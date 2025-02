Startseite Future Multiverse präsentiert weltbekannte Kunstwerke auf dem Mond im Rahmen der Lunaprise-Mission Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-27 13:21. Future Multiverse, gemeinsam mit der Future Trends Group, Beings Investments und SpaceBlue, den Kuratoren der Lunaprise-Mission, schreibt Geschichte mit der Ankündigung des Lunaprise Metaverse Museums Am 22. Februar 2024 transportierte eine SpaceX Falcon 9 Rakete sicher eine Nutzlast der Galactic Legacy Labs - bestehend aus digitalen und gravierten "Zwillingen" von Kunstwerken und Kulturgütern im geschätzten Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar - zum Südpol des Mondes, wo sie mithilfe des Odysseus-Landers der NASA abgesetzt wurde, an dem das Lunaprise Museum befestigt war. Zu den über 100 weltbekannten Meisterwerken, die auf dem Mond archiviert werden, zählen auch die einzigartigen kalligrafischen Werke von Dr. Farzam Kamalabadi, Gründer der Future Trends Group, dessen Kunstwerke für die nächste Reise zum Mond geplant sind. Seine Werke kombinieren chinesische und persische Schriftzeichen mit inspirierenden Botschaften für kommende Generationen. Diese Mondlandungen sind Teil einer Reihe bahnbrechender Projekte, die nicht nur Kunst, sondern auch Musik und Film in den Weltraum bringen - darunter ausgewählte Werke des legendären Musikers Scott Page von Pink Floyd und weiterer Rock-Ikonen, historische Anthologien sowie die ersten Spielfilmarchive auf dem Mond. Virtuelle Ausstellung im Future Multiverse Während die physischen Artefakte nun für unzählige Generationen im Mondgestein ruhen, können Besucher die Werke erstmals in einer atemberaubenden 3D-Ausstellung im Future Multiverse erleben. Diese neue, innovative Metaverse-Plattform ist der strategische und technische Partner von SpaceBlue und präsentiert die Kunstwerke virtuell: * Immersive 3D-Darstellung: Besucher können die Kunstwerke interaktiv mit einer VR-Brille erleben.

* Niedrige Zugangshürden: Dank modernster Technologie ist das Future Multiverse über jedes internetfähige Gerät zugänglich - Smartphone, Tablet oder Desktop.

* Höchste Grafikqualität: Einzigartige Auflösung und Realismus bieten einen bisher unerreichten Blick auf die digitalisierten Kunstschätze. "Future Multiverse startet in Zusammenarbeit mit der Future Trends Group, Beings Investments und SpaceBlue, den Kuratoren von Lunaprise, das weltweit erste Metaverse-Mondmuseum, das reale Vermögenswerte (RWA) mit lunarer Kunst verknüpft. Unterstützt durch Bitcoin fördert diese bahnbrechende Initiative die steigende Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar in digitalen und physischen weltraumgebundenen Meisterwerken und verbindet Kunst, Technologie und dezentrale Finanzen auf völlig neuartige Weise. "Mit über 100 weltbekannten Meisterwerken im virtuellen Lunaprise-Museum bringen wir Kunst, Kultur und Technologie in einer Weise zusammen, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat", erklärt Simon Volk, Founder & Executive Chairman von Future Multiverse Auktion und Zukunftsausblick Ein Teil der im Future Multiverse gezeigten Kunstwerke wird in Kürze im Rahmen einer exklusiven Auktionversteigert. Dies bietet Sammlerinnen und Sammlern sowie Kunstliebhabern eine einmalige Gelegenheit, sich ein Stück dieser historischen Mondmission zu sichern. Doch diese Ausstellung ist erst der Anfang: Future Multiverse versteht sich als revolutionäre Business-Plattform, die 3D/VR, Web 4.0, Blockchain und Künstliche Intelligenz (KI) kombiniert, um sichere, schnelle und transparente Interaktionen zu ermöglichen. Unternehmen, Organisationen und Regierungen können in dieser virtuellen Umgebung ihre Projekte, Lösungen und Technologien präsentieren und sich global vernetzen. "Unser Ziel ist es, bahnbrechende Entwicklungen und Geschäftsmöglichkeiten voranzutreiben und allen Menschen einen einfachen Zugang zu bieten. Die Lunaprise-Ausstellung ist ein Vorgeschmack darauf, was Future Multiverse als Plattform leisten kann," erklärt Volk weiter. Über Future Multiverse Future Multiverse ist eine revolutionäre 3D-Business-Plattform, die ein digitales Reich unbegrenzter Möglichkeiten und Potenziale schafft. Mithilfe fortschrittlicher Scanning-Technologie und Game-Engines können physische Objekte skalierbar und mit beeindruckendem Realismus virtuell abgebildet werden. Future Multiverse ermöglicht Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen, in einer sicheren und dezentralen Umgebung zu interagieren, Projekte zu präsentieren und Geschäfte abzuwickeln. Technologische Basis * Web 4.0 als Fundament für dezentrale Anwendungen.

* Blockchain-Technologie für transparente, vertrauenswürdige Prozesse.

* Künstliche Intelligenz (KI) für effiziente und skalierbare Lösungen.

* Skalierbarkeit, Datenschutz und Sicherheit stehen an oberster Stelle. Future Multiverse ist somit ein bedeutender Schritt in die Zukunft und gleichzeitig ein globaler Treffpunkt für Kunst, Kultur und Innovation. Weitere Informationen Mehr Details zur Ausstellung und zur Lunaprise-Mission gibt es online unter: www.futuremultiverse.com und www.spaceblue.club Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Future Multiverse L.L.C-FZ

Herr Simon Volk

The Meydan 5842+632

00000 Dubai

Vereinigte Arabische Emirate fon ..: +49 1567 8864451

web ..: https://www.futuremultiverse.com

email : publicrelations@futuremultiverse.com Das Future Multiverse ist eine revolutionäre 3D-Business-Plattform, die ein digitales Reich unbegrenzter Möglichkeiten und Potenziale schafft. Sie nutzt fortschrittliche Scanning-Technologie und Game-Engines, um physische Erscheinungen mit erstaunlichem Realismus nachzubilden, und ermöglicht es Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen in einer virtuellen Umgebung zu interagieren, diese zu erkunden und Geschäfte zu machen. Es basiert auf Web 3.0 und wird durch Blockchain-Technologie sowie KI unterstützt, was sichere, schnelle und transparente Abläufe gewährleistet. Als erste echte dezentrale Plattform dieser Art stehen Datenschutz und Sicherheit obenan. Pressekontakt: zahner bäumel communication

Herr Markus Zahner

Oberauer Straße 10a

96231 Bad Staffelstein fon ..: +49 9573 340596

email : presse@agentur-zb.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten