Startseite Aussortieren mit der 5S Methode - Immer wird doch was benötigt! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-26 13:49. Nach dem Aussortieren im 5S-Workshop fehlt plötzlich ein wichtiger Gegenstand. Trotz der Auswertung und der Aussortierung von Unnötigem wird ein Gegenstand plötzlich wieder gebraucht. Sowas passiert! In unserem 5S-Workshop hatten wir die folgende Erkenntnis: Bevor man mit dem Aussortieren beginnt, sollte man sich überlegen, wie häufig die Gegenstände wirklich genutzt werden. Wir haben am Arbeitsplatz die Gegenstände in mehrere Kategorien eingeteilt, darunter "Täglich", "Wöchentlich", "Monatlich" und "Defekt & Unbrauchbar". Im ersten Schritt der 5S Methode beginnt die Diskussion rund um das gründliche Aussortieren. Sobald die Gegenstände zugeordnet sind, kann es losgehen. Einfache Tipps fürs Aussortieren Nicht alles, was aus dem Arbeitsbereich entfernt wird, gehört sofort in den Müll. Brauchbare Gegenstände können zur Werkzeugausgabe oder ins Lager zurückgebracht werden. Nur was wirklich defekt oder nutzlos ist, wird entsorgt. Doch trotz aller Abstimmungen wird immer wieder ein Teil zu viel aussortiert. Zwar sortiert man lieber eins zu viel als gar nichts aus, doch lässt sich da ein Kompromiss finden? Hier drei bewährte Strategien: * Der "Uneins"-Bereich: Gegenstände, bei denen Unklarheit herrscht, kommen auf einen separaten Platz. Falls sie innerhalb der nächsten Woche benötigt werden, können sie dort entnommen und anschließend dokumentiert werden.

* Kontrolle in festen Zeiträumen: Nach einem, zwei und sechs Monaten prüft das Team gemeinsam, ob noch alles Wichtige vorhanden ist oder ob etwas fehlt. Im Falle des Letzteren kann es schnell hinzugefügt werden.

* Ordnungssystem finalisieren: Spätestens nach sechs Monaten wird entschieden, was für das 5S Ordnungssystem bleibt und was endgültig wegkommt. Unbenutzte "Uneins"-Gegenstände werden vollständig aussortiert. Mit dieser Methode bleibt das System flexibel, und niemand muss sich darüber beschweren, dass plötzlich etwas fehlt!

Trotz der langen Historie der Verbesserungsprozesse, wie Lean, TPM, KVP, 5S & weiteren Ansätze, entwickelt oft jedes Unternehmen die Produkte zur Lösungsumsetzung selbst oder hat einen hohen Suchaufwand bei der Beschaffung! Doch warum das Rad immer wieder neu erfinden?" Bei Simplefactory tragen wir praktische Ideen, Beispiele und Anregungen zu den Methoden des Verbesserungsprozesses wie Lean, TPM & KVP zusammen, damit das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Dieses Praxiswissen bauen wir durch intensiven Austausch mit Lean-Praktikern stetig aus. Als Netzwerk der guten Ideen helfen wir von Simplefactory Lean, TPM, KVP und 5S- Verantwortlichen durch die praxiserprobten Tipps, Ideen und Produkte bei einer erfolgreichen Umsetzung.

