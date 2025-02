Startseite Recce erhält Patentschutz für RECCE®-Antiinfektiva in Japan Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-26 12:52. Sydney, Australien, 26. Februar 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Limited (ASX: RCE, FWB: R9Q) (Recce oder das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom japanischen Patentamt einen Zulassungsbescheid (Notice of Allowance) für die Patentfamilie 4 der Recce-Antiinfektiva erhalten hat. Damit wird ein Patentschutz bis zum Jahr 2041 gewährt. Die japanischen Patentansprüche beziehen sich auf RECCE® 327 (R327) und RECCE® 529 (R529), und hier insbesondere auf: - das Verfahren zur Zubereitung von RECCE®-Antiinfektiva - die Verwendung von R327/R529 für die Behandlung von Erkrankungen, vor allem bakterielle Infektionen, virale Infektionen, etc.

o insbesondere die weitere Validierung von RECCE®-Antiinfektiva im Rahmen von Studien zu akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI), diabetischen Fußinfektionen (DFI), Brandwunden, Infektionen der Lunge (einschließlich der beatmungsassoziierten Pneumonie und der im Krankenhaus erworbenen Pneumonie), Harnwegsinfekten, Gonorrhöe, Influenza, SARS-CoV-2 - die orale, inhalative, transdermale oder injizierende Verabreichung (in das Blut, den Muskel und/oder die Vene) - Die Verabreichung kann auch als Aerosol, Gel, topischer Schaum oder Salbe erfolgen (oder in einem Verband zur Anwendung auf der Haut oder den Schleimhäuten für die transdermale oder transmukosale Verabreichung imprägniert werden). Nach Australien, Kanada und Israel ist dies das vierte Patent für die Wirkstofffamilie 4. Weitere Patentanträge gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) befinden sich derzeit in unterschiedlichen Phasen der Prüfung/Zulassung. Japan ist der drittgrößte Pharmamarkt der Welt www.trade.gov/country-commercial-guides/japan-pharmaceuticals

und beansprucht einen Marktanteil von rund 5 % am internationalen Markt für Pharmazeutika. www.statista.com/statistics/275535/distribution-of-global-pharmaceutical...

Der Markt für Antibiotikaresistenzen wird in Japan bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf einen prognostizierten Umsatz von 411,3 Mio. USD ansteigen. Zwischen 2024 und 2030 rechnet man für den japanischen Markt für Antibiotikaresistenzen mit einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 6,1 %. www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/antibiotic-resistance-market/j... James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals, erklärt: Es stimmt uns optimistisch, dass das japanische Patentamt die neue Klasse von Recce-Antiinfektiva hiermit formell anerkennt. Ein weltweiter Patentschutz untermauert unsere Bemühungen, mit innovativen Therapien kritische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse anzusprechen. Wir sind bestens gerüstet, um Patienten weltweit sinnvolle Lösungen anzubieten. Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben. Über Recce Pharmaceuticals Ltd Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs. Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE® 327 (R327) als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren Superbug-Formen entwickelt wird; RECCE® 435 (R435) als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE® 529 (R529) für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die von Bakterien und Viren verwendeten Prozesse zum Aufbau von Resistenzen - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nahm R327, R435 und R529 in ihre Liste der antibakteriellen Produkte in der klinischen Entwicklung für vorrangige Krankheitserreger auf und würdigte damit die Bemühungen von Recce zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz. Die FDA hat RECCE® 327 per Gesetz (nach dem Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt für Infektionskrankheiten (QIDP) eingestuft, was ein beschleunigtes Zulassungsverfahren und eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. R327 ist auch als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte 'Global New Antibiotics in Development Pipeline' der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trust aufgenommen. Recce ist im Vollbesitz der automatisierten Produktion, die die derzeitigen klinischen Studien unterstützt. Die Antiinfektiva-Pipeline von Recce zielt darauf ab, die einzigartigen Fähigkeiten seiner Technologien für synergetische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu nutzen. investorhub.recce.com.au Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Recce Pharmaceuticals Ltd.

