren können. HEINZELMANN Service.Desk optimiert als flexible Helpdesk- und IT-Service-Management-Lösung sämtliche Service-Prozesse und integriert ITIL-konforme Workflows für Incident-, Problem-, Change- und Release-Management. Neben IT-Abteilungen profitieren auch HR, Facility Management und Kundenservice von der individuellen Anpassbarkeit und der Automatisierungsmöglichkeiten der Plattform. Webinare als zentrales Wissensformat für IT-Optimierung Mit den FCS-Webinaren erhalten Unternehmen und öffentliche Verwaltungen regelmäßig tiefere Einblicke in Lösungen rund um das IT-Management. Die FCS-Experten präsentieren praxisnah, wie sich IT- und Service-Management effizient gestalten lassen und gleichzeitig Einsparpotenziale realisiert werden können. "Unsere Webinare sind eine wertvolle Plattform für Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch. Die starke Nachfrage zeigt, dass Unternehmen zunehmend nach digitalen Lösungen für effiziente IT-Prozesse suchen. Diese positive Resonanz motiviert uns, unser digitales Angebot stetig auszubauen", so Stefanie Schiwek, verantwortlich für digitale Strategien und Geschäftsoptimierung bei der FCS Fair Computer Systems GmbH. Die gebürtige Regensburgerin bringt ihre umfassende Erfahrung aus dem Marketing und der digitalen Unternehmensentwicklung gezielt in die Weiterentwicklung der digitalen Strategie von FCS ein. Ihr Fokus liegt auf der Optimierung von Geschäftsprozessen, der Implementierung innovativer Technologien und der strategischen Digitalisierung von Unternehmensstrukturen. Ihr betriebswirtschaftlicher Hintergrund ermöglicht eine ganzheitliche Perspektive auf digitale Transformationsprozesse.

Die FCS Fair Computer Systems GmbH mit Sitz in Nürnberg entwickelt seit 1999 innovative IT-Management- und Service-Management-Software. Mit Produkten wie Asset.Desk und HEINZELMANN Service.Desk ermöglicht FCS Unternehmen eine effiziente Verwaltung ihrer IT-Assets, automatisierte Service-Prozesse und smarte Digitalisierungslösungen.

