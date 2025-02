Startseite Frühlingserwachen im Wasserschloss Mellenthin: Ein unvergesslicher Urlaub auf Usedom Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-27 12:05. Das Wasserschloss Mellenthin ist im Frühling mit seinen kulinarischen Highlights und der aufblühenden Landschaft Usedoms ein ideales Ziel für Genießer, Naturliebhaber und Erholungsuchende. Idyllische Landschaften und entspannende Spaziergänge

Mit dem Einzug des Frühlings präsentiert sich das Wasserschloss Mellenthin als perfekter Rückzugsort für Erholungsuchende und Naturliebhaber. Die malerische Umgebung und die vielfältigen Angebote des Schlosses laden Gäste ein, die Frühlingszeit in vollen Zügen zu genießen.

Gäste des Wasserschlosses haben die Möglichkeit, den Schlosspark mit uralten Bäumen zu erkunden oder die idyllischen Pfade und Wege der Umgebung zu erwandern. Hier schaffen blühende Obstbäume und sanfte Wiesen eine romantische Kulisse, die zu ausgedehnten Spaziergängen einlädt. Während der Erkundungstour können Besucher des Wasserschlosses Mellenthin nicht nur die Ruhe der Natur genießen, sondern auch die faszinierende Flora und Fauna der Region erkunden. Kulinarische Genüsse im Schloss-Restaurant

Ein weiteres Highlight im Wasserschloss Mellenthin ist die erstklassige Gastronomie. Im hauseigenen Restaurant und den historischen Gewölben der Schloss-Brauerei werden die Gäste mit regionalen Spezialitäten verwöhnt, die mit frischen, saisonalen Zutaten zubereitet werden. Von exquisiten Fischgerichten bis hin zu herzhaften Fleischkreationen: Die Schloss-Küche bietet eine Vielzahl von köstlichen Optionen, die den Gaumen erfreuen. Hinzu kommen kulinarische Themen-Events, die jedes Essen zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Neben den kulinarischen Kreationen des Küchenteams bietet das Wasserschloss Mellenthin nicht nur viele Biervariationen aus der Schlossbrauerei an, sondern auch Raritäten wie gehopften Wein und edle Spirituosen aus der schlosseigenen Brennerei. Entspannung im Wellnessbereich

Für alle, die nach Entspannung suchen, hält das Wasserschloss Mellenthin eine Vielzahl von Wellnessangeboten bereit. Der hauseigene Spa-Bereich bietet eine breite Palette an Anwendungen, darunter Massagen und Schönheitsbehandlungen. Nach einem erlebnisreichen Tag in der Natur können Gäste im Ruhebereich entspannen und die Seele baumeln lassen. Die harmonische Atmosphäre und der Blick auf die umliegende Natur tragen zur Erholung bei und machen jeden Aufenthalt im Wasserschloss zu einem Rundum-Wohlfühlerlebnis.

Das Wasserschloss Mellenthin ist der ideale Ort, um den Frühling zu genießen und eine unvergessliche Zeit auf Usedom zu verbringen.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab. Pressekontakt: Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten