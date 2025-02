Startseite ZenaTech-Tochter ZenaDrone bringt ihre IQ Square-Drohne für Außeneinsätze einschließlich Inspektionen, Messflüge und den schnell Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-27 16:25. Vancouver, British Columbia, (27. Februar 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone die erste Charge ihrer Multifunktionsdrohnen IQ Square vom Prototypen in das Stadium der Produktionsreife überführt hat. Diese Drohne wurde für den Außeneinsatz entwickelt, um Vor-Ort-Inspektionen wie Gebäude- und Bauinspektionen, Landvermessungen im Nahbereich und Hochdruckreinigungen durchzuführen, eignet sich aber auch für andere Anwendungsbereiche in Unternehmen und Behörden. Die IQ Square-Drohne wird voraussichtlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Flotte von Multifunktionsdrohnen sein, die ZenaDrone für sein DaaS-Geschäft (Drone as a Service) benötigt. Damit wird Unternehmen und Behörden die Möglichkeit geboten, über ein Abo- oder Pay-as-you-go-Modell ganz einfach einen schlüsselfertigen Drohnenservice samt Drohnenpiloten über den stationären Handel anzumieten. Die rasche Entwicklung der IQ Square-Drohne von der Prototypenphase, die im Jahr 2022 begann, bis zur Fertigungs- und Montagestufe zeugt vom großen Einsatz und Engagement unseres Hardware- und Planungsteams. Aus unserer Sicht gibt es zahlreiche kommerzielle und behördliche Anwendungsbereiche für die IQ Square-Drohne, die als vielseitige Multifunktionsdrohne für verschiedenste Außeneinsätze, die eine Sichtverbindung erfordern, aber auch für Wachstumsmärkte wie die Hochdruckreinigung eine zentrale Rolle in unserem zukünftigen DaaS-Geschäft spielen wird, so CEO Shaun Passley, Ph.D. Die IQ Square-Drohne wird mit einem Hochdruckreinigungssystem ausgestattet sein, das für größere Reinigungsaufgaben wie Stadionsitze, Gebäudeaußenflächen und öffentliche Plätze eingesetzt werden kann. Drohnen bieten eine effizientere, sicherere und kostengünstigere Lösung und machen Gerüste, Hebebühnen oder manuelle Arbeiten überflüssig. Die Drohne ist an eine Wasser- und Stromquelle am Boden gebunden und kann so eine kontinuierliche Versorgung mit Hochdruckwasser aufrechterhalten, das für die Reinigung großer Flächen benötigt wird. Gewichtsbeschränkungen wie bei den an Bord befindlichen Tanks entfallen. Die Gussform und der Rahmen des Drohnenkörpers für die erste Charge von IQ Square-Drohnen sind derzeit in Bearbeitung. Anschließend werden die Drohnen im Fertigungsbetrieb des Unternehmens in Sharjah (VAE) zusammengebaut, integriert und getestet. Das Unternehmen wird die Integration und Qualitätsprüfung der Elektronik, der Batterie- und Antriebssysteme, der Software sowie die Installation und Kalibrierung der Sensoren überwachen und abschließend Flugtests durchführen. Nach Angaben von QYResearch wird der globale Markt für Drohnenreinigungsdienste, einschließlich Anwendungen wie das Waschen von Stadionsitzen und öffentlichen Bereichen mit einem Wasserschlauch, bis zum Jahr 2030 bei einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 19,3 % voraussichtlich ein Volumen von rund 53,89 Milliarden $ erreichen. Das DaaS-Geschäftsmodell (Drone as a Service) von ZenaTech ermöglicht es Behörden, Bauträgern, Unterhaltungseinrichtungen, Landwirtschaftsbetrieben, Umweltunternehmen etc., über den stationären Handel auf Pay-as-you-go- oder Abo-Basis bequem eine schlüsselfertige Drohnenlösung anzumieten, ohne die gesamte Drohnen-Hardware- und Softwarelösung kaufen zu müssen. Ähnlich wie bei Amazon Web Services, wo Amazon die Computerplattformen besitzt und das Personal bereitstellt, ist beim DaaS-Modell ZenaDrone der Eigentümer der Drohnen, der auch die Piloten bereitstellt und sich um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kümmert. Dadurch sind Drohnen den bisherigen Methoden in puncto Kosteneinsparungen, Präzision und Effizienz klar überlegen. Die IQ Square-Drohne von ZenaDrone ist eine moderne KI-Multifunktionsdrohne, die für kommerzielle Inspektionen, Landvermessungen und andere Außeneinsätze sowie für verschiedenste Inspektions- und Aufklärungsmissionen des Verteidigungssektors entwickelt wurde. Mit modernsten Kameras und Sensoren ausgestattet, punktet die IQ Square-Drohne mit einer Flugzeit von rund 20 Minuten, wenn sie mit dem autonomen Ladepad verwendet wird, und verfügt über eine Nutzlast von bis zu sieben Kilogramm. Die VTOL-Drohne (Vertical Takeoff and Landing) hat eine Abmessung von 41 x 41 Zoll und ist mit einem einziehbaren Fahrwerk für mehr Funktionalität und Anpassungsfähigkeit ausgestattet. In einer früheren Pressemeldung hat ZenaDrone bekannt gegeben, dass bereits Vorbereitungen für einen Antrag auf eine Green-UAS-Zertifizierung für die IQ Square-Drohne getroffen wurden. Dabei handelt es sich um eine Liste zugelassener Drohnenunternehmen, welche die hohen Auflagen in puncto Cybersicherheit und Lieferketten einschließlich der Anforderungen in Bezug auf das Herkunftsland erfüllen und somit das US-Verteidigungsministerium beliefern dürfen. Über ZenaTech ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wächst mit einem DaaS-Geschäftsmodell sowie einem globalen Partnernetzwerk. Über ZenaDrone ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Indoor-/Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde. Ansprechpartner für weitere Informationen: Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com Safe Harbor-Erklärung Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 - 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

Kanada email : info@zenatech.com Pressekontakt: ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 - 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON email : info@zenatech.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten