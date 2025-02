Startseite Yukon Metals gibt Explorationspläne für 2025 bekannt, einschließlich eines ersten Bohrprogramms bei Star River Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-27 20:16. 27. Februar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTC: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich, Details zu seinem bevorstehenden Explorationsprogramm auf dem über eine Allwetterstrasse zugänglichen, 720 ha großen Projekt Star River in der Nähe von Ross River, Yukon, bekannt zu geben. Höhepunkte der geplanten Explorationen 2025: - 4.000 m an Diamantbohrungen im Umfeld der Zone F2, um hochgradige Silber- und Goldproben an der Oberfläche anzupeilen, die mit starken Gravitations- und elektromagnetischen geophysikalischen Anomalien übereinstimmen (Abbildung 1). - Ergänzende geophysikalische Gravitationsuntersuchungen und ein Gesteinssplitterprobenahmeprogramm, um mehrere potenzielle Bohrziele im gesamten Konzessionsgebiet zu verfeinern. - Hochauflösende geophysikalische Magnetik-UAV-Untersuchung, um bereits zuvor identifizierte Oberflächenlineamente abzugrenzen, die mineralisierte Strukturen beschreiben könnten. Rory Quinn, President und CEO, sagte: Die Arbeiten bei Star River im Jahr 2024 lieferten hervorragende Bohrziele und wir freuen uns darauf, unser Verständnis für das Ausmaß des Mineralisierungspotenzials des Konzessionsgebiets zu erweitern. Da eine starke Korrelation zwischen den geophysikalischen Anomalien und der Oberflächenmineralisierung besteht, ist das bevorstehende Bohrprogramm ein entscheidender nächster Schritt, um diese vielversprechenden Ziele zu erproben. Darüber hinaus werden die Magnetik-UAV- sowie die ergänzenden Gravitationsuntersuchungen wertvolle strukturelle und geologische Erkenntnisse liefern, um unsere Explorationsstrategie weiter zu verfeinern. Wir freuen uns auf den Beginn unserer Bohrsaison 2025 sowie auf neue Entdeckungen. Aufbauend auf den starken geophysikalischen Ergebnissen und dem Erfolg der Gesteinssplitterprobenahmen der vergangenen Saison, die mehrere Proben mit über 1.000 g/t Silber und bis zu 101 g/t Gold ergaben, wird das Unternehmen mit einem 4.000 m umfassenden Bohrprogramm beginnen. Das Hauptaugenmerk wird auf einem vorrangigen Ziel im südlichen Abschnitt des Konzessionsgebiets liegen, wo sich eine starke Gravitationsanomalie über etwa 800 m in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Diese Anomalie stimmt mit einer Time-Domain Electromagnetic- (TDEM)-Anomalie in der Nähe der historischen Vorkommen F2 und Canyon überein. Die Überschneidung weist auf ein bedeutsames geologisches Merkmal hin und die Bohrungen werden prüfen, ob es ein günstiges Muttergestein oder eine strukturelle Grenze der Mineralisierung darstellt. Die Bohrungen werden die Fortsetzung der an der Oberfläche identifizierten Mineralisierung hinsichtlich Tiefe und Ausdehnung anpeilen. Darüber hinaus wird im gesamten Konzessionsgebiet eine hochauflösende Magnetik-UAV-Drohnenuntersuchung durchgeführt werden. Diese Untersuchung wird zusammen mit Kartierungen und geochemischen Gesteinsprobenahmen detaillierte Daten zu strukturellen Merkmalen liefern, die die Mineralisierung beeinflussen könnten. Dabei werden die anomalen Gesteinsproben von 2024 weiterverfolgt werden, die bis zu 10.936 g/t Silber ergaben. Im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets wird die Magnetikuntersuchung ebenfalls dazu beitragen, die Geologie zu beschreiben und das Verständnis dafür zu verbessern, wie identifizierte Gravitationsanomalien mit potenziellen mineralisierten Systemen in Zusammenhang stehen. Um die Explorationsziele weiter zu verfeinern, wird eine ergänzende Gravitationsuntersuchung in Gebieten durchgeführt werden, in denen zuvor starke Gravitationsanomalien identifiziert worden waren. Diese zusätzlichen Daten werden die Auflösung in wichtigen Zonen verbessern und zusätzliche Bohrziele verfeinern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78721/YMC_022725_DEPRcom.001... Abbildung 1 - Schrägansicht des südlichen Teils des Konzessionsgebiets Star River mit Gravitations- und TDEM-Anomaliezielen mit bedeutsamen Gold- und Silberproben von 2024. Der Schwerpunkt der ersten Bohrungen wird auf der Zone F2 liegen. Das bevorstehende Bohrprogramm, die geophysikalischen Untersuchungen, das Probenahmeprogramm und die ergänzenden Gravitationsarbeiten wurden konzipiert, um die Mineralisierung zu identifizieren und deren Ausmaß im gesamten Konzessionsgebiet zu erproben. Die Bohrungen werden direkt vorrangige Anomalien anpeilen, um das Vorkommen von mineralisierten Zonen zu bestätigen, während die UAV-Magnetikuntersuchung, die Erkundungen und Kartierungen sowie die ergänzenden Gravitationsarbeiten die strukturellen Grenzen verfeinern und die Zieldefinition verbessern werden. Diese Explorationsbestrebungen sollen die Ergebnisse der letzten Saison erweitern und den Gehalt sowie die Beständigkeit des mineralisierten Systems bewerten. Über das Projekt Star River Yukon Metals besitzt 100 % des Basis- und Edelmetallprojekts Star River, das über eine ganzjährig befahrbare Straße vom Robert Campbell Highway aus zugänglich ist und an die ehemalige Transportstraße der Mine Ketza grenzt. Das Projekt beherbergt mehrere Vorkommen von polymetallischen Carbonatverdrängungsmineralisierungen und Quarz-Sulfid-Erzgängen, die erstmals in den 1950er Jahren entdeckt wurden. Überreste von untertägigen und obertägigen Abbaustätten, bei denen historische Explorationstechniken eingesetzt wurden, sind auf einem Großteil des Konzessionsgebiets zu sehen und mit zuvor errichteten Zufahrtsstraßen und -pfaden verbunden, die von der Straße der Mine Ketza abzweigen. Das Explorationsprogramm 2024 bei Star River bestätigte mehrere historische Mineralisierungsvorkommen und identifizierte neue interessante Gebiete, wobei Gesteinssplitterprobenahmen hochgradige Silber- und Goldwerte ergaben. Diese Ergebnisse waren von grundlegender Bedeutung für die anschließenden geophysikalischen Untersuchungen. Kürzlich wurden im Rahmen von Gravitations- und TDEM-Untersuchungen mehrere starke Anomalien beschrieben, von denen einige mit bekannten Mineralisierungen übereinstimmen und andere auf neue, noch nicht erprobte Ziele hinweisen (Pressemitteilung von YMC vom 3. Dezember 2024). Darüber hinaus wurde eine hochauflösende LiDAR-Untersuchung durchgeführt, um die strukturelle Interpretation zu verbessern und wesentliche geologische Merkmale zu kartieren, die die Mineralisierung begrenzen könnten. Durch diese ganzheitlichen Explorationsbestrebungen werden die Bohrziele weiter verfeinert und das Verständnis des geologischen Rahmens des Konzessionsgebiets verbessert. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Gesteinsproben, die während der Prospektionsarbeiten entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden entnommen, um das Vorkommen bzw. Fehlen einer Mineralisierung zu ermitteln.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78721/YMC_022725_DEPRcom.002... Abbildung 2: Standortkarte des Projekts Star River Qualifizierte Sachverständige Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt. Über Yukon Metals Corp. Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet. Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren. Das Yukon Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen. YUKON METALS CORP. FÜR DAS BOARD VON YUKON METALS CORP. Rory Quinn Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Telefon: 604-366-4408 Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Webseite: www.yukonmetals.com Suite 1290, 645 Howe St.

Vancouver BC V6C 2T6

info@yukonmetals.com VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Informationen über die Metallassoziation und Geologie des Explorationsgebiets bei Star River, starke elektromagnetische Reaktionen, die mit Gold- und Silberproben übereinstimmen und auf Gold- und Silberlagerstätten hinweisen, die Genauigkeit der abgeschlossenen Plattenmodellierung und geophysikalischen Untersuchungen, das Potenzial für wirtschaftlich abbaubare Silber- und Goldgehalte sowie das Potenzial von Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass Star River kein aussichtsreiches gold- oder silberhaltiges geologisches System ist; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die Gesamtmineralisierung sind; dass die erforderlichen Annahmen der abgeschlossenen Plattenmodellierungsergebnisse nicht signifikant sind und es an Mineralien mit wirtschaftlichem Gehalt mangelt; dass der Yukon nicht das Potenzial hat, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Börsenzulassungsantrag des Unternehmens vom 30. Mai 2024, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Yukon Metals Corp.

Rory Quinn

1000 - 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada email : roryquinn@yukonmetals.com Pressekontakt: Yukon Metals Corp.

Rory Quinn

1000 - 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC email : roryquinn@yukonmetals.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten