Startseite Pommes Rezept Auflauf mit Käse - Immer eine gute Kombination Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-26 14:18. Mal ein etwas anderes Essen - Pommes Käse Auflauf Pommes-Auflauf mit Käse - Der ultimative Genuss für alle Käsefans! Ermatingen, 26.02.2025 - Pommes? Gut. Käse? Noch besser. Pommes mit Käse im Ofen überbacken? Ein absoluter Traum! Wer auf der Suche nach dem perfekten Soulfood ist, der sollte sich dieses Rezept nicht entgehen lassen. Der Pommes-Auflauf mit Käse vereint knusprige Kartoffelstreifen mit einer herrlich goldenen Käseschicht - ein wahres Gedicht für den Gaumen! Warum Pommes und Käse einfach zusammengehören Mal ehrlich: Gibt es eine bessere Kombination als knusprige Pommes und geschmolzenen Käse? Dieser Auflauf ist nicht nur super einfach zuzubereiten, sondern auch das perfekte Gericht für gemütliche Abende, Partys oder wenn man sich einfach mal richtig was gönnen möchte. Highlights des Rezepts: Superschnelle Zubereitung - Backofen an, Pommes rein, Käse drüber, fertig! Perfekt für jede Gelegenheit - Ob alleine auf der Couch oder als Highlight beim nächsten Spieleabend. Beliebig variierbar - Mit zusätzlichen Toppings wie Speck, Frühlingszwiebeln oder Jalapeños wird's noch besser. Garantiert ein Genuss - Knusprig, cremig und voller Geschmack - hier bleibt garantiert nichts übrig! So einfach geht's: Den Backofen auf 200°C vorheizen. Tiefkühl-Pommes auf einem Backblech verteilen und 15-20 Minuten knusprig backen. Eine feuerfeste Form bereitstellen und die Pommes hineingeben. Großzügig mit geriebenem Käse (z. B. Cheddar oder Gouda) bestreuen. Nach Belieben Extras wie Schinkenwürfel, Zwiebeln oder Gewürze hinzufügen. Alles für weitere 10 Minuten überbacken, bis der Käse schön geschmolzen und goldbraun ist. Servieren und geniessen! Für alle Käseliebhaber ein Muss! Dieses Rezept ist für alle , die Essen lieben, aber keine Lust auf komplizierte Küchenexperimente haben. Schnell, lecker und mit absoluter Gelinggarantie - das ist der Pommes-Auflauf mit Käse! Also ran an den Käse und los geht's! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Maik Möhring Media

