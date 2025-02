Startseite FHG - Der Zweitmarkt für geschlossene Fonds - "Hinter jedem Investment steht ein Mensch." Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-28 11:35. 15 Jahre Erfolg im Zweitmarkt für geschlossene Fonds. Die FHG hat sich einen Namen gemacht und steht für Ehrlichkeit, Exklusivität und Effektivität. Die FHG Zweitmarkt blickt auf 15 erfolgreiche Jahre zurück und schaut zuversichtlich in die Zukunft. Unser Grundsatz hat sich bewährt, die FHG steht für unerschütterliche Integrität und hat sich einen Namen gemacht als verlässlicher Partner im Zweitmarkt für geschlossene Fonds. Die FHG Zweitmarkt steht für Ehrlichkeit, Exklusivität und eine professionelle und dennoch sehr persönliche Betreuung ihrer Kunden. Anstatt uns mit Zahlen zu brüsten, tun wir das mit Werten. Frau Katharina Nottebohm, Geschäftsführerin der FHG betont: "Was die FHG von anderen unterscheidet, ist unser tief verwurzeltes Verständnis dafür, dass hinter jedem Investment ein Mensch mit individuellen Bedürfnissen und Zielen steht." Anstatt auf schnelle Geschäfte zu setzen, legt die FHG größten Wert auf den Aufbau langfristiger Beziehungen. Jeder Kunde wird mit einer maßgeschneiderten Beratung begleitet, die weit über das Übliche hinausgeht. Es ist diese persönliche Note, die Kunden das Gefühl gibt, nicht nur eine Nummer, sondern ein geschätzter Partner zu sein. Die Exklusivität der FHG zeigt sich nicht nur in ihrer ausgewählten Klientel, sondern auch in der Art und Weise, wie Geschäfte abgewickelt werden. Anstelle anonymer Handelsplattformen bietet die FHG eine klassische Direktvermittlung, bei der Diskretion und Vertrauen oberste Priorität haben. Mit einer beeindruckenden Vermittlungsquote von über 99 % und marktgerechten Kursen beweist die FHG, dass Erfolg und ethisches Handeln Hand in Hand gehen können. Für all jene, die Wert auf Vertrauen, Exklusivität und eine langfristige Zusammenarbeit legen, ist die FHG der richtige Partner. Sie möchten einen Anteil an einem geschlossenen Fonds kaufen oder verkaufen? Das Team der FHG Zweitmarkt freut sich von Ihnen zu hören. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: FHG Hanseatische Fondshandlung GmbH

Frau Katharina Nottebohm

Ballindamm 39

20095 Hamburg

Deutschland fon ..: 040/38661900

web ..: https://www.fhg-zweitmarkt.de/

email : nottebohm@fhg-gmbh.de Die FHG ist ein Wertpapierinstitut gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) und wird durch die BaFin und die Deutsche Bundesbank geprüft und reguliert. Außerdem gehört die FHG der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) an. Das Institut ist bereits seit 2010 erfolgreich im Zweitmarkt für Alternative Investmentfonds - AIF tätig und hat sich als Makler fest etabliert. Die FHG vermittelt zwischen Verkäufer und Käufer alternative Investmentfonds - AIF auf dem Zweitmarkt. Der Fokus liegt auf geschlossenen Fonds und Spezialfonds in allen Bereichen der Sachwertinvestition u.a. in Immobilien, Solarparks, Windparks, Infrastruktur, Agrarwirtschaft, Flugzeuge, Schienenfahrzeuge, Container und Transportschiffe. Wir bieten unseren Kunden einen ganzheitlichen und persönlichen Service rund um den Verkauf und Kauf. Dieser beginnt bei der Ermittlung und Verhandlung des Kurses, geht über die Erstellung der Kaufverträge, der Korrespondenz mit den involvierten Parteien und endet mit einer fristgerechten Zahlung des Kaufpreises. Unsere Philosophie:

Jegliches Handeln ist nur auf einer ehrlichen und authentischen Basis nachhaltig und wertschöpfend und wir können mit einem guten Gewissen und Freude an der Arbeit erfolgreich sein. Daraus resultiert eine langfristige und wertschätzende Kundenbeziehung. Das stärkt und sichert nicht nur unser Unternehmen, sondern erhält auch den Spaß an der Arbeit und der Zusammenarbeit und somit auch den Spaß am Leben. Pressekontakt: FHG Hanseatische Fondshandlung GmbH

Frau Katharina Nottebohm

Ballindamm 39

20095 Hamburg fon ..: 040/38661900

email : nottebohm@fhg-gmbh.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten