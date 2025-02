Startseite Der Film „BIG BUZZ“ ist konzipiert für weltweites Publikum & finanziellen Erfolg - Im Investoren-brief.de Anfang März 2025 Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2025-02-26 17:43. Der weltweite Film- und Unterhaltungsmarkt wurde im Jahr 2021 auf 90,92 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte von 2022 bis 2030, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,2 %, auf 169,68 Milliarden US-Dollar ansteigen. Das Bruttobudgets des Films „BIG BUZZ“ beträgt 6.100.000 US Dollar. Die Filmstory des Films „BIG BUZZ“ ist kurz zusammengefasst: Jimmy King, der berühmteste Filmregisseur der Welt, wird auf dem roten Teppich der Premiere seines neuesten Films erschossen. Während er um sein Leben kämpft, wird er plötzlich von alten Filmfiguren heimgesucht, die er in der Vergangenheit erfunden, aber nie in einem seiner Filme umgesetzt hat. Sie drängen ihn, nur noch einen letzten Film mit ihnen zu drehen, bevor er stirbt. Die Produktions- und Filmfinanzierungsgesellschaft in Luxemburg ist die OOL-Production Sarl: Sie arbeitet mit einem Team von Filmfinanzierungsprofis und externen Brokern auf Seiten der Executive Producers und Senior Equity. Wir bieten Investoren eine Vielzahl von Formaten, wie z.B. steuerbegünstigte Programme, Umsatzbeteiligungen oder eine innovative Möglichkeit für Produktplatzierungen, um in die Kinobranche zu investieren. Das Nettobudget beträgt 4.300.000 US-Dollar und mulipliziert sich auf das Bruttobudget durch staatliche gewährte Steuerrückzahlungen, den sogenannten Tax-Credits. Für uns ist das Nettobudget von 4.300.000 US-Dollar interessant, weil das die Summe ist, die wir dann letzlich von den Umsätzen als Kosten abziehen. Wir arbeiten daran, einen bedeutenden, bankfähigen Schauspieler für die Hauptrolle des Films zu bekommen. Wir arbeiten zur Zeit mit Casting-Direktoren aus Los Angeles und London zusammen. Eine Reihe von europäischen Ländern gewähren zur Förderung Steuergutschriften, z. B. die italienische Steuergutschrift: Italienische Service-Produzenten können 40 % der italienischen Steuergutschrift für alle in Italien ausgegebenen Gelder gewähren. Aufgrund ihres großen Produktionsvolumens pro Jahr können sie die Steuergutschriften aus vorangegangenen Produktionen einbringen. Spanische Steuergutschrift: Die kanarische Steuergutschrift beträgt 54 % für die erste Million Euro. Aufgrund des Drehbuchs und der Handlung besteht die Möglichkeit, einen Teil des Films in einem abgelegenen Leuchtturm zu drehen. Diese Szenen könnten auch im spanischen Baskenland gedreht werden, wo es die gleiche Steuergutschrift von 54 % für die erste Million Euro gibt. Der einfache Grund für den Erfolg, die renommiertesten Partner und Filmexperten in Hollywood und weltweit für diesen Film zusammenzubringen, ist das brillante Drehbuch von BIG BUZZ, welches als ein Meisterwerk gehandelt wird. „...das ist wahrscheinlich das schönste Drehbuch, das ich in den gesamten 40

Jahren meiner Karriere je gelesen habe!" Bewertungen wie diese von Ronnie Yeskel, die seit Generationen zu den angesehensten und erfolgreichsten Casting-Direktoren Hollywoods gehört, ermöglichen es, eine herausragende Qualität an Schauspielern zu erreichen. Für interessierte Kapitalanleger werden wahlweise mehrere Beteiligungs-Möglichkeiten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Zinsen bzw. Gewinnbeteiligungen angeboten: Es werden Nachrangdarlehen ab Euro 5.000,- Zeichnungssumme, Laufzeit: 4 Jahre bei einem angemessenen Zinssatz p.a. angeboten oder können nachverhandelt werden. Die Stille Gesellschaftsbeteiligung kann ab Euro 10.000,- Einlage , Mindestlaufzeit: 5 Jahre, Grunddividende: 5 % zzgl. Überschussdividende anteilig aus 10% des Jahresüberschusses vereinbart werden und die Genussrechtsbeteiligung ist ab Euro 20.000,- Zeichnungssumme, Mindestlaufzeit: 7 Jahre mit einer höheren Grunddividende p.a. zzgl. Überschussdividende anteilig aus 10% des Jahresüberschusses erhältlich. Auch eine Anleihe als Namensschuldverschreibung kann ab Euro 10.000,- mit einer Laufzeit von 5 Jahren mit einer Festverzinsung gezeichnet werden. Alles ist verhandelbar. Potentielle Kapitalanleger nehmen bitte einen ersten Kontakt zu dem Ansprechpartner und Geschäftsführer, Herrn Aurelio Agliata unter der Mailadresse aurelio@agliata.com auf.