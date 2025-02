Startseite Kodiak initiiert metallurgisches Testprogramm für MPD-Kupfer-Gold-Projekt; stellt bei PDAC Core Shack aus Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-27 17:11. 27. Februar 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) meldet heute, dass es ein metallurgisches Testprogramm für sein zu 100 % unternehmenseigenes Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia begonnen hat. Das Programm wird die erste Mineralressourcenschätzung für MPD unterstützen (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2025); die Ergebnisse werden im zweiten Quartal 2025 vorliegen. Kodiak hat JDS Energy and Mining Inc. ("JDS") mit der Leitung des metallurgischen Testprogramms für MPD beauftragt. JDS ist ein internationales Bergbauberatungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in einer Vielzahl von Lagerstättentypen und Metallen, einschließlich zahlreicher Porphyrkupferprojekte in British Columbia. Die Laborarbeiten werden bei Blue Coast Research unter der Aufsicht des leitenden Metallurgen Tad Crowie, P.Eng. von JDS, einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, durchgeführt. Blue Coast Research ist ein führender Anbieter von metallurgischen Prüfdiensten für die weltweite Bergbauindustrie und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung von Flotations-flussdiagrammen. Das Testprogramm wird Proben aus sechs Zonen von MPD umfassen: Gate-Prime, Man, Dillard, West, Adit und South-Mid (siehe Abbildung 1) und wird sich auf die Gewinnung durch Flotation konzentrieren. Die aus dem Programm gewonnenen Informationen werden zur Unterstützung der bevorstehenden Ressourcendefinitionsarbeiten und zur Steuerung der zukünftigen Erschließung des Projekts verwendet. Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Der Beginn unseres metallurgischen Testprogramms stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um unser Kupfer-Gold-Projekt MPD in Richtung einer soliden Mineralressourcenschätzung voranzubringen. Wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser Arbeit im zweiten Quartal und auf weitere Katalysatoren und einen starken Nachrichtenfluss aus unserer Ressourcenmodellierung und Explorationsarbeit im Laufe des Jahres." PDAC Investor Exchange & Core Shack Teilnahme Kodiak wird auf der 2025 Prospector Developers Association Convention in Toronto (PDAC) vom 2..bis 4..März an Stand Nr. 2630 in der Investorenbörse vertreten sein. Darüber hinaus wurde Kodiak ausgewählt, um am Sonntag, dem 2. März, und am Montag, dem 3. März, Bohrkerne seines Vorzeigeprojekts MPD (Kupfer/Gold) im Süden von British Columbia im Core Shack am Stand Nr. 3119A zu präsentieren. Sowohl das Senior Management als auch Mitglieder des technischen Teams werden anwesend sein. Wenn Sie einen Gesprächstermin vereinbaren oder mehr über die Pläne des Unternehmens für 2025 erfahren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an ir@kodiakcoppercorp.com . Abbildung 1: Karte der Ressourcenzonen und Zielgebiete - MPD-Projekt, Southern BC

Für das Board of Directors

Kodiak Copper Corp. Claudia Tornquist

President & CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nancy Curry, VP Unternehmensentwicklung

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362 KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: +1 604.646.8351 Über Kodiak Copper Corp. Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel-Terrain im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, einem Bergbaurevier mit produzierenden Minen und ausgezeichneter Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrbezirks auf, der das Potenzial hat, eine Mine von Weltklasse zu werden. Die bisherigen Arbeiten haben mehrere beträchtliche mineralisierte Zonen auf dem gesamten Grundstück aufgezeigt, einschließlich mehrerer Zonen mit oberflächennaher, hochgradiger Mineralisierung. Eine erste Ressourcenschätzung für MPD ist für 2025 geplant. Da die bekannten mineralisierten Zonen für eine Erweiterung offen sind und weitere Zielgebiete noch erprobt werden müssen, fährt Kodiak mit der systematischen Erkundung des Projekts fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona, USA, in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas, geleitet wird. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe-Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "objektivieren", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "vorhersagen", "potenziell" und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Kapitalmärkten sowie Annahmen und Risiken in Bezug auf den Erhalt von Genehmigungen durch Behörden und Aktionäre. Die Geschäftsleitung hat die obige Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder eintreten werden, oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 