Startseite Syntax präsentiert KI-Innovationen für die Industrie auf der HANNOVER MESSE 2025 Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-02-27 12:09. -- Generative AI, IIoT und Cloud-Lösungen im Fokus -- Showcases an den Partnerständen von SAP (Halle 15, Stand C19) und AWS (Halle 15, Stand D76) -- Konferenz "KI in der Industrie" am 3. April auf der Digital Transformation Stage in Halle 17 Weinheim, 27. Februar 2025 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, zeigt auf der HANNOVER MESSE 2025 (31. März bis 4. April), welche Möglichkeiten künstliche Intelligenz dem produzierenden Mittelstand bietet: An den Partnerständen von SAP (Halle 15, Stand C19) und AWS (Halle 15, Stand D76) präsentiert das Unternehmen praxiserprobte Lösungen, die Technologien für Generative AI (GenAI) mit bewährten Produktionsprozessen verbinden. Partnerstand SAP: Intelligente Fertigung mit SAP Digital Manufacturing Am Partnerstand von SAP (Halle 15, Stand C19) erfahren Besucher, wie Fertigungsunternehmen mit KI-Unterstützung das volle Potenzial von SAP Digital Manufacturing (SAP DM) ausschöpfen können. Die Experten von Syntax zeigen unter anderem: -- wie SAP-DM-Templates dabei unterstützen, standardisierte Prozesse und Best Practices weltweit effizient auszurollen, -- wie mittelständische Unternehmen mit dem Syntax Compass einen speziell auf ihre Anforderungen zugeschnittenen Ansatz für RISE with SAP nutzen können, -- wie GenAI für Predictive Maintenance die Lücken zwischen Shop Floor und Top Floor schließt, Fehler reduziert und die Effizienz steigert. Eine praktische Anwendung intelligenter Bildverarbeitung mit SAP DM können Standbesucher mit dem "ArtBot" erleben: Der KI-gesteuerte "Künstler" nutzt vor Ort geschossene Fotos, um Porträts zu malen. Partnerstand AWS: IIoT und GenAI für maximale Produktionseffizienz Am Partnerstand von AWS (Halle 15, Stand D76) dreht sich alles um die Integration von KI, IIoT und Cloud-Services für effiziente und stetig optimierte Abläufe. Ein gemeinsamer Showcase mit Bosch und Pepperl + Fuchs zeigt beispielsweise, wie GenAI-Agents RUL-Abfragen nutzen, um Produktionsausfälle zu verhindern. Zudem erfahren Besucher: -- wie Unternehmen mit Syntax IoT Foundation den Informationsfluss von Maschinendaten zentral steuern und schnell passgenaue IIoT-Lösungen entwickeln, -- wie sich datengestützte Erkenntnisse über Closed-Loop-Szenarien direkt in SAP-Prozesse integrieren lassen - für sofortige Effizienzsteigerungen und durchgängig optimierte Betriebsabläufe. Konferenz "KI in der Industrie" am 3. April: Intelligente Fertigung in der Praxis Wie Unternehmen KI-Technologie nutzen können, um neue Maßstäbe in der Produktion zu setzen, ist zentrales Thema der von Syntax veranstalteten hochkarätigen Konferenz "KI in der Industrie". Am 3. April kommen dazu auf der "Digital Transformation Stage" in Halle 17, Stand 44, führende Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um aktuelle Entwicklungen im Bereich der industriellen KI-Anwendungen zu diskutieren. Eröffnet wird die Konferenz mit einer Keynote am 3. April um 9:30 Uhr von Marcelo Tamassia, CTO von Syntax, und Dr. Phillipp Hypko, Director New Business Development bei Syntax. Beide zeigen anhand konkreter Beispiele, wie plattformbasierte Generative AI zum Treiber für Innovation wird. Panel-Diskussion zu GROW with SAP on AWS Welche Innovationsmöglichkeiten eine Cloud-Transformation mit GROW with SAP on AWS bietet, ist Thema einer Paneldiskussion mit SAP am Stand von AWS (Halle 15, Stand D76). Hier beleuchtet Syntax gemeinsam mit anderen Experten, wie KI und Plattformservices dazu beitragen können, die von Shop Floor bis Top Floor vernetzte, intelligente Fabrik von morgen zu realisieren. Weitere Informationen zum Messeauftritt von Syntax sowie die Möglichkeit, einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren, gibt es hier. ca. 3.400 Zeichen Syntax

Sabine Baumann

Höhnerweg 2-4 69469 Weinheim

Deutschland E-Mail: Sabine.Baumann@syntax.com

Homepage: https://www.syntax.com/de-de/

Telefon: 06201-80-8609 Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Philipp Moritz

Karlstraße 42 80333 München

Deutschland E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten