Startseite Künstliche Intelligenz und Intelligenztraining Pressetext verfasst von Pater Lingen am Do, 2025-02-27 17:07. Künstliche Intelligenz, KI, ist seit einiger Zeit ein Dauerthema. Großkonzerne investieren Milliardenbeträge. Angehörige verschiedener Berufsgruppen beklagen, dass ihre Tätigkeit ersetzt werden könnte durch KI. KI-Systeme werden trainiert durch Inhalte, die wegen Urheberrechts oder Datenschutzes auch nicht für KI-Training verwendet werden dürfen. KI mag ein neues und vielleicht vorübergehendes Thema sein, aber Intelligenz an sich ist und bleibt immer ein wesentliches Thema. Aspekte der verschiedenen Diskussionen um KI berühren wesentlich das Thema Intelligenz an sich. Vor über zwanzig Jahren, am 27.07.2002, titelte die Welt: "Intelligenz ist das, was man mit IQ-Tests misst". Ein Ausschnitt: »"Intelligenz ist das, was man mit Hilfe von Intelligenztests misst", lautet die bescheidene, aber unangreifbare Definition der Intelligenzforscherin Professor Elsbeth Stern am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Dabei hat sich dieses Konstrukt gleichwohl im Laufe der Jahre als überaus sinnvoll und tragfähig herausgestellt. "Es gibt kein anderes Persönlichkeitsmerkmal, das so stabil und unveränderlich ist wie der so genannte Intelligenzquotient", erklärt die Psychologin. Und ihr Kollege Professor Jürgen Guthke von der Universität Leipzig hebt hervor, dass Intelligenztests unter den vielen überprüften Vorhersagemethoden für den späteren beruflichen Erfolg "noch die zuverlässigsten Prognosen erlauben". ... Die ersten Intelligenztests wurden indes vor rund 100 Jahren zum frühzeitigen Erkennen lernbehinderter Schulkinder eingesetzt. Der französische Mediziner und Jurist Alfred Binet hatte sie 1904 an der Pariser Sorbonne im Auftrag des Erziehungsministerium entwickelt. Sein Test fand schnell auch in anderen europäischen Ländern Verbreitung.« Masse, Raum etc. sind ziemlich klar definiert. Gramm, Meter, Sekunde etc. sind ziemlich genau messbar. Aber Intelligenz ist nicht besonders klar definiert, und der sog. "Intelligenzquotient" ist nicht besonders genau messbar. Sog. "Intelligenztests" enthalten Logikspielchen, also kleine Ausschnitte aus kleinen Bereichen menschlichen Denkvermögens. Menschen mit angeblich hohem IQ können durchaus scheitern an eigentlich recht einfachen Denkaufgaben und sich im Alltag durchaus sehr unintelligent verhalten. Menschen mit schlechtem Ergebnis beim sog. Intelligenztest können durchaus intelligent urteilen und handeln. Immerhin: Intelligenztests können das wichtigste Element des menschlichen Denkens unterstreichen: die Erkenntnis der Wahrheit. Um logisch folgern zu können, muss die Gegebenheit, die Wirklichkeit, die Realität in ihren wesentlichen Elementen erkannt werden. Man muss in einer vorgegebenen Menge von Zahlen, Wörtern, Bildern, Körpern irgendein Muster, irgendeine Struktur erkennen. Man muss Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede herausfiltern, muss Formen sich genau vorstellen und nachbilden können. Man muss Besonderheiten erkennen und beurteilen, man muss unterscheiden können zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem. Und das alles muss man auch in einer Prüfungssituation mit Zeitdruck bewältigen. So fragwürdig Intelligenztest bzw. Intelligenzquotient sein mögen: Die richtige Erkenntnis der Realität ist für den Menschen notwendig, und es ist für den Menschen notwendig, aus der Realität die richtigen Schlüsse, die logischen Folgerungen zu ziehen. Was ist bei einer gegebenen Menge von Dingen besonders wichtig, weniger wichtig oder unwichtig? Welche Eigenschaften bei einer gegebenen Menge von Dingen sind wesentlich oder unwesentlich? Die richtige Wahrnehmung der Realität, die richtige Beurteilung und Einordnung von Gegebenheiten, führt zum Blick für das Wesentliche. Der Intelligente kommt zum eigentlichen Thema, er verliert sich nicht in Nebenschauplätzen, geschweige denn in einer Trugwelt. Der Intelligente will die Realität erkennen, will die Wahrheit wissen und sie durchsetzen, er will das an erster Stelle tun, was an erster Stelle steht. Er ordnet und erfüllt die Aufgaben je nach ihrer Bedeutung, je nach ihrer Wichtigkeit. Wofür muss man Zeit und Geld einsetzen, wofür darf man Zeit und Geld nicht einsetzen, wofür muss man wann wie viel Zeit und Geld einsetzen.

Das christliche Menschenbild entspricht genau diesem Grundsatz der Intelligenz. In der gesamten Heiligen Schrift ist die durchgängige Aussage: Der Mensch ist berufen zur Gotteserkenntnis und zum Gottesdienst. Gott ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Aus den Wundern Jesu, aus der Erfüllung der Weissagungen über Jesus muss auf seine göttliche Natur geschlossen werden. Aus den geschaffenen Dingen kann und muss die Existenz Gottes gefolgert werden. Intelligenz äußert sich wesentlich in Gotteserkenntnis und Gottesdienst. Wer Gotteserkenntnis und Gottesdienst verweigert, ist ein Tor, ist ein Narr. Wer die Wahrheit nicht will, ist böse. Der Teufel ist der Vater der Lüge.

In diesem Sinne ist also jeder Mensch dazu verpflichtet, intelligent zu sein und zu handeln. Es entspricht der menschlichen Natur, die Wahrheit zu suchen und zu verbreiten; es widerspricht der menschlichen Natur, die Wahrheit zu ignorieren und zu unterdrücken. Es entspricht der menschlichen Natur, sein Leben in Ordnung zu halten. Die Gerechtigkeit fordert, jedem das Seine zuzuteilen. Es gilt, jeweils das richtige Maß, die richtige Ordnung zu erkennen und zu verwirklichen. Das Leben ist eine Bewährungsprobe. Das Leben ist ein Intelligenztest. Nochmals: Logikspielchen aus sog. Intelligenztests betreffen nur kleine Ausschnitte aus kleinen Bereichen menschlichen Denkvermögens. Solche Logikspielchen können aber durchaus einen gewissen Nutzen haben. Sie können helfen, Konzentration zu verbessern, Beobachtungsgabe und Urteilsfindung zu schulen. Um die Bewährungsprobe des Lebens zu bestehen, ist Intelligenztraining in verschiedenen Disziplinen durchaus wichtig. Die Eigenschaft der menschlichen Natur, die Wahrheit zu suchen und zu verbreiten, verwirklicht sich in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Wer in einem Bereich Leistungen erzielen will, ob im Programmieren, im Schachspiel, in Mathematik oder in Physik, der muss sich damit beschäftigen. Nicht jeder muss in einem Bereich ein Genie sein. Niemand kann in jedem Bereich ein Genie sein. Jeder muss sich Klarheit verschaffen, wofür er wann wie viel Zeit und Geld einsetzen soll. Jeder muss seine Talente in der richtigen Weise einsetzen. Niemand darf sein Talent vergraben, jeder muss mit seinen Talenten zur Ehre Gottes arbeiten. Jeder muss sich bilden. Jeder muss die Wahrheit suchen und in der Wahrheit leben. Jeder muss seine Intelligenz trainieren. Jeder muss nach dem christlichen Menschenbild leben. Jeder muss dem Bild Gottes entsprechend handeln. Das ganze Leben muss entsprechend den christlichen Grundsätzen intelligent geordnet sein.

Wenn nun KI-Training dadurch geschieht, dass Urheberrecht und Datenschutz missachtet werden, ist bereits dies an sich schlecht. Problematisch ist auch, wenn die KI eine Täuschung schaffen soll, wenn die KI Vortäuschung falscher Tatsachen perfektioniert. Die KI ersetzt die menschliche Leistung durch Kopien, die KI ersetzt die Realität durch Illusion. Hier werden moralische Fragen aufgeworfen. Aber der Faulpelz, der sich gedankenlos durch seine Lebenszeit mogelt, der nichts wissen will von Gotteserkenntnis und Gottesdienst, von Arbeit und Bildung, der freut sich wohl an der Vorstellung, dass die KI ihm Arbeit abnimmt und dass durch Einsparung von menschlicher Arbeit auch die Lebenshaltungskosten sinken und der Wohlstand steigt. Statt die Möglichkeiten und Grenzen der Technik nutzbar zu machen für Gotteserkenntnis und Gottesdienst, wird die KI missbraucht zur Entmenschlichung. Dann ist der Tanz um die künstliche Intelligenz eine Unordnung. Die geschaffenen Dinge werden überbewertet, dem Schöpfer wird die gebührende Ehre verweigert. Die Toren, die Narren freuen sich an solchem Lug und Trug. Wirkliche Intelligenz sucht und verwirklicht die wahre, die gerechte, die göttliche Ordnung.

