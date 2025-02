Startseite KI-Plattform Inturai sichert sich erste Aufträge eines asiatischen Technologie-Integrators und baut Präsenz im ISP- und Gesundhe Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-27 20:24. Wichtigste Eckdaten: - Erste Aufträge von Großunternehmen in Asien - P2P stärkt sein Standbein in der Region und erhält erste kommerzielle Aufträge von einem strategischen Technologie-Integrator, der den breitflächigen Einsatz bei Internetanbietern (ISP) und Gesundheitsdienstleistern in Asien plant.

- Monetarisierung des Konsumenten-Routers eröffnet neue Märkte - ISP und Gesundheitsdienstleister werden dabei unterstützt, durch die Einführung erschwinglicher, hardwarefreier, KI-gestützter Real-World-Intelligence in den großen Märkten Südostasiens und Indiens neue Umsatzkanäle zu erschließen.

- Skalierbares, margenstarkes Umsatzmodell - Stärkung der softwarebasierten Monetarisierungsstrategie von P2P, die eine rasche Skalierung auf globaler Ebene verzeichnet. Vancouver, British Columbia - 27. Februar 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FWB: 3QG) freut sich bekannt zu geben, dass seine KI-gesteuerte Spatial-Intelligence-Plattform Inturai die ersten kommerziellen Aufträge von der Firma LEGS Technologies Co. Ltd. erhalten hat. LEGS Technologies ist als führender Technologie-Integrator in Asien (Kambodscha, Thailand und Singapur) tätig und gehört zum Konglomerat der AZ Group mit Unternehmen in den Geschäftssparten Immobilienentwicklung, Gesundheitswesen, Finanzen und Technologie. LEGS Technologies hat ein festes Standbein in der Region und arbeitet mit großen Internetanbietern (Internet Service Provider, ISP), Gesundheitsdienstleistern sowie Unternehmen in verschiedenen Vertikalmärkten zusammen. Dieser Meilenstein ist eine wichtige Etappe auf Inturais Expansionskurs und zeugt von der starken Nachfrage nach KI-gestützten hardwarefreien Sensing-Lösungen im ISP-Sektor. LEGS Technologies ist ein Wegbereiter für ISP, dessen Stärke in der Bereitstellung von Mehrwertprodukten liegt. Durch die Einbindung der Software von Inturai leistet LEGS Pionierarbeit bei der Monetarisierung von Routern und ermöglicht es den ISP, modernste Dienste der nächsten Generation anzubieten, die über standardmäßige Internet- und OTT-Anwendungen hinausgehen. Die Beauftragung bestätigt den wachsenden Bedarf an skalierbaren, KI-gestützten Lösungen, mit denen Konsumenten und Unternehmen die Verwaltung ihrer digitalen und physischen Umgebungen völlig neu definieren. Das Unternehmen wird umgehend Gespräche im Hinblick auf eine Vertiefung der Partnerschaft und der Entwicklung von Vertriebsmodellen aufnehmen. Asien eröffnet uns enorme Wachstumschancen, und der Umstand, dass wir mit LEGS Technologies unseren ersten kommerziellen Kunden in der Region gewinnen konnten, ist ein handfester Beweis dafür, dass Inturai für diesen Markt ideal geeignet ist, meint Ed Clarke, CEO von P2P Group. Immer mehr ISP sind daran interessiert, ihr Leistungsangebot mit intelligenteren, softwarebasierten Lösungen zu erweitern, und Inturai ist in der Lage, die Wertschöpfung des Sektors erheblich zu steigern. Diese Vereinbarung stärkt die Expansionsstrategie von P2P Group und ebnet den Weg zu einer ausbaufähigen Klientel von ISP, die bereit sind, den Einsatz von Inturai zu evaluieren. Nachdem Inturai auf einem Abonnementmodell basiert, fällt das Anfangsvolumen aus finanzieller Sicht noch nicht ins Gewicht. Das Unternehmen wird den Markt über allfällige Änderungen zeitnah informieren. Weder die CSE noch die FWB haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Über P2P Group Die P2P Group treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, Smart Homes, und industrielle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com . Anleger richten ihre Anfragen bitte an:

